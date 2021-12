Warum das Booster-Laufband eine Einladung zum Tod ist – Die COVID-Schüsse sind tödlich

Mercola.com

Die Personen mit dem höchsten Risiko, an COVID-19 zu sterben, haben auch das höchste Risiko, an der COVID-Spritze zu sterben. Die Spritzen verursachen auch bei jüngeren Menschen, deren Risiko, an COVID zu sterben, unbedeutend ist, schwere Herzschäden.

Während die COVID-Spritze höchstens sechs Monate lang Schutz bietet, verursacht jede Injektion 15 Monate lang Schäden, da der Körper kontinuierlich giftiges Spike-Protein produziert.

Das Spike-Protein ist für die mit COVID-19 verbundenen Herz- und Gefäßprobleme verantwortlich, und es hat die gleiche Wirkung, wenn es von Ihren eigenen Zellen produziert wird. Es verursacht Blutgerinnsel, Myokarditis und Perikarditis, Schlaganfälle, Herzinfarkte und neurologische Schäden, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Sicherheitssignal ist sehr eindeutig: Bis zum 19. November 2021 wurden dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System 19.249 Todesfälle gemeldet. In der Vergangenheit wurden Medikamente und Impfstoffe nach etwa 50 vermuteten Todesfällen vom Markt genommen.

Bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, wegen einer durch die COVID-Impfung ausgelösten Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, fünfmal höher als bei Kindern, die wegen einer COVID-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Im obigen Video ist Dr. Peter McCullough zu sehen, ein Kardiologe, Internist und Epidemiologe sowie Herausgeber von zwei Fachzeitschriften, der sich in den Medien und in der Medizin für eine frühzeitige COVID-Behandlung einsetzt. McCullough hat auch die potenziellen Gefahren der COVID-Impfungen und die fehlende Notwendigkeit dieser Impfungen offen angesprochen. Seltsamerweise sind die Behörden, die derzeit das Sagen haben, nicht befugt, zu diktieren, wie die Medizin praktiziert wird.

Die U.S. Food and Drug Administration zum Beispiel ist nicht befugt, Ärzten vorzuschreiben, was sie zu tun oder wie sie Patienten zu behandeln haben. Die National Institutes of Health sind eine staatliche Forschungseinrichtung und können Ärzten nicht vorschreiben, wie sie Patienten zu behandeln haben.

Das Gleiche gilt für die U.S. Centers for Disease Control and Prevention, die eine Organisation zur epidemiologischen Analyse sind. Es ist die Aufgabe praktizierender Ärzte, angemessene und wirksame Behandlungsprotokolle zu erstellen, und genau das hat McCullough seit Beginn der Pandemie getan.

Im August 2020 wurde McCulloughs bahnbrechende Arbeit Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 Infection“ (Pathophysiologische Grundlagen und Gründe für eine frühe ambulante Behandlung der SARS-CoV-2-Infektion) online im American Journal of Medicine veröffentlicht.

Ein Folgeartikel, „Multifaceted Highly Targeted Sequential Multidrug Treatment of Early Ambulatory High-Risk SARS-CoV-2 Infection (COVID-19)“, wurde im Dezember 2020 in Reviews in Cardiovascular Medicine veröffentlicht. Er wurde zur Grundlage für einen Leitfaden zur Behandlung zu Hause.

COVID-Spritzen sind gefährlich und ineffektiv

In Bezug auf die COVID-Injektionen zitiert McCullough Forschungsergebnisse, die zeigen, dass diejenigen, die das höchste Risiko haben, an COVID-19 zu sterben, auch das höchste Risiko haben, an der COVID-Spritze zu sterben. Außerdem verursachen die Spritzen schwere Herzschäden bei jüngeren Menschen, deren Risiko, an COVID zu sterben, unbedeutend ist.

Er weist darauf hin, dass das Sicherheitssignal sehr eindeutig ist: Bis zum 19. November 2021 wurden dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System 19.249 Todesfälle gemeldet.

