Ukraine: Keine US-Truppen auf dem Boden, aber jede Menge Waffen vor Ort

Mit der massiven Lieferung von Offensivwaffen an ein wütendes, russenfeindliches Regime beweist Washington seine bewusste Schuldzuweisung.

Nach seinem spektakulären Videogespräch mit Wladimir Putin in dieser Woche erklärte US-Präsident Joe Biden, dass keine amerikanischen Streitkräfte zur Verteidigung gegen eine angebliche russische Invasion in die Ukraine entsandt würden.

Bei der Beantwortung von Medienfragen im Weißen Haus wies Biden jede Möglichkeit einer Entsendung von US-Truppen in die Ukraine kategorisch zurück. Der Präsident wies darauf hin, dass die Ukraine kein Mitglied des NATO-Militärbündnisses sei und daher keine rechtliche Verpflichtung bestehe, das Land zu verteidigen.

„Die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten einseitig Gewalt anwenden, um Russland bei einem Einmarsch in die Ukraine entgegenzutreten, ist im Moment nicht vorstellbar“, sagte Biden. „Wir haben eine moralische Verpflichtung und eine rechtliche Verpflichtung gegenüber unseren NATO-Verbündeten gemäß Artikel 5 [einer Bestimmung zur kollektiven Verteidigung]. Das ist eine heilige Verpflichtung. Diese Verpflichtung erstreckt sich nicht auf die Ukraine“, fügte er hinzu.

Diese von Biden geäußerte Zurückhaltung ist eine recht merkwürdige Anomalie. Seit mehreren Wochen verbreiten die Biden-Administration und die US-Geheimdienste ernste Befürchtungen, dass Russland eine bevorstehende Invasion in der Ukraine plant. Ein Einmarsch mit bis zu 175.000 Soldaten, Panzerdivisionen und Flugzeugen könnte nach Angaben amerikanischer Geheimdienste und pflichtbewusster Medien im nächsten Monat erfolgen.

Die ukrainischen Militärs haben die düsteren Warnungen aufgegriffen. Verteidigungsminister Oleksii Reznikov erklärte, die Ukraine sei „verpflichtet, Europa gegen eine russische Aggression zu verteidigen“.

Schließlich waren die schwelenden Spannungen der Grund für die eilig organisierte Videokonferenz zwischen Biden und Putin am Dienstag. Beide Politiker waren bemüht, die Gefahr einer Konfrontation zu verringern. Nach Angaben des Weißen Hauses ermahnte Biden den russischen Präsidenten, die militärischen Drohungen gegen die Ukraine zu deeskalieren.

Russland hat seinerseits alle westlichen Medienberichte zurückgewiesen, in denen behauptet wird, es plane eine Invasion seines Nachbarn. Moskau sagt, dass es sich dabei um eine unbegründete Hysterie handelt, die von der realen Gefahr einer Aggression durch die Aufstockung der ukrainischen und NATO-Streitkräfte in der Region ablenken soll.

Präsident Putin forderte Biden auf, die Verantwortung für die zunehmenden Spannungen nicht von der NATO auf Russland abzuwälzen. Der Kremlchef bekräftigte außerdem unmissverständlich, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO oder die Aufstellung von US-Raketen eine rote Linie darstelle, die eine militärische Reaktion Russlands zur Wahrung seiner existenziellen Sicherheit erforderlich machen würde.

Am nächsten Tag erklärte Biden gegenüber Reportern, dass US-Truppen in der Ukraine „keine Option“ seien. Das deutet darauf hin, dass Biden die strenge Botschaft von Putin erhalten hat.

Bidens legalistisches Argument, dass die Ukraine derzeit kein Mitglied der NATO ist und daher nicht für militärische Unterstützung in Frage kommt, klingt, als würde sich der Präsident hinter einer Fassade verstecken. Als Begründung für die Nichtentsendung amerikanischer Truppen klingt es nicht überzeugend.

Die Ukraine ist seit 2008 offizieller „Partner“ der NATO – wenn auch noch kein Vollmitglied. Ukrainische Truppen haben sich an NATO-Kampfeinsätzen in Afghanistan und Irak beteiligt. Wenn Biden eine große Sache aus der Angemessenheit der kollektiven Verteidigungsverpflichtungen nach Artikel 5 des Bündnisses macht, die auf die Ukraine nicht anwendbar sind, klingt das übermäßig pedantisch und zimperlich.

