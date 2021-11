In der wichtigsten klinischen Studie für den Impfstoff Covid von Pfizer starben mehr Menschen, als das Unternehmen öffentlich mitteilte

Pfizer teilte der Welt mit, dass bis Mitte März 15 Personen, die den Impfstoff in der Studie erhalten hatten, gestorben waren. Wie sich herausstellte, lag die tatsächliche Zahl bei 21, verglichen mit nur 17 Todesfällen bei Menschen, die nicht geimpft worden waren.

Am 28. Juli veröffentlichten Pfizer und sein Partner BioNTech eine Aktualisierung der Sechsmonatsdaten ihrer wichtigsten klinischen Studie mit dem Impfstoff Covid, die dazu führte, dass die Aufsichtsbehörden weltweit die Impfung genehmigten.

Zu einer Zeit, in der die Wirksamkeit des Impfstoffs zunehmend in Frage gestellt wurde, fand der Bericht weltweit Beachtung. Pfizer erklärte, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs mit 84 Prozent nach sechs Monaten weiterhin relativ hoch sei.

Pfizer berichtete auch, dass 15 der rund 22 000 Personen, die den Impfstoff in der Studie erhalten hatten, gestorben waren, verglichen mit 14 der 22 000 Personen, die ein Placebo (eine Kochsalzlösung, die den Impfstoff nicht enthielt) erhalten hatten.

Dabei handelte es sich nicht nur um Covid-Todesfälle. In der Tat waren sie meist nicht auf Covid zurückzuführen. Nur drei der Studienteilnehmer starben an Krankheiten im Zusammenhang mit Covid – einer, der den Impfstoff erhielt, und zwei, die die Kochsalzlösung erhielten. Die anderen Todesfälle waren auf andere Krankheiten zurückzuführen, vor allem auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Forscher nennen diesen Datenpunkt „Gesamtmortalität“. Pfizer hat sie kaum erwähnt und die Einzelheiten der Todesfälle in einen Anhang zum Bericht gepackt.

Aber die Gesamtmortalität ist wohl die wichtigste Kennzahl für jedes Medikament oder jeden Impfstoff – insbesondere für solche, die prophylaktisch einer großen Zahl gesunder Menschen verabreicht werden sollen, wie es bei Impfstoffen der Fall ist.

Obwohl die Forscher ihre Aktualisierung im Juli veröffentlichten, waren die Daten bereits mehr als vier Monate alt. Sie hatten die Erfassung von Informationen über Todesfälle am 13. März, dem „Datenstichtag“, eingestellt.

Aber selbst zu diesem Zeitpunkt waren ihre Zahlen schon beunruhigend.

In ihrem ersten Sicherheitsbericht an die FDA, der Daten bis November 2020 enthielt, hatten die Forscher angegeben, dass vier Placeboempfänger und zwei Impfstoffempfänger gestorben waren, einer nach der ersten und einer nach der zweiten Dosis. Mit der Aktualisierung im Juli kehrte sich dieser Trend um. Zwischen November 2020 und März 2021 starben 13 Impfstoffempfänger, verglichen mit nur 10 Placebo-Patienten.

Außerdem starben neun Impfstoffempfänger an kardiovaskulären Ereignissen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen, verglichen mit sechs Placeboempfängern, die an diesen Ursachen starben. Das Ungleichgewicht war gering, aber bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Aufsichtsbehörden weltweit festgestellt hatten, dass die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna mit Herzentzündungen bei jungen Männern in Verbindung gebracht wurden.

(Ich habe am 29. Juli auf Twitter genau über diese Studie berichtet, und am nächsten Tag wurde ich dafür von Twitter für eine Woche gesperrt, der vierte meiner fünf diffamierenden „Strikes“ für Covid „Fehlinformationen“).

Im besten Fall legen die Ergebnisse nahe, dass der Impfstoff von Pfizer/BioNTech – der inzwischen fast einer Milliarde Menschen weltweit aufgedrängt wird, was Dutzende von Milliarden Dollar kostet und die Bürgerrechte ruiniert und immer weiter einschränkt – nichts zur Verringerung der Gesamttodesfälle beiträgt.

