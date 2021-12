In Video: „Willkommen in Howard Springs dem Covid-Internierungscamp Ihrer Wahl „

Howard Springs, der Name des Corona-Internierungslagers im nördlichen Territoriums Australiens, soll offenbar eine Brise Urlaubsfeeling vermitteln, doch dies kann mitnichten über dessen anrüchige Existenz hinwegtäuschen.

Die Zero-Covid-Diktatur in Lockdown-Under sieht vor, dass in mehreren Landesteilen „positiv Getestete“ und deren enge Kontaktpersonen für einen Fortnite-Aufenthalt in Quarantäne-Camps verbracht werden.

Obgleich indes etliche euphemistische Werbekampagnen von der Landesregierung erfolgten, die erwägen Howard Springs als Hotelunterkunft gehobener Kategorie darzustellen, wollen die Einrichtungen ihren schlechten Ruf schier nicht loswerden.

Was vermutlich von Reminiszenzen an nicht allzu weit zurückliegende düstere Geschichtsepochen herrührt. Schließlich gibt es noch Menschen auf der Welt, die von Solschenizyn „Der Archipel-Gulag“ gelesen haben, oder sich hinreichend die jedes Wochenende auf deutschen Nachrichtensendern hoch und runter laufenden Dokumentationen über das dritte Reich verabreichten, oder sich an die japanischen KZs in den USA erinnern.