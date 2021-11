Der Impfstatus ist nur vorübergehend, Auffrischungen sind lebenslang erforderlich

mercola.com

Wichtige Gesundheitsorganisationen in der ganzen Welt haben mehrere Definitionen medizinischer Begriffe geändert, darunter die Definitionen für „Impfstoff“, „Herdenimmunität“ und „Pandemie“, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben hat. Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention erwägen nun, die Definition von „vollständig geimpft“ zu ändern.

Israel und Australien haben bereits einen Schritt nach vorne gemacht. Die Bürger müssen sich sechs Monate nach der zweiten Impfung auffrischen lassen, sonst verlieren sie alle „Reisepass-Freiheiten“. Der australische Premierminister Daniel Andrews hat sogar erklärt, dass sich das Leben der Geimpften in Zukunft „um die Aufrechterhaltung des Impfstatus drehen wird“.

Die Aktualisierung der Definition von „vollständig geimpft“ wird auch den Nebeneffekt haben, dass die Sterblichkeitsstatistiken verzerrt werden, was der Regierung eine weitere Runde Munition für falsche Behauptungen liefert. Man hat uns wiederholt gesagt, dass wir uns in einer Pandemie der Ungeimpften befinden, und diese Lüge wird neue Nahrung erhalten, wenn vollständig geimpfte Menschen sechs Monate nach ihrer letzten Dosis in die Kategorie der Ungeimpften fallen.

Die National Basketball Association fordert Spieler, die erst vor zwei Monaten eine Einzeldosis Janssen-Impfung erhalten haben, auf, sich eine Auffrischungsimpfung von Pfizer oder Moderna geben zu lassen, oder sie werden ab dem 1. Dezember 2021 am Spieltag getestet. Spieler, die eine Zwei-Dosen-Kur absolviert haben, werden aufgefordert, sich nach sechs Monaten eine Auffrischung geben zu lassen.

Die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) spricht bereits über eine Ausweitung ihrer COVID-19-Impfvorschrift, sodass auch kleine Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern verpflichtet werden könnten, ihre Mitarbeiter zu impfen, da sie sonst mit hohen Geldstrafen rechnen müssen. Die Frist für öffentliche Stellungnahmen endet am 6. Dezember 2021.

In den letzten Jahren und insbesondere nach dem Ausbruch der COVID-Pandemie im Jahr 2020 haben die großen Gesundheitsorganisationen weltweit mehrere Definitionen medizinischer Begriffe geändert, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben hat. Hätte die Weltgesundheitsorganisation ihre Definition von „Pandemie“ im Jahr 2009 nicht geändert, wären wir gar nicht in diesem Schlamassel.

Wie die Schweinegrippe zuvor wäre auch SARS-CoV-2 nicht als Pandemie eingestuft worden, wenn die WHO nicht ein paar Schlüsselwörter aus der Definition gestrichen hätte. Vor 2009 lautete die offizielle Definition einer Pandemie:

… wenn ein neues Influenzavirus auftritt, gegen das die menschliche Bevölkerung keine Immunität besitzt, was weltweit zu mehreren, gleichzeitigen Epidemien mit einer enormen Zahl von Todesfällen und Erkrankungen führt.

Im Jahr 2009 strich die WHO dann die Kriterien der Schwere und der hohen Sterblichkeit („enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen“), sodass die Definition einer Pandemie als „eine weltweite Epidemie einer Krankheit übrig blieb.

Durch die Abschaffung der restriktiven Kriterien einer schweren Krankheit, die eine hohe Sterblichkeitsrate verursacht, und die Beibehaltung der geografisch weit verbreiteten Infektion als einziges Kriterium für eine Pandemie ist die WHO in der Lage, jederzeit eine Pandemie auszurufen, wenn es mehr Fälle einer bestimmten Krankheit gibt als normal.

Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da die WHO eine zentrale Rolle bei der technokratischen Machtübernahme gespielt hat, mit der wir jetzt konfrontiert sind. Die WHO hat Notstandsbefugnisse über ihre 194 Mitgliedsländer. Wenn die WHO also einen internationalen Zwischenfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausruft, sind alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, den Anweisungen der WHO „im Gleichschritt“ zu folgen.