Schlimmer noch, Pfizer und BioNTech hatten fast alle Placebo-Empfänger in der Studie geimpft, kurz nachdem die Food and Drug Administration den Impfstoff am 11. Dezember 2020 für den Notgebrauch freigegeben hatte.

Damit hatten sie unsere beste Chance zunichte gemacht, die langfristige Gesundheit einer großen Zahl von Geimpften mit einer wissenschaftlich ausgewogenen Gruppe von Personen zu vergleichen, die das Medikament nicht erhalten hatten. Der Bericht vom 28. Juli schien die letzte saubere Aktualisierung der Sicherheitsdaten zu sein, die wir jemals erhalten würden.

Doch nun hat uns die FDA noch einen weiteren Bericht vorgelegt.

Am 8. November veröffentlichte die Behörde ihre „Summary Basis for Regulatory Action“, einen 30-seitigen Vermerk, der erklärt, warum sie am 23. August die volle Zulassung für den Impfstoff von Pfizer erteilte und damit die Notfallzulassung vom Dezember 2020 ersetzte.

Und auf Seite 23 des Berichts findet sich dieser verblüffende Satz:

Von Dosis 1 bis zum Stichtag 13. März 2021 gab es insgesamt 38 Todesfälle, 21 in der COMIRNATY-Gruppe und 17 in der Placebogruppe.

Pfizer gab im Juli öffentlich bekannt, dass es bis Mitte März 15 Todesfälle unter den Impfstoffempfängern festgestellt hatte. Der FDA teilte das Unternehmen jedoch mit, dass es 21 waren – zum gleichen Stichtag, dem 13. März.

21.

Nicht 15.

Auch die Zahl der Placebos in der Studie war falsch. Pfizer zählte 17 Todesfälle unter Placeboempfängern, nicht 14. Neun zusätzliche Todesfälle insgesamt, sechs unter Impfstoffempfängern.

Könnte die Diskrepanz auf eine seltsame Datenverzögerung zurückzuführen sein? Vielleicht, aber das FDA-Briefingbuch enthält auch die Zahl der Covid-Fälle, die Pfizer bei den Impfstoffempfängern in der Studie festgestellt hat. Diese Zahlen sind GENAU dieselben, die Pfizer im Juli öffentlich bekannt gab.

Doch die Zahl der Todesfälle war anders.

Pfizer hat die Zahl der Todesfälle in einer der wichtigsten klinischen Studien in der Geschichte der Medizin irgendwie falsch gezählt – oder öffentlich falsch berichtet, oder beides -.

Und die Zahlen der FDA zeichnen ein deutlich besorgniserregenderes Bild des Impfstoffs als die öffentlichen Zahlen vom Juli. Auch wenn die absoluten Zahlen gering sind, war die Zahl der Todesfälle unter den Impflingen insgesamt um 24 Prozent höher.

Die Aktualisierung zeigt auch, dass zwischen November und März 19 Impfstoffempfänger starben, verglichen mit 13 Placeboempfängern – ein Unterschied von fast 50 Prozent.

Waren die zusätzlichen Todesfälle auf Herzerkrankungen zurückzuführen? Das ist unmöglich zu wissen. Die FDA gab keine weiteren Einzelheiten zu den Todesfällen bekannt, sondern sagte nur, dass keiner davon „als im Zusammenhang mit der Impfung stehend betrachtet wurde“.

Aber angesichts der Zehntausenden von Todesfällen nach Impfungen, die inzwischen in den Vereinigten Staaten und in Europa gemeldet wurden – und angesichts der in vielen Ländern weit über dem Normalwert liegenden Gesamtsterblichkeitsrate bei Nicht-Impfungen – kann ein neuer Blick auf diese vage Zusicherung nicht früh genug erfolgen.

(HINWEIS: Ursprünglich hatte ich versehentlich die Covid-Todesfälle aus Impfstoff und Placebo vertauscht – zwei Personen, die ein Placebo erhielten, starben in der Studie an Covid, und eine, die den Impfstoff erhielt. Dieser Fehler hat keinen Einfluss auf die Gesamtzahlen).