Das Signal ist außerdem sowohl intern als auch extern konsistent. Es wird eine Reihe von Nebenwirkungen in hoher Zahl und sehr zeitnah zur Injektion gemeldet, die den Verdacht erhärten, dass die Impfungen schuld daran sind. Die Daten aus den USA stimmen auch mit den Daten aus anderen Ländern überein, z. B. mit dem Yellow-Card-System in Großbritannien.

Trotzdem wurde bisher keine einzige Sicherheitsüberprüfung durchgeführt, um Risikofaktoren und dergleichen auszuschließen. „Nach fast einem Jahr Laufzeit des Programms wurde kein einziger Versuch zur Risikominderung unternommen“, sagt McCullough. Gleichzeitig gab es grobe Versuche, die Amerikaner dazu zu zwingen, sich impfen zu lassen – von Freibier oder einem kostenlosen Lap Dance bis hin zu Millionen-Dollar-Lotterien und bezahlten Stipendien für staatliche Universitäten.

Solche Verlockungen stellen einen unbestreitbaren Verstoß gegen die Forschungsethik dar, die jede Art von Nötigung von Versuchspersonen strikt untersagt. Wie vermutet und vorhergesagt, wurde, kaum dass die Bestechung aufgehört hatte zu funktionieren, von Regierungsvertretern über Impfstoffverpflichtungen gesprochen.

Präsident Biden erklärte berüchtigt, dass seine Geduld mit der „Impfmüdigkeit“ am Ende sei. Die Andeutung war, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, ernsthafte Konsequenzen zu befürchten hätten, und wir erleben nun, wie sich diese Konsequenzen Tag für Tag auswirken, da Menschen entlassen und aus der Schule geworfen werden, weil sie die Impfung verweigern.

In der Zwischenzeit hat man noch nicht einmal herausgefunden, welcher Impfstoff am wirksamsten ist, was bemerkenswert ist. Wenn die Regierung die Pandemie wirklich mit einem Impfstoff beenden wollte, würde sie dann nicht feststellen, welche Impfung am besten wirkt, und die Verwendung dieser Impfung fördern? Aber nein, sie sagen uns, dass jede Impfung ausreicht.

Die Tatsache, dass es keinen Sicherheitsbericht gibt, dass man nicht erfährt, ob man den besten Impfstoff nimmt, dass er auf verzerrte Weise mit der Arbeits- und Schulfähigkeit in Verbindung gebracht wird, dass wir gegen den Nürnberger Kodex und die Erklärung von Helsinki verstoßen – das passt einfach nicht zusammen. Es sieht nicht gut aus für diejenigen, die für den Impfstoff werben“ sagt McCullough.

Hinzu kommt, dass inzwischen klar ist, dass die Impfungen nur einen begrenzten Schutz für eine sehr kurze Zeit bieten – bestenfalls sechs Monate. McCullough zufolge gibt es mehr als 20 Studien, die zeigen, dass die Wirksamkeit nach sechs Monaten auf Null sinkt. Auch gegen die Delta-Variante, die seit einigen Monaten der vorherrschende Stamm ist, sind die Impfungen nur sehr begrenzt wirksam.

Warum das Booster-Laufband so gesundheitsgefährdend ist

Ich habe schon oft darauf hingewiesen, dass das Risiko von Nebenwirkungen aller Wahrscheinlichkeit nach mit jeder weiteren Spritze steigt. McCullough zitiert Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Ihr Körper das giftige SARS-CoV-2-Spike-Protein 15 Monate lang produziert.

Wenn Ihr Körper immer noch das Spike-Protein produziert – das die Blutgerinnsel und Herz-Kreislauf-Schäden verursacht – und Sie alle sechs Monate eine weitere Spritze erhalten, wird Ihr Körper irgendwann den Schäden, die durch die Produktion des Spike-Proteins verursacht werden, nicht mehr standhalten können.

Bedenken Sie auch dies: Während Sie mit jeder einzelnen Spritze höchstens sechs Monate lang geschützt sind, verursacht jede Injektion 15 Monate lang Schäden. Wenn wir mit den Auffrischungsimpfungen weitermachen, wird es schließlich unmöglich sein, das Spike-Protein jemals zu beseitigen.