Gäbe es die WHO nicht, würden die Staaten auf jeden Ausbruch auf die unterschiedlichsten Arten reagieren. Der Versuch, sie so zu beeinflussen, dass sie so reagieren, wie es der Technokratie nützt, wäre wie das Hüten von Katzen. Ohne eine einheitliche Koordinierung zwischen allen Nationen der Welt wäre es einfach nicht möglich, mit Hilfe der Biosicherheit die Menschen zu kontrollieren und die Wohlstandsverteilung auf globaler Ebene zu verändern.

Aber es gibt auch eine noch größere und längerfristige Auswirkung auf die Gesellschaft. Durch die Neudefinition der Bedeutung bestimmter Wörter und Begriffe versucht der aufstrebende Biosicherheitsstaat, die Wahrnehmung dessen, was wahr und was falsch ist, zu verändern. In diesem Prozess wird die Wissenschaft zu etwas pervertiert, das von Glauben, Spekulationen und voreingenommenen Meinungen beherrscht wird. Die Gefahren, die sich daraus ergeben, sind unkalkulierbar.

Was ist ein „Impfstoff“?

Im September 2021 schockierten die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention die medizinischen Experten, indem sie die Definition eines Impfstoffs von einem Produkt, das Immunität erzeugt und somit den Körper vor einer Krankheit schützt, in ein Präparat, das zur Stimulierung der körpereigenen Immunantwort gegen Krankheiten verwendet wird, änderten.

Die wichtigste Änderung besteht darin, dass ein „Impfstoff“ keine Immunität mehr erzeugt und somit nicht mehr vor einer Krankheit schützt. Er stimuliert lediglich eine Immunreaktion gegen eine bestimmte Krankheit. Diese Definition wurde offensichtlich erfunden, um die begrenzte Funktion der COVID-19-Gentherapie-Injektionen zu beschreiben, die nicht immun machen und nicht verhindern können, dass man die Infektion bekommt oder verbreitet.

Nach jeder Definition eines Impfstoffs, der vor 2021 verwendet wird, ist die COVID-Spritze kein Impfstoff. Die Impfung wird bestenfalls Ihre Symptome lindern. Das bedeutet auch, dass sie niemals eine Herdenimmunität erzeugen kann. Und das trotz der Neudefinition der Herdenimmunität, die nicht mehr durch eine natürliche Infektion, sondern durch eine Massenimpfung entsteht.

Definition der Herdenimmunität hat keine wissenschaftliche Grundlage mehr

Die WHO hat ihre Definition der Herdenimmunität im Oktober 2020 geändert, wahrscheinlich im Vorgriff auf die weltweite Massenimpfkampagne. In der Vergangenheit bedeutete Herdenimmunität, dass genügend Menschen eine Immunität gegen eine Infektionskrankheit erworben haben, so dass sich die Krankheit nicht mehr in der Gemeinschaft ausbreiten kann.

Bevor die Wissenschaft Impfungen einführte, wurde die Herdenimmunität durch die normale Exposition gegenüber einer Infektionskrankheit und die Erholung davon erreicht. Mit freundlicher Genehmigung der Wayback Machine des Internet-Archivs umfasste die WHO-Definition der Herdenimmunität vor Oktober 2020 sowohl die Impfimmunität als auch die „durch frühere Infektionen entwickelte Immunität“

Im Oktober 2020 wurde die natürliche Immunität in der aktualisierten Definition jedoch gänzlich gestrichen. Die aktuelle Definition lautet nun wie folgt:

Herdenimmunität‘, auch bekannt als ‚Populationsimmunität‘, ist ein Konzept, das für Impfungen verwendet wird, bei denen eine Population vor einem bestimmten Virus geschützt werden kann, wenn ein Schwellenwert für die Impfung erreicht wird.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, heißt es weiter: „Herdenimmunität wird erreicht, indem man Menschen vor einem Virus schützt, nicht indem man sie dem Virus aussetzt.“ Damit werden die Milliarden von Menschen völlig außer Acht gelassen, die sich im Laufe der Geschichte auf natürliche Weise mit Masern, Mumps, Windpocken und anderen Infektionskrankheiten angesteckt haben und die nun dank ihrer natürlichen Infektion lebenslang immun sind, im Gegensatz zu Impfstoffen, die abklingen und regelmäßig aufgefrischt werden müssen.

Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ könnte bald umgeschrieben werden

Apropos Auffrischungsimpfung: Die Einführung der COVID-Impfung bedeutet, dass die CDC höchstwahrscheinlich auch die Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ umschreiben wird. Wie Axios am 22. Oktober 2021 berichtete:

Derzeit lautet die Definition der CDC wie folgt: ‚Vollständig geimpfte Personen sind diejenigen, die ≥14 Tage nach Abschluss der primären Serie eines FDA-zugelassenen COVID-19-Impfstoffs sind‘ … ‚Wir müssen unsere Definition von ‚vollständig geimpft‘ in der Zukunft möglicherweise aktualisieren‘, sagte [CDC-Direktorin Rochelle] Walensky während einer Pressekonferenz.

Es ist nicht kompliziert zu verstehen, was eine solche Neudefinition bedeuten würde. Es bedeutet, dass jeder, der die erste Einzel- oder Doppeldosis des COVID-„Impfstoffs“ erhalten hat, auf magische Weise wieder als ungeimpft gelten wird, sobald eine bestimmte Zeitspanne verstrichen ist. Wie The Atlantic feststellte, verliert der Begriff „vollständig geimpft“, wenn er neu definiert wird, seine Bedeutung.

Es überrascht nicht, dass die CDC-Direktorin mit ihren Äußerungen eine völlige Kehrtwende gegenüber ihrer Position von Ende September 2021 vollzieht. Nach Angaben der Epoch Times sagte sie damals, dass die Behörden eine Änderung der Definition von „vollständig geimpft“ nicht in Erwägung ziehen würden.

Nur einen Monat später, Ende Oktober 2021, berichtete die Epoch Times, dass Walensky nun vorschlägt, die Definition „könnte sich ändern, da Auffrischungsimpfungen immer üblicher werden“. Zufälligerweise gab die CDC nur fünf Tage später ihre Empfehlungen für eine Auffrischungsimpfung für alle bekannt und empfahl sogar eine vierte Dosis für bestimmte immungeschwächte Personen.

Wie kann Segregation auch nur im Entferntesten akzeptabel sein?

Die Neudefinition des Begriffs „vollständig geimpft“ ist ein Mittel, um endlose Auffrischungsimpfungen zu erzwingen, da der Impfpass nach jeder Dosis zu einem bestimmten Zeitpunkt abläuft und damit auch alle sogenannten „Freiheiten“. Es ist ganz klar, dass die ganze Idee hinter den Impfpässen darin besteht, Segregation zu schaffen.

Das sehen wir in Australien und einer Reihe anderer Länder, wo ungeimpfte Personen von wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten ausgeschlossen werden. Der australische Premierminister Daniel Andrews hat sogar erklärt, dass sich das Leben der Geimpften in Zukunft „um die Aufrechterhaltung des Impfstatus drehen wird“. Können Sie das glauben? Das ist es, worauf das „Leben“ jetzt reduziert wurde. Den Impfstatus aufrechtzuerhalten.

Das gleiche Szenario spielt sich auch in Israel ab, wo die Impfpässe sechs Monate nach der zweiten COVID-Dosis ablaufen. Wer sich weigert, die nächste Dosis zu erhalten, wird aus der Gesellschaft ausgestoßen wie alle, die sich von Anfang an geweigert haben.

In Australien droht den Menschen sogar eine Verhaftung, wenn sie die Auffrischungsimpfungen nicht rechtzeitig einnehmen. Es ist unfassbar, dass all dies wegen einer Krankheit geschieht, die nur 0,012 % der Bevölkerung und 1 % der Infizierten getötet hat. Und der Grund, warum dies überhaupt geschehen kann, ist, dass bestimmte Wortdefinitionen unwissenschaftlich manipuliert und verändert wurden, um ihre abscheulichen Handlungen zu unterstützen.

Neue Definitionen werden auch die Sterblichkeitsstatistiken verfälschen

Die Aktualisierung der Definition von „vollständig geimpft“ wird auch den Nebeneffekt haben, dass die Sterblichkeitsstatistiken verzerrt werden, was der Regierung eine weitere Runde Munition für falsche Behauptungen liefert.

