Neapels Mittelfeldspieler Piotr Zielinski war bereits der zweite Spieler, der an diesem Wochenende mit Atemproblemen ausfiel.

Neapels Mittelfeldspieler Piotr Zielinski muss mit Atemproblemen vom Platz, und das nur 24 Stunden, nachdem ManUnited-Verteidiger Victor Lindelof beim Premier-League-Sieg in Norwich über ein ähnliches Problem klagte

Neapels Mittelfeldspieler Piotr Zielinski war der zweite Spieler, der an diesem Wochenende mit Atemproblemen vom Platz musste.

Der 27-Jährige rannte in der 16. Minute des Serie-A-Spiels am Sonntag an die Seitenlinie und teilte dem medizinischen Personal mit, dass er Probleme beim Atmen habe.

Zielinski wurde gesehen, wie er sich den Hals hielt, hustete und gestikulierte, dass er Probleme beim Atmen hatte.

Nach ein paar Minuten wurde er in die Kabine gebracht, wo er weiter behandelt und untersucht wurde.

Dies geschah 24 Stunden, nachdem Victor Lindelof, Verteidiger von Manchester United, in Norwich mit Atemproblemen vom Platz gegangen war.

Besorgte Teamkollegen von Manchester United eilten dem schwedischen Verteidiger zu Hilfe, als er ohne Druck auf die Knie fiel.

Sanitäter eilten ebenfalls auf das Spielfeld, als der angeschlagene Lindelof auf seine Brust deutete und darüber klagte, dass er Schwierigkeiten beim Atmen habe.

Beide Spieler wurden nach einer Untersuchung entlassen.

In einer Erklärung von Napoli wurde später bestätigt, dass sich Zielinski, der im Oktober 2020 an Covid erkrankt war, Tests unterzogen hat, die negativ ausgefallen sind, folglich hat sein Problem nicht Covid verursacht.

Napoli sagte: Zielinski ging mit Atembeschwerden raus. Die Tests, denen er sich unterzogen hat, sind negativ ausgefallen.

Die beunruhigenden Vorfälle folgten auf eine Reihe von Vereinen, darunter Manchester United, die in dieser Woche von Covid-Ausbrüchen betroffen waren.

Die Covid-Warnstufe im Vereinigten Königreich wurde am Sonntag wegen der Verbreitung der neuen Omikron-Virusvariante auf vier erhöht. Mehr Details siehe Quelle.