Das Spike-Protein ist zwar der Teil des Virus, der als Antigen ausgewählt wurde, also der Teil, der eine Immunreaktion auslöst, aber es ist auch der Teil des Virus, der die schlimmste Krankheit verursacht. Das Spike-Protein ist für die mit COVID-19 verbundenen Herz- und Gefäßprobleme verantwortlich, und es hat die gleiche Wirkung, wenn es von Ihren eigenen Zellen produziert wird.

Es verursacht Blutgerinnsel, Myokarditis und Perikarditis, Schlaganfälle, Herzinfarkte und neurologische Schäden, um nur einige zu nennen. Wie McCullough feststellte, wurde das Spike-Protein dieses Virus gentechnisch so verändert, dass es für den Menschen gefährlicher ist als alle bisherigen Coronaviren, und das ist es, wozu die COVID-Spritzen Ihre Zellen programmieren. „Sie sind für den menschlichen Gebrauch einfach höchst unsicher“, sagt McCullough.

Myokarditis wird wahrscheinlich weit verbreitet sein

Er fährt fort, Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2017 zu diskutieren, die zeigen, dass Myokarditis bei Kindern und Jugendlichen mit einer Rate von vier Fällen pro Million pro Jahr auftritt. Unter der Annahme, dass es 60 Millionen amerikanische Kinder gibt, würde die Hintergrundrate für Myokarditis 240 Fälle pro Jahr betragen. Wie viele Fälle von Myokarditis wurden VAERS bisher nach einer COVID-Injektion gemeldet? 14.428 bis zum 19. November 2021.

„Ärzte haben noch nie so viele Fälle von Myokarditis gesehen“, sagt McCullough und zitiert Untersuchungen, die zeigen, dass 87 % der Kinder zwischen 12 und 17 Jahren nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Das zeigt, wie gefährlich es ist“, sagt er. „Sie tritt häufig auf und ist schwerwiegend.

Die FDA behauptet jedoch, dass Myokarditis nach der COVID-Spritze „selten und mild“ ist. Inzwischen gibt es auch Berichte über tödliche Fälle von Myokarditis bei Erwachsenen in ihren 30er und 40er Jahren. „Myokarditis sieht im Moment wie eine unqualifizierte Katastrophe aus“, sagt McCullough, sowohl für jüngere Menschen als auch für Erwachsene.

Bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, wegen einer durch die COVID-Impfung ausgelösten Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, fünfmal höher als bei Kindern, die wegen einer COVID-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Leider haben die Kinder auch keinen Nutzen von den Impfungen, so dass es für sie nur ein Risiko und keinen Nutzen gibt. McCullough weist darauf hin, dass keine Ausbrüche in Schulen und keine Übertragungen von Kindern zu Lehrern bekannt sind. Er schätzt, dass 80 % der Kinder im Schulalter bereits immun sind, was dies erklären würde.

In der Zwischenzeit haben die in dem Interview zitierten Untersuchungen ergeben, dass Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren fünfmal häufiger mit einer durch die COVID-Impfung ausgelösten Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert werden als mit einer COVID-Infektion. Diese Daten widerlegen die Behauptung, dass COVID-induzierte Herzprobleme ein weitaus größeres Problem darstellen als „Impfstoff“-induzierte Herzschäden.

Und vergessen wir nicht: Wer sich mit COVID impfen lässt, hat eine 100-prozentige Chance, dem mit der Impfung verbundenen Risiko ausgesetzt zu sein. Wenn Sie die Injektion hingegen ablehnen, besteht keine 100%ige Chance, dass Sie COVID-19 bekommen, geschweige denn daran sterben. Die Wahrscheinlichkeit, mit SARS-CoV-2 in Berührung zu kommen und daran zu erkranken, liegt bei weniger als 1 %.

Es ist also zu 100 % deterministisch, dass Sie sich mit der Impfung den Risiken der Impfung aussetzen, und zu weniger als 1 % deterministisch, dass Sie COVID bekommen, wenn Sie sich nicht impfen lassen.

