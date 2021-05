Indonesien stoppt die Verteilung von 450’000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca, nachdem ein 22-Jähriger einen Tag nach der Impfung gestorben ist

Eine große Charge des Impfstoffs Covid-19 von AstraZeneca wurde in Indonesien ausgesetzt, nachdem ein 22-Jähriger einen Tag nach der Injektion gestorben war. Die Charge wird weiter auf „Sterilität und Toxizität“ geprüft.

Der Schritt wurde am Sonntag vom indonesischen Gesundheitsministerium bekannt gegeben. Die Aussetzung folgt auf den plötzlichen Tod eines 22-jährigen Mannes, der einen Tag nach der Verabreichung einer AstraZeneca-Injektion starb.

„Dies ist eine Art Vorsichtsmaßnahme der Regierung, um die Sicherheit dieses Impfstoffs zu gewährleisten. Das Gesundheitsministerium bittet die Öffentlichkeit dringend, Ruhe zu bewahren und sich nicht von den kursierenden Gerüchten verunsichern zu lassen“, sagte der Sprecher des Ministeriums in einer Erklärung.

Die Charge mit der Bezeichnung „CTMAV547“ besteht aus etwa 448’480 Dosen des Impfstoffs. Sie ist Teil einer Lieferung von fast vier Millionen Impfungen, die Indonesien im Rahmen des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützten COVAX-Programms erhält.

Zuvor waren die CTMAV547-Impfungen in der Hauptstadt Jakarta sowie in den Reihen des Militärs des Landes verteilt worden, so das Gesundheitsministerium.

Die Tests auf Sterilität und Toxizität“ werden nur an der verdächtigen Charge durchgeführt, und der Vertrieb der restlichen Bestände von AstraZeneca Indonesia wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.

CTMAV547 wird für mindestens zwei Wochen auf Eis gelegt, während die Sterilitäts- und Toxizitätstests“ fortgesetzt werden, sagte der Leiter des Impfstoffüberwachungskomitees, Hindra Irawan Satari.

„Sobald bewiesen ist, dass der Impfstoff steril und toxinfrei ist, wird er wieder verwendet werden. Am schnellsten werden wir die Ergebnisse in zwei Wochen erhalten“, wurde der Beamte von Reuters zitiert.