Außerdem klingt es vor dem Hintergrund der düsteren Vorhersagen einer russischen Invasion befremdlich. Denken Sie darüber nach. Einerseits hat die Regierung Biden noch vor wenigen Tagen die europäischen Verbündeten mit Warnungen vor russischen Panzern, die über die Ukraine rollen, zusammengetrommelt. Andererseits erklärt Biden plötzlich, dass die USA keine Truppen entsenden werden, um ihrem ukrainischen Verbündeten in seiner angeblich verzweifelten Stunde der Not zu helfen. Das passt nicht zusammen.

Mit anderen Worten: Die Warnungen vor einer „russischen Invasion“ sind allesamt aufgebauschte Propaganda, wie Moskau behauptet hat. Hätten sie Substanz, würde Biden dann die Verteidigung der Ukraine so einfach und mühelos ausschließen?

Aber lassen wir das eine Weile auf sich beruhen. Die amerikanischen Behörden und ihre Nachrichtenmedien gehen seit mehreren Wochen mit Geschichten hausieren – psychologische Operationen unter dem Deckmantel von „Nachrichtenmeldungen“ -, die die explosiven Spannungen mit Russland anheizen, die einen Krieg hätten auslösen können, wenn sie zu Fehleinschätzungen geführt hätten. Das ist an sich schon eine Form der Aggression, die als Kriegsverbrechen einzustufen ist.

Auch wenn Biden jetzt sagt, dass es in der Ukraine keine amerikanischen Truppen vor Ort geben wird, so sind doch jede Menge Waffen vorhanden – tonnenweise – und weitere sind auf dem Weg.

Diese Woche hat der US-Kongress einen neuen jährlichen Militärhaushalt verabschiedet, der 300 Millionen Dollar für Waffen und andere Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte vorsieht. Seit das Kiewer Regime 2014 durch einen von der CIA unterstützten Staatsstreich installiert wurde, hat Washington bereits 2,5 Milliarden Dollar an Militärhilfe bereitgestellt. Das sind insgesamt fast 3 Milliarden Dollar in weniger als acht Jahren.

Zu den neuen Waffen gehören Hubschrauber, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Artillerie und Javelin-Panzerabwehrraketen.

Wie der russische Oberbefehlshaber General Waleri Gerassimow diese Woche feststellte, ist diese Lieferung von Kriegsmaterial durch die Vereinigten Staaten und andere NATO-Verbündete an die Ukraine die treibende Kraft hinter der Aufkündigung des Minsker Friedensabkommens von 2015 durch das Kiewer Regime. Washington hat die ukrainischen Behörden in dem Glauben bestärkt, dass sie den Bürgerkrieg gegen die Donbass-Region mit Gewalt lösen können. Sollte das Kiewer Regime eine neue Offensive gegen die russischstämmige Bevölkerung des Donbass starten, wird Russland unter Druck geraten, einzugreifen. Es scheint, dass die Vereinigten Staaten ihr Bestes tun, um Russland in einen Konflikt zu locken, der in einem Sumpf steckt, wie in einer früheren Kolumne kommentiert.

Biden schickt also keine Truppen zur Verteidigung der Ukraine. Er weiß, dass es keine solche russische Bedrohung gibt, oder seine letzten CIA-Informanten haben ihm das gesagt. Biden weiß auch aus Putins Anruf, dass es Russland mit einer roten Linie in der Ukraine todernst ist. Deshalb redet der US-Präsident plötzlich ganz offen über die rechtlichen Grenzen der NATO. Das ist ein praktischer Ausweg.

Gleichzeitig werden jedoch die Waffenlieferungen der USA an die Ukraine verstärkt. Die NATO ist bereits mit Ausbildern und Spezialkräften aus den USA, Großbritannien und Kanada vor Ort sowie mit Angriffs- und Überwachungsdrohnen aus der Türkei in der Luft.

Biden scheint Putins Sicherheitsbedenken gegenüber Russland, die sich aus der NATO-Osterweiterung ergeben, aufgegriffen zu haben. Der amerikanische Präsident hat erklärt, er werde sich mit anderen NATO-Verbündeten beraten, wie man die russischen Befürchtungen zerstreuen kann. Wenn er jedoch wirklich auf Gegenseitigkeit mit Russland bedacht wäre, würde Biden die bellenden und knurrenden Kriegshunde in der Ukraine zurückrufen. Das Kiewer Regime ist nicht der sprichwörtliche Schwanz, der mit dem Hund wedelt. Washington pfeift die Ukraine in einen Stellvertreterkrieg gegen Russland hinein.

Indem Washington massive Lieferungen von Offensivwaffen an ein wütendes russophobes Regime schickt, beweist es letztlich, dass es wissentlich schuldig ist.