COVID-19 unabhängig von den Impfraten

Wie McCullough feststellte, sind die COVID-Raten in den am stärksten geimpften Gebieten jetzt höher als vor der Einführung des Impfstoffs. Auch das zeigt uns, dass die Impfungen nicht funktionieren und das Risiko nicht wert sind.

Er beruft sich auf eine Studie, die am 30. September 2021 im European Journal of Epidemiology veröffentlicht wurde und keinen Zusammenhang zwischen COVID-19-Fällen und dem Grad der Durchimpfung in 68 Ländern weltweit und 2.947 Bezirken in den USA feststellte. Die Autoren schreiben dazu:

Die Trendlinie deutet auf einen geringfügig positiven Zusammenhang hin, d. h. Länder mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung weisen höhere COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner auf.

In Island und Portugal zum Beispiel, wo mehr als 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind, gab es mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner als in Vietnam und Südafrika, wo nur etwa 10 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Daten aus US-Bundesstaaten zeigten dasselbe. Die Zahl der neuen COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner war weitgehend ähnlich, unabhängig davon, wie hoch der Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung eines Bundesstaates war.

„Es … scheint keine signifikanten Anzeichen dafür zu geben, dass die COVID-19-Fälle mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung abnehmen“, schreiben die Autoren. Bemerkenswert ist, dass von den fünf US-Bezirken mit den höchsten Impfraten – zwischen 84,3 % und 99,9 % vollständig geimpft – vier auf der Liste der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention für hohe Übertragungsraten standen. In 26,3 % der 57 Bezirke mit „geringer Übertragung“ liegt die Impfquote unter 20 %.

In der Studie wurde sogar eine einmonatige Verzögerung berücksichtigt, die bei den vollständig Geimpften auftreten könnte, da es angeblich zwei Wochen nach der letzten Dosis dauert, bis die „volle Immunität“ eintritt. Dennoch wurde „kein erkennbarer Zusammenhang zwischen COVID-19-Fällen und dem Anteil der vollständig Geimpften“ festgestellt.

Die Krankenhauseinweisungsraten für schwere COVID-Infektionen sind ebenfalls gestiegen, und zwar von 0,01 % im Januar 2021 auf 9 % im Mai 2021, und die COVID-Todesrate stieg im gleichen Zeitraum von null Prozent auf 15,1 %. Kurz gesagt: Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schlimmer wird es, nicht besser.

Der einzige vernünftige Weg ist es, die natürliche Immunität aufzubauen. Aber andererseits geht es bei den COVID-Impfungen nicht um den Schutz der öffentlichen Gesundheit. Es geht um die Einführung eines sozioökonomischen Kontrollsystems über Impfpässe, worauf McCullough in diesem Interview nicht eingeht. Nichts macht Sinn, wenn man es von einem medizinischen Standpunkt aus betrachtet. Es ergibt nur Sinn, wenn man es als das sieht, was es ist, nämlich ein Kontrollsystem.

Natürliche Immunität ist „unendlich viel besser“ als Impfstoff-Immunität

McCullough zufolge ist die natürliche Immunität unendlich viel besser als die Impfstoffimmunität“, und Studien haben dies immer wieder bestätigt. Der Grund für die Überlegenheit der natürlichen Immunität gegenüber der durch den Impfstoff hervorgerufenen Immunität liegt darin, dass Viren fünf verschiedene Proteine enthalten.

Die COVID-Impfung induziert Antikörper gegen nur eines dieser Proteine, das Spike-Protein, und keine T-Zellen-Immunität. Wenn man mit dem gesamten Virus infiziert ist, entwickelt man Antikörper gegen alle Teile des Virus sowie Gedächtnis-T-Zellen.

Das bedeutet auch, dass die natürliche Immunität einen besseren Schutz gegen Varianten bietet, da sie mehrere Teile des Virus erkennt. Wenn das Spike-Protein stark verändert ist, wie bei der Delta-Variante, kann die durch den Impfstoff ausgelöste Immunität umgangen werden. Bei der natürlichen Immunität ist dies nicht der Fall, da die anderen Proteine weiterhin erkannt und angegriffen werden.

