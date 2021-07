Indien will ersten 3-Dosen-Plasmid-DNA-Impfstoff für Covid-19 freigeben

Ein indischer Arzneimittelhersteller hat eine Notfallzulassung (EUA) für seinen Impfstoff Covid-19 beantragt, der in einem Drei-Dosen-Schema verabreicht wird. Die Firma behauptet, der Impfstoff sei der erste Plasmid-DNA-Impfstoff überhaupt.

In einer Presseerklärung am Donnerstag sagte der indische Pharmariese Zydus Cadila, dass er die bisher größte Covid-19-Impfstoffstudie in Indien durchgeführt hat, bei der die Wirksamkeit und Sicherheit des neuen Impfstoffs getestet wurde. Der Versuch, so heißt es, fand während der durch die Delta-Variante verursachten Welle statt.

Die Firma gab an, dass sie sich mit überzeugenden Ergebnissen bei der indischen Gesundheitsbehörde beworben hatte und bemerkte, dass ihr Impfstoff sich als wirksam gegen mehrere neue Stämme des Virus erwiesen hatte, einschließlich der Delta-Variante, die zuerst in Indien identifiziert wurde. Der Impfstoff wurde auch an Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren getestet – das erste Mal, dass dies in diesem Land geschieht.

Zydus behauptet in seiner Zwischenanalyse, dass der Impfstoff zu 66,6 % wirksam ist, um „symptomatische RT-PCR-positive“ Fälle zu verhindern. „Wohingegen kein moderater Fall von Covid-19-Krankheit im Impfstoff-Arm nach Verabreichung der dritten Dosis beobachtet wurde, was auf eine 100%ige Wirksamkeit bei moderater Krankheit hindeutet“, fügt sie hinzu, während auch bestätigt wurde, dass keine schweren Fälle oder Todesfälle beobachtet wurden.

Zydus sagt, die Plasmid-DNA-Technologie sei „ideal geeignet“, um Covid-19 zu besiegen, und merkt an, dass sie leicht angepasst werden kann, und fügt hinzu, dass der Impfstoff die weltweit erste Plasmid-DNA-Impfung ist. Der Impfstoff funktioniert durch Injektion eines gentechnisch veränderten Plasmids, das die DNA-Sequenz des Erregers enthält.

„Dieser Durchbruch markiert einen wichtigen Meilenstein in der wissenschaftlichen Innovation und dem Fortschritt in der Technologie“, sagte Dr. Sharvil Patel, Geschäftsführer von Cadila Healthcare.

Die Erklärung fügt hinzu, dass es sich um einen intradermalen Impfstoff handelt, was bedeutet, dass er mit dem „nadelfreien PharmaJet-System“ verabreicht werden kann. Das System liefert Medikamente in intramuskuläre und subkutane Gewebetiefen ohne Nadeln; etwas, das sich in einer Welt, die um Nadeln und Spritzen konkurriert, als nützlich erweisen könnte. Es wurde auch berichtet, dass die Angst vor Nadeln manche davon abhält, sich impfen zu lassen.

Der Impfstoff von Zydus, der nun bereits der fünfte Impfstoff ist der in Indien zugelassene wäre, würde Delhi eine weitere Waffe im Kampf gegen das Virus liefern, das das Land verwüstet hat. Die Firma will jährlich 120 Millionen Dosen produzieren.