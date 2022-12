Am selben Tag, an dem Präsident Wladimir Putin zu einem seltenen Staatsbesuch ins benachbarte Weißrussland reiste, forderte der Kreml Washington dringend auf, eine weitere Eskalation wegen der Unterstützung des ukrainischen Militärs zu vermeiden, da die Befürchtung wächst, dass die weißrussischen Streitkräfte in die Kämpfe in der Ukraine eingreifen könnten.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte am Montag, die „gefährliche und kurzsichtige Politik“ der Vereinigten Staaten habe sie „an den Rand eines direkten Zusammenstoßes“ mit Moskau gebracht, wie staatliche Medien berichteten.

„Es ist der Wunsch der USA, die amerikanische Hegemonie um jeden Preis aufrechtzuerhalten… sowie ihre arrogante Unwilligkeit, einen ernsthaften Dialog über Sicherheitsgarantien zu führen“, die zu der aktuellen Krise geführt haben, fuhr sie fort und bezog sich dabei auf Moskaus Appell vom Februar letzten Jahres vor der Invasion, „Garantien“ dafür zu geben, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten würde.

Staatliche Medien bezeichneten die scharfen Worte als notwendige Reaktion auf die jüngsten Äußerungen des Sprechers des US-Außenministeriums, Ned Price, der Moskau die alleinige Schuld an der rapiden Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Russland gab. Price hatte den derzeitigen Stand der Beziehungen als „instabil und unberechenbar“ bezeichnet.

Nach dem öffentlichkeitswirksamen Fiasko in Afghanistan wird Amerika zunehmend in einen neuen Konflikt hineingezogen, indem es das neonazistische Regime in Kiew nicht nur finanziell und mit Waffen unterstützt, sondern auch seine militärische Präsenz vor Ort erhöht“, so Zakharova in ihrer Stellungnahme vom Montag weiter. Ohne den genauen Vorwurf der US-Präsenz vor Ort“ zu spezifizieren, könnte dies eine Anspielung auf die in letzter Zeit weitverbreiteten Berichte sein, wonach die US-Geheimdienste ihre Rolle bei der Unterstützung der Ukrainer ausgeweitet haben, vorwiegend bei Dingen wie der gezielten Bekämpfung.

„Dies ist eine gefährliche und kurzsichtige Politik, die die USA und Russland an den Rand eines direkten Zusammenstoßes bringt“, sagte der Sprecher des Außenministeriums weiter. „Moskau fordert seinerseits die Regierung von Joe Biden auf, die Situation nüchtern zu bewerten und keine Spirale der gefährlichen Eskalation in Gang zu setzen. Wir hoffen, dass man in Washington auf uns hören wird, auch wenn es bisher keinen Grund zum Optimismus gibt“.

In diesem Monat gab es mehrere bahnbrechende Enthüllungen über die zunehmende Rolle des Pentagons und der US-Geheimdienste in der Ukraine, darunter die folgenden:

Das Weiße Haus erwägt die Lieferung von Patriot-Raketen an die Ukraine.

Das Pentagon weitet sein „Vor-Ort“-Programm mit kleinen Truppenteilen zur Überwachung und Kontrolle von US-Waffentransfers aus.

Russland stößt auf dem Schlachtfeld zunehmend auf von den USA gelieferte HIMARS-Raketen.

Die USA haben eine Infanteriekompanie zu gemeinsamen Übungen nach Estland, nahe der russischen Grenze, entsandt.

Die Rufe nach einer „Schließung des Luftraums“ über der Ukraine durch die NATO werden lauter, auch durch die mögliche Verlegung von Kampfflugzeugen.

Der US-Geheimdienst hat die Ukrainer bei der Verfolgung russischer Generäle unterstützt.

Das Weiße Haus hat angedeutet, dass es die ukrainischen Streitkräfte für fähig hält, die Krim zurückzuerobern, was jedoch einen nuklearen Gegenschlag riskieren würde.

Die Ukraine hat ihre risikoreichen Angriffe auf russischem Gebiet verstärkt.

Auch die Ukraine ist mutiger geworden, wenn es darum geht, ihre neuen, von den USA gelieferten Spielzeuge zu präsentieren…

A Ukrainian omen: if you see HIMARS in the sky, the number of orcs in Ukraine has decreased. pic.twitter.com/IbHZSiClmN — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 7, 2022

All dies und noch viel mehr deutet darauf hin, dass die beiden Seiten in der Tat auf einen direkten Zusammenstoß zusteuern, zumal noch immer kein Plan in Sicht zu sein scheint, der Kiewer Offizielle auch nur im Entferntesten an den Verhandlungstisch für einen Waffenstillstand mit Russland bringen könnte.

Was die anhaltenden Spekulationen betrifft, dass belarussische Streitkräfte zur Unterstützung Russlands in den Ukraine-Konflikt eingreifen könnten, so leugnen hochrangige russische Beamte diese „Option“… zumindest vorläufig.