Hier eine Auswahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen, die die natürliche Immunität im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Infektion untersucht haben. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere:

Science Immunology Oktober 202013 stellte fest, dass „RBD-gerichtete Antikörper ausgezeichnete Marker für frühere und aktuelle Infektionen sind, dass differenzielle Isotypmessungen helfen können, zwischen aktuellen und älteren Infektionen zu unterscheiden, und dass IgG-Antworten in den ersten Monaten nach der Infektion anhalten und in hohem Maße mit neutralisierenden Antikörpern korrelieren.“

Das BMJ vom Januar 202114 kam zu dem Schluss, dass „von 11.000 Beschäftigten im Gesundheitswesen, die während der ersten Welle der Pandemie in Großbritannien zwischen März und April 2020 nachweislich infiziert waren, keiner während der zweiten Welle des Virus zwischen Oktober und November 2020 eine symptomatische Reinfektion hatte.“

In Science vom Februar 2021 wurde berichtet, dass nach COVID-19 ein beträchtliches Immungedächtnis entsteht, das alle vier Haupttypen des Immungedächtnisses [Antikörper, Gedächtnis-B-Zellen, Gedächtnis-CD8+ T-Zellen und Gedächtnis-CD4+ T-Zellen] umfasst.

Etwa 95 % der Probanden verfügten ~6 Monate nach der Infektion noch über ein Immungedächtnis. Zirkulierende Antikörpertiter waren nicht prädiktiv für das T-Zell-Gedächtnis. Somit spiegeln einfache serologische Tests für SARS-CoV-2-Antikörper nicht die Reichhaltigkeit und Dauerhaftigkeit des Immungedächtnisses gegen SARS-CoV-2 wider.

In einer Studie mit 2 800 Personen wurden über ein Zeitfenster von 118 Tagen keine symptomatischen Reinfektionen festgestellt, und in einer Studie mit 1246 Personen wurden über einen Zeitraum von 6 Monaten keine symptomatischen Reinfektionen beobachtet.

Eine Studie, die im Februar 2021 auf dem Vorveröffentlichungsserver medRxiv16 veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass „eine natürliche Infektion einen starken Schutz gegen Reinfektionen mit einer Wirksamkeit von ~95 % für mindestens sieben Monate zu bewirken scheint.“

Eine Studie vom April 2021, die auf medRxiv veröffentlicht wurde, berichtet, dass „das geschätzte Gesamtniveau des Schutzes vor einer früheren SARS-CoV-2-Infektion für dokumentierte Infektionen 94,8 %, für Krankenhausaufenthalte 94,1 % und für schwere Erkrankungen 96,4 % beträgt. Unsere Ergebnisse stellen die Notwendigkeit der Impfung von zuvor infizierten Personen infrage“.

Eine weitere Studie vom April 2021, die auf dem Preprint-Server BioRxiv veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass „nach einem typischen Fall von mildem COVID-19, SARS-CoV-2-spezifische CD8+ T-Zellen nicht nur persistieren, sondern sich kontinuierlich auf koordinierte Weise bis weit in die Rekonvaleszenz hinein differenzieren, in einen Zustand, der für ein langlebiges, sich selbst erneuerndes Gedächtnis charakteristisch ist.“

Ein im Mai 2020 in der Zeitschrift Immunity veröffentlichter Bericht bestätigte, dass SARS-CoV-2-spezifische neutralisierende Antikörper bei rekonvaleszenten COVID-19-Patienten sowie zelluläre Immunantworten nachgewiesen werden. Dabei wurde festgestellt, dass die Titer der neutralisierenden Antikörper mit der Anzahl der virusspezifischen T-Zellen korrelieren.

In einem Nature-Artikel vom Mai 2021 wurde festgestellt, dass eine SARS-CoV-2-Infektion langlebige Plasmazellen im Knochenmark induziert, die eine wichtige Quelle für schützende Antikörper sind. Selbst nach einer leichten Infektion waren Anti-SARS-CoV-2-Spike-Protein-Antikörper noch über 11 Monate nach der Infektion nachweisbar.

