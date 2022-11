In Brasilien nehmen sie Eltern, die Wahlergebnisse infrage stellen, die Kinder weg

Jane Zirkle von The War Room berichtete am Sonntag, dass der brasilianische Justizinspektor, Minister Luis Felipe Salomao, der 2008 vom damaligen Präsidenten Lula da Silva zum Minister ernannt wurde, eine Anordnung unterzeichnet hat, die es dem Jugendamt erlaubt, Kinder von Wahlprotestlern wegzunehmen.

Seit Oktober sind MILLIONEN von Brasilianern auf die Straße gegangen, um gegen die ihrer Meinung nach gestohlenen Wahlen des populistischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu protestieren.

Aus dem unten stehenden Tweet: (übersetzt) Gegen 22:00 Uhr (18.11.22) versuchte der Vormundschaftsrat, Kinder von ihren Eltern zu trennen, vor dem Armeebataillon in der Av.Fernandes Lima – Maceió-AL

Die Demonstranten waren damit nicht einverstanden.

Por volta de 22:00 horas (18/11/22) o Conselho Tutelar tentou retirar crianças dos seus pais, em frente ao Batalhão do Exército na Av.Fernandes Lima – Maceió-AL



A resposta foi essa👇🏻 pic.twitter.com/nKmUfQQXVK — Advogados de Direita Brasil®️ (@movadvdireitabr) November 19, 2022

Die brasilianischen Demonstranten drängten die Vertreter des Jugendamtes aus der Menge.

Wie bereits berichtet, gehen die Proteste in Brasilien gegen die gestohlenen Wahlen weiter. Die Menschen wollen nicht, dass die Kommunisten das Sagen haben.

So wird’s gemacht: Über 3 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer gingen am gestrigen Tag der Republik, dem 15. November, auf die Straße, um gegen die gestohlenen Wahlen zu protestieren.

Die Partei von Präsident Jair Bolsonaro legte ihren Bericht vor und kündigte an, die Annullierung der Wahl zu beantragen, da die Ergebnisse nicht bestätigt werden konnten.

Seit dem massiven Betrug bei der Stichwahl am 30. Oktober in Brasilien protestieren Millionen von Brasilianern täglich auf den Straßen gegen den Wahlbetrug durch den kommunistischen, verurteilten Kriminellen Luiz Inácio Lula da Silva.

Mainstream-Medien wie O Globo weigern sich, über die vielleicht größten Proteste, die die Welt je gesehen hat, zu berichten, was die Wut und Enttäuschung des brasilianischen Volkes noch mehr anheizt.

Am Donnerstag ordnete das linksextreme Gericht an, dass Banken Gelder von mindestens 42 landwirtschaftlichen Unternehmern, die Präsident Jair Bolsonaro unterstützen, blockieren.

Der Minister des Obersten Gerichtshofs, Alexandre de Moraes, ordnete die Sperrung der Bankkonten von mindestens 42 Einzelpersonen und Unternehmen in Mato Grosso an, die verdächtigt werden, die Proteste zu finanzieren, berichtete CBN.

„Die Liste wurde von der Bundespolizei und der Bundespolizei für Straßenwesen auf Ersuchen von Moraes selbst erstellt, nachdem sie die Nachricht erhalten hatten, dass 115 Lastwagen nach Brasília gefahren waren, um die Proteste im Hauptquartier der Armee (QC) zu verstärken. Die Entscheidung wurde am vergangenen Samstag an die Zentralbank weitergeleitet“, so die Quelle.

„In der Entscheidung erklärte der Minister, dass das Streik- und Versammlungsrecht in der Bundesverfassung garantiert sei. Er sagte jedoch, dass die seit der ersten Novemberwoche durchgeführten Aktionen „antidemokratisch“ und „illegal“ seien.