Man hat uns wiederholt gesagt, dass wir uns in einer Pandemie der Ungeimpften befinden, und diese Lüge wird neue Nahrung erhalten, wenn vollständig geimpfte Menschen sechs Monate nach ihrer letzten Dosis in die Kategorie der Ungeimpften fallen.

Wir sehen bereits, wie sich dieses Narrativ in Israel ausbreitet. Wie das Wall Street Journal berichtet, haben ungeimpfte Israelis in den letzten Tagen den Großteil der Schwerstkranken ausgemacht. Allerdings heißt es dort auch, dass die Behörden dies auf die Tatsache zurückführen, dass über 2 Millionen Menschen die dritte Auffrischungsimpfung erhalten haben. Dies bedeutet, dass einige der als „ungeimpft“ gezählten Personen nicht völlig ungeimpft sind, sondern dass ihnen nur die dritte Auffrischungsimpfung fehlt:

Die am stärksten gefährdete Gruppe sind im Moment die Menschen, die mit zwei Dosen geimpft wurden, aber nicht mit der dritten, sagte Bennett letzte Woche in einer Kabinettssitzung und fügte hinzu, dass sie sich so verhielten, als seien sie vollständig geschützt, was aber nicht der Fall sei.

In dem folgenden Video sagt Dr. Vladimir Zelenko vor dem israelischen Rabbinatsgericht über die Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung und den Erfolg aus, den er bei der Behandlung seiner Patienten mit einfachen Nahrungsergänzungsmitteln und patentfreien Medikamenten hat. Trotz seiner Aussage und ihrer eigenen Daten drängen die israelischen Gesundheitsbehörden immer noch darauf, dass sich jeder eine Auffrischungsimpfung geben lässt.

Neue Booster-Regeln für NBA-Spieler

In den USA fordert die National Basketball Association (NBA) nun Spieler, die erst vor zwei Monaten eine Einzeldosis Janssen-Impfung erhalten haben, dazu auf, sich eine Auffrischungsimpfung von Pfizer oder Moderna geben zu lassen, da sie sonst ab dem 1. Dezember 2021 am Spieltag getestet werden müssen. Spieler, die eine Zweidosis-Kur absolviert haben, werden aufgefordert, sich nach sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung geben zu lassen.

Es war klar, dass dies passieren würde, aber ich glaube, viele waren naiv und dachten, wenn sie nur die erste Runde der Impfungen absolvieren, würde das Leben wieder normal werden. Lassen Sie sich einfach vollständig impfen, und das war’s. Die Tatsache, dass nichts wieder normal wird, sollte ein Weckruf dafür sein, dass das ursprüngliche Verständnis der Folgen dieser Verordnungen völlig falsch war.

Die australische Regierung beschlagnahmt die Bankkonten der Menschen und annulliert ihre Führerscheine, um die COVID-Strafen einzutreiben. Außerdem werden Arbeitslosenunterstützung gestrichen und Bankkonten gesperrt, bis die Betroffenen die Impfung erhalten. Solche Maßnahmen können automatisiert werden, sobald die Bankgeschäfte mit einem digitalen Gesundheitspass verknüpft sind.

Bei den Impfungen geht es nicht um die Beseitigung von COVID-19. Sie sind Teil eines Systems zur Massenkontrolle. Letztlich wird dieses System jeden versklaven, der sich ihm anschließt, da eine Nichtteilnahme bedeutet, dass man auf jede Möglichkeit verzichtet, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, eine Ausbildung zu erhalten, etwas zu kaufen oder irgendwohin zu gehen. Die Wahrheit wird schmerzlich deutlich werden, wenn die digitalen Impfpässe an eine neue digitale Zentralbankwährung gekoppelt sind.

Schon jetzt beschlagnahmt die australische Regierung die Bankkonten der Menschen und annulliert ihre Führerscheine, um die COVID-Strafen einzutreiben. Außerdem werden Arbeitslosenunterstützungen gestrichen und Bankkonten gesperrt, bis die Menschen die Impfung erhalten.18 Solche Maßnahmen können automatisiert werden, sobald das Bankwesen an einen digitalen Gesundheitspass gekoppelt ist.

Vielleicht wird jetzt mehr Menschen klar, dass sie immer wieder aufgefordert werden, medizinischen Experimenten zuzustimmen. Und vergessen wir nicht, dass bei jeder Impfung mit Nebenwirkungen zu rechnen ist, die zu lebenslangen Behinderungen oder gar zum Tod führen können. Es ist wirklich unverständlich, Militärpersonal, Sportlern, schwangeren Frauen und Kindern Experimente aufzuzwingen. Als Reaktion auf die neue Regel der NBA twitterte der Sportkommentator Clay Travis:

Wacht auf, ihr Schafe. Die NBA schreibt die Impfung bereits jetzt vor. Das wird niemals enden, wir [werden] 100% gesunde Menschen dazu bringen, sich für den Rest ihres Lebens alle sechs Monate gegen COVID impfen zu lassen?

Im gleichen Sinne twitterte der Gründer von Inner Sports, Garret Kramer: „Wie können wir Menschen, die nicht krank sind, weiterhin Medikamente vorschreiben? Sagt NEIN.“ Auch Golf-Champion Steve Flesch meldete sich zu Wort und sagte: Diese Welt und diese Liga werden von Tag zu Tag idiotischer.

Wir müssen uns gegen die Tyrannei vereinen

DeSantis: “Those individuals who have gone through a normal vaccination series for COVID—you will be determined to be unvaccinated very soon…They’re gonna to tell you: ‘You have to get a booster, otherwise you could face loss of employment’…This is just the tip of the iceberg.” pic.twitter.com/hGe5t4YJ8O — Michael P Senger (@MichaelPSenger) November 5, 2021

Wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kürzlich auf einer Pressekonferenz feststellte, sprach er sich gegen die – auf Betreiben der Regierung Biden erlassene – Vorschrift der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) aus, wonach Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten alle Mitarbeiter zur Impfung verpflichten müssen:

Um es klar zu sagen, was OSHA tut – sie betreiben eindeutig keine Wissenschaft, denn sie lehnen Immunität durch vorherige Infektion ab, sie lehnen die israelische Studie ab … die zeigt, dass Menschen, die sich von COVID erholt haben, einen starken Schutz haben … Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Personen, die eine normale Impfserie gegen COVID durchlaufen haben, sehr bald als ungeimpft eingestuft werden. Das werden sie tun.

Man wird Ihnen sagen: ‚Sie sind nicht geimpft und müssen eine Auffrischungsimpfung bekommen, sonst droht Ihnen der Verlust des Arbeitsplatzes. Das wird passieren … Das ist also nur die Spitze des Eisbergs. Es wird noch restriktiver werden. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, wird in Zukunft noch mehr Macht zum Tragen kommen.

Wie ich vorausgesagt habe, spricht die OSHA bereits darüber, die COVID-19-Impfvorschrift auch auf kleine Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten auszuweiten. NTD berichtete am 5. November 2021:

Die vorläufige Notstandsnorm, die von der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des Arbeitsministeriums herausgegeben wurde und am Freitag in Kraft treten soll, wird so dargestellt, als gelte sie nur für Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten. Die OSHA bittet jedoch um öffentliche Stellungnahmen zu diesem Aspekt der Norm, und möglicherweise wird sie letztendlich auch auf kleinere Unternehmen ausgeweitet, so die Behörde in dem 490 Seiten umfassenden Dokument. Die OSHA bittet die Interessengruppen um Kommentare und zusätzliche Informationen, um festzustellen, ob der Geltungsbereich des ETS oder der Notfallnorm angepasst werden soll, um in Zukunft auch kleinere Arbeitgeber zu berücksichtigen.

Selbst kleine Unternehmen, zu denen wahrscheinlich auch die Selbstständigen gehören, dazu zu zwingen, wäre für die US-Wirtschaft eine Katastrophe ohnegleichen. Aber das ist natürlich das Ziel, sodass man davon ausgehen kann, dass die Regelung ausgeweitet wird, wenn der Widerstand nicht zu groß ist. Die offene Kommentierungsfrist endet am 6. Dezember 2021. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden mehr als 3.100 Kommentare eingereicht. Sie können Ihren Kommentar hier einreichen.