In einer im Mai 2021 in E Clinical Medicine veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass der Nachweis von Antikörpern bis fast ein Jahr nach einer natürlichen Infektion mit COVID-19 möglich ist. Den Autoren zufolge „stellen wir auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse die Hypothese auf, dass Antikörper sowohl gegen S- als auch gegen N-Proteine nach einer natürlichen Infektion länger als bisher angenommen fortbestehen können, wodurch ein Beweis für die Nachhaltigkeit erbracht wird, der die Planung nach einer Pandemie beeinflussen könnte.“

Die Daten von Cure-Hub bestätigen, dass COVID-Impfungen zwar höhere Antikörperspiegel erzeugen können als eine natürliche Infektion, dies aber nicht bedeutet, dass die durch den Impfstoff hervorgerufene Immunität mehr Schutz bietet. Wichtig ist, dass die natürliche Immunität einen viel breiteren Schutz bietet, da der Körper alle fünf Proteine des Virus erkennt und nicht nur eines. Bei der COVID-Impfung erkennt der Körper nur eines dieser Proteine, das Spike-Protein.

In einem Nature-Artikel vom Juni 2021 heißt es: „Wang et al. zeigen, dass die Konzentration der neutralisierenden Antikörper sechs bis zwölf Monate nach der Infektion unverändert bleibt. Dass die akute Immunreaktion auch über sechs Monate hinaus anhält, legt die Analyse der SARS-CoV-2-spezifischen Gedächtnis-B-Zellen im Blut der Rekonvaleszenten im Laufe des Jahres nahe.

Diese Gedächtnis-B-Zellen erhöhen kontinuierlich die Reaktivität ihrer SARS-CoV-2-spezifischen Antikörper durch einen als somatische Hypermutation bekannten Prozess. Die gute Nachricht ist, dass die bisherigen Erkenntnisse darauf hindeuten, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei den meisten Menschen eine langfristige Immunität hervorruft.

Reinfektion ist sehr selten

McCullough betont, dass man sich auch dann keine Sorgen über eine Reinfektion machen muss, wenn man bereits einmal COVID bekommen hat. Tatsache ist, dass es zwar immer wieder zu Durchbrüchen bei Personen kommt, die eine oder mehrere COVID-19-Injektionen erhalten haben, dass es aber extrem selten ist, dass man sich nach der Infektion wieder mit COVID-19 infiziert.

Wie selten? Forscher aus Irland führten eine systematische Untersuchung durch, an der 615 777 Personen teilnahmen, die sich von COVID-19 erholt hatten, mit einer maximalen Nachbeobachtungszeit von mehr als 10 Monaten.

„Eine Reinfektion war ein seltenes Ereignis“, stellten sie fest, und keine Studie berichtete über eine Zunahme des Reinfektionsrisikos im Laufe der Zeit. Die absolute Reinfektionsrate reichte von 0 % bis 1,1 %, während der Median der Reinfektionsrate nur 0,27 % betrug.

Eine andere Studie ergab ähnlich beruhigende Ergebnisse. Sie verfolgte 43 044 SARS-CoV-2-Antikörper-positive Personen bis zu 35 Wochen lang, und nur 0,7 % wurden erneut infiziert. Bei Anwendung der Genomsequenzierung zur Abschätzung des Risikos einer Reinfektion auf Bevölkerungsebene wurde das Risiko auf 0,1 % geschätzt.

Anders als bei der COVID-19-Injektion gab es während der siebenmonatigen Nachbeobachtungszeit keine Anzeichen für ein Nachlassen der Immunität, was die Forscher zu der Schlussfolgerung veranlasste, dass „eine Reinfektion selten ist. Die natürliche Infektion scheint einen starken Schutz gegen eine Reinfektion mit einer Wirksamkeit von mehr als 90 % für mindestens sieben Monate zu bewirken“.

„Es ist eine einmalige Sache“, sagt McCullough. Wer sich einmal angesteckt hat, wird es nicht wieder tun. Er rät auch davon ab, PCR-Tests zu verwenden, nachdem COVID-19 einmal bestätigt wurde, da alle weiteren positiven Tests nur noch falsch-positiv sein können.

Frühzeitige Behandlungsmöglichkeiten

Sollten Sie sich mit COVID-19 anstecken, sollten Sie wissen, dass es mehrere sehr wirksame Möglichkeiten zur frühzeitigen Behandlung gibt und dass eine frühzeitige Behandlung entscheidend ist, um sowohl eine schwere Infektion als auch eine „Langstrecken-COVID“ zu verhindern. Hier sind ein paar Vorschläge:

Mund-Nasen-Dekontamination – Das Virus, insbesondere die Delta-Variante, vermehrt sich drei bis fünf Tage lang schnell in der Nasenhöhle und im Mund, bevor es sich auf den Rest des Körpers ausbreitet.

Untersuchungen30 haben gezeigt, dass die zweimal tägliche Spülung der Nasengänge mit 2,5 Millilitern 10 %iger Povidon-Iodlösung (ein antimikrobielles Mittel) und normaler Kochsalzlösung ein wirksames Mittel ist.

Eine andere Möglichkeit, die etwas weniger wirksam war, war die Verwendung einer Mischung aus Kochsalzlösung und einem halben Teelöffel Natriumbikarbonat (ein Alkalisierungsmittel). Sie können auch damit gurgeln, um Viren in Mund und Rachen abzutöten. Bei regelmäßiger Anwendung kann dies eine sehr wirksame Präventionsstrategie sein. Druckbare Behandlungsanleitungen finden Sie auf TruthForHealth.org.

Vernebeltes Peroxid – Eine ähnliche Strategie ist die Verwendung von vernebeltem Wasserstoffperoxid, das mit Kochsalzlösung zu einer 0,1%igen Lösung verdünnt wird. Sowohl Wasserstoffperoxid als auch Kochsalzlösung haben eine antivirale Wirkung.

In einer Pressemitteilung der Orthomolekularen Medizin vom 10. Mai 2021 erörterte Dr. Thomas E. Levy – Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie – die Anwendung dieser Behandlung speziell bei COVID-19. Levy hat sogar ein ganzes Buch über die Peroxidvernebelung mit dem Titel „Rapid Virus Recovery“ geschrieben, das Sie kostenlos von MedFox Publishing herunterladen können.

Vitamin-D-Optimierung – Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Vitamin-D-Spiegel von über 50 ng/ml das COVID-Sterberisiko auf nahezu Null senkt.

Andere wichtige Nahrungsergänzungsmittel – Vitamin C, Zink, Quercetin und NAC sind wissenschaftlich belegt.

Wichtige Medikamente – Bei einer akuten Infektion können Ivermectin, Hydroxychloroquin oder monoklonale Antikörper eingesetzt werden. Während monoklonale Antikörper und Hydroxychloroquin in einem frühen Stadium des Krankheitsprozesses eingesetzt werden müssen, hat sich Ivermectin in allen Stadien der Infektion als wirksam erwiesen.

Doxycyclin oder Azithromycin werden in der Regel zusätzlich verabreicht, um etwaige bakterielle Sekundärinfektionen zu bekämpfen, ebenso wie inhalatives Budesonid (ein Steroid). Orale Steroide werden am und nach dem fünften Tag bei Lungenschwäche eingesetzt, und Aspirin oder NAC können zusätzlich verabreicht werden, um das Risiko von Blutgerinnseln zu verringern. In dem Interview geht McCullough auf die Verwendung dieser und anderer Medikamente ein.

Ein Medikament, dem ich nicht zustimme, ist Aspirin in voller Stärke. Ich glaube, dass die Enzyme Lumbrokinase und Serrapeptase eine potenziell bessere, zumindest aber sicherere Alternative darstellen, da sie auf natürliche Weise dazu beitragen, Blutgerinnsel abzubauen und zu verhindern.

Quellen: