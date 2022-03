Inflation, Entdollarisierung und Russlands ultimative Ziel für den Krieg in der Ukraine

War die Ukraine nur ein Faustpfand für die großen Ambitionen von Wladimir Putin und Xi Jinping?

Viele Beobachter vermuten, dass Putin in die Ukraine einmarschiert ist, weil er verhindern wollte, dass sich die NATO bis an die russische Grenze ausdehnt. Er fühlte sich zunehmend von einer ukrainischen Regierung bedroht, die nach einem von Obama unterstützten Putsch 2014 gebildet wurde. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert ist, ohne zuvor die stillschweigende oder ausdrückliche Zustimmung von Chinas Xi Jinping erhalten zu haben.

Was dachten Wladimir Putin und Xi Jinping, würden die westlichen Nationen als Reaktion auf Russlands Einmarsch in der Ukraine tun? Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union würden sich höchstwahrscheinlich weigern, sich an einem kinetischen Krieg gegen die größte Atommacht der Welt zu beteiligen. Daher würden sie sich darauf beschränken, militärische Hilfe zu leisten, Wirtschaftssanktionen zu verhängen und Russland allenfalls aus dem SWIFT-Finanzsystem auszuschließen.

Diese Art von Wirtschaftssanktionen war vorhersehbar, denn genau so hat der Westen reagiert, als Russland der Ukraine 2014 die Halbinsel Krim abnahm. Strategisch gesehen entschied sich Putin für eine Invasion zum jetzigen Zeitpunkt, weil die USA und die EU nicht in der Lage waren, am Ende des globalen langfristigen Schuldenzyklus eine ernsthaftere Antwort zu geben, als ihre Volkswirtschaften mit rekordverdächtig hohen Schuldenständen, der höchsten Inflation seit 40 Jahren und Lieferkettenengpässen konfrontiert waren, die durch die als Reaktion auf Covid-19 eingeführte Abschottungspolitik geschürt wurden.

Mit anderen Worten: Russland und China haben dieses Ergebnis möglicherweise nicht nur vorhergesehen, sondern es sogar gewollt, denn ihr oberstes Ziel war nicht einfach die Annexion der Ukraine. Ihr ultimatives Ziel war es immer, die USA an der Spitze der globalen Pyramide zu verdrängen und damit die Rolle des Dollars als globale Reservewährung zu beenden.

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind China und Russland bestrebt, die Verwendung des US-Dollars zu reduzieren oder ihre Volkswirtschaften zu „entdollarisieren“, um ihre Volkswirtschaften vor US-Sanktionen zu schützen, die Anfälligkeit für die Auswirkungen der US-amerikanischen Wirtschafts- und Währungspolitik zu verringern und die globale wirtschaftliche Führung zu behaupten.

Im Jahr 2015 wurden 90 Prozent des bilateralen Handels zwischen China und Russland in Dollar abgewickelt. Bis 2020 werden nur noch 46 Prozent der bilateralen Transaktionen in Dollar abgewickelt werden. Der Ausschluss Russlands aus SWIFT wird der russischen Wirtschaft zwar kurzfristig schaden, er wird aber auch dazu dienen, den Prozess der globalen Entdollarisierung erheblich zu beschleunigen.

Das 1973 gegründete, in Belgien ansässige SWIFT wird von Banken weltweit für grenzüberschreitende Finanztransaktionen genutzt. Es erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen in Höhe von Billionen Dollar zwischen 11 000 Finanzinstituten in mehr als 200 Ländern und ist damit das Rückgrat des internationalen Finanztransfersystems.

Im Jahr 2014 führte Russland das System für den Transfer von Finanznachrichten (SPFS) ein, eine russische Alternative zu SWIFT. Im Jahr 2015 führte China das Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) ein, eine chinesische Alternative zu SWIFT. CIPS verarbeitete im Jahr 2021 rund 12,68 Billionen US-Dollar, was einer Steigerung von 75 % gegenüber 2020 entspricht. An CIPS sind rund 1.280 Finanzinstitute in 103 Ländern und Regionen angeschlossen.

Kombiniert man das russische System für die Übermittlung von Finanznachrichten (SPFS) mit dem chinesischen grenzüberschreitenden Interbankenzahlungssystem (CIPS), so entsteht ein neues russisch-chinesisches grenzüberschreitendes Zahlungssystem, das SWIFT umgeht und die globale Entdollarisierung beschleunigt.

Ein Bloomberg-Artikel bringt die kollektiven Ängste des westlichen Finanzsystems auf den Punkt:

„Ein Ausschluss Russlands aus dem kritischen globalen System – das 42 Millionen Nachrichten pro Tag verarbeitet und als Lebensader für einige der größten Finanzinstitute der Welt dient – könnte nach hinten losgehen, die Inflation in die Höhe treiben, Russland näher an China heranführen und Finanztransaktionen vor der Kontrolle durch den Westen schützen. Es könnte auch die Entwicklung einer SWIFT-Alternative fördern, die schließlich die Vorherrschaft des US-Dollars gefährden könnte.“

Warum gerade jetzt? Dies alles geschieht in den späten Phasen eines Phänomens, über das ich ausführlich geschrieben habe: den langfristigen Schuldenzyklus. Ein Zeitraum, der durch hohe Verschuldung, Zinssätze nahe Null und extremes Gelddrucken gekennzeichnet ist.

Wenn die Zinssätze den Nullpunkt erreichen, beginnt das Ende des langfristigen Verschuldungszyklus und der Beginn einer Phase des Schuldenabbaus, in der die Zentralbanker ihre Währungen abzuwerten beginnen.

Wenn die Zinssätze bei Null liegen, haben die politischen Entscheidungsträger nur noch zwei Möglichkeiten: Quantitative Lockerung (Geld drucken und Finanzanlagen kaufen) oder Geld drucken und es in Form von Konjunkturprogrammen direkt in die Hände der Menschen geben.

So fielen beispielsweise sowohl die globale Finanzkrise von 2008 bis 2009 als auch die Große Depression von 1929 bis 1933 mit dem Erreichen der Null-Prozent-Marke bei den Zinssätzen zusammen. In beiden Fällen druckte die Federal Reserve Geld, wertete den Dollar ab und kaufte Finanzanlagen. Diese Phase der Währungsabwertung endet, wenn die Inflation ansteigt und die Zentralbanker kein Geld mehr drucken oder die Zinssätze bei null Prozent halten können.

Als Reaktion auf Covid-19 hat die Federal Reserve ihre Gesamtaktiva von 4,1 Billionen Dollar im Januar 2020 auf 8,3 Billionen Dollar im August 2021 erhöht. Dieses historische Ausmaß des Gelddruckens hat dazu geführt, dass die Inflation in den USA den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht hat.

Diese Inflation wurde von den politischen Entscheidungsträgern noch verschärft, die die Energiepreise in die Höhe getrieben haben, indem sie die Keystone XL-Pipeline abgesagt, neue Gas- und Ölbohrungen auf Bundesland verboten und die Abhängigkeit der USA von ausländischen Energieimporten erhöht haben.

Russland entschied sich für den Einmarsch in die Ukraine, als die US-Staatsverschuldung zum ersten Mal die Marke von 30 Billionen Dollar überschritt und die Federal Reserve mit einem 40-Jahres-Hoch bei der Inflation konfrontiert war, das mit dem Ende des langfristigen Schuldenzyklus zusammenfiel. Der Zeitpunkt für den Einmarsch wurde auch deshalb gewählt, weil sich die politischen Entscheidungsträger der USA und der EU dafür entschieden haben, zunehmend von russischem Gas und Öl abhängig zu werden.

Russland ist einer der größten Ölexporteure der Welt, und die Vereinigten Staaten importieren mehr als 600.000 Barrel pro Tag. Russisches Öl macht mehr als ein Drittel der gesamten europäischen Einfuhren aus.

Es gibt vier große Länder, die den Großteil des russischen Rohöls abnehmen: Die Niederlande, Deutschland, Polen und Weißrussland. Im Jahr 2017 entfielen auf diese vier Länder siebzig Prozent des gesamten Exportvolumens. Zu den anderen Ländern mit den größten Ausfuhren im Jahr 2020 gehören Italien, Finnland und die Slowakei.

Russland ist ebenfalls einer der größten Gasexporteure der Welt. Zu den Ländern in Europa, die den höchsten Prozentsatz ihres Erdgases aus Russland beziehen, gehören Nordmazedonien (100 Prozent), Finnland (94 Prozent), Bulgarien (74 Prozent), die Slowakei (70 Prozent), Deutschland (49 Prozent), Italien (46 Prozent), Polen (40 Prozent) und Frankreich (24 Prozent).

Russland ist der größte Weizenlieferant der Welt und hat zusammen mit der Ukraine einen Anteil von 29 % am weltweiten Weizenhandel und von fast 20 % am weltweiten Maishandel. Als Reaktion auf die westlichen Sanktionen gegen Russland hat China die Beschränkungen für die Einfuhr von russischem Weizen gelockert. Diese Vereinbarung bietet Russland einen sicheren Abnehmer in einer Zeit, in der die Ausfuhren in andere Länder durch Finanzsanktionen oder andere Störungen erschwert werden könnten.

Darüber hinaus ist Russland der weltweit größte Exporteur von Düngemitteln, und die Vereinigten Staaten importieren jedes Jahr Düngemittel im Wert von 700 Millionen Dollar aus Russland. Ein Krieg, Sanktionen oder Störungen auf den russischen Düngemittelmärkten werden erhebliche Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise in der ganzen Welt haben.

Im Jahr 2020 werden aufgrund der globalen Abschottungspolitik bereits 150 Millionen Menschen verhungern, was eine Umkehrung des fünfzehnjährigen Trends der Unterernährung bedeutet. Wie der Stanford-Professor für Medizin, Dr. Jay Bhattacharya, sagte: Millionen von Menschen werden mehr durch Kollateralschäden der Abriegelung sterben als durch die dadurch geretteten Leben. In ähnlicher Weise werden Krieg und Wirtschaftssanktionen gegen Russland in den Bereichen Energie, Lebensmittel und Düngemittel den größten Kollateralschaden für die ärmsten Bevölkerungsschichten der Welt verursachen.

Folglich können die Vereinigten Staaten und Europa die russische Öl- und Gasindustrie nicht mit Sanktionen belegen, wenn sie nicht mit einer massiven Inflationskrise rechnen wollen, die die Energiepreise in ihren eigenen Ländern in die Höhe treibt. Ohne russisches Öl, Gas und Weizen werden die Europäer einen kalten und hungrigen Winter erleben.

Da die russische Wirtschaft in hohem Maße von den Gas-, Öl- und Rohstoffpreisen abhängt, könnte Putin taktisch eingeschätzt haben, dass sich der Weltmarkt an der Wende eines Rohstoff-Superzyklus befindet (Rohstoffe steigen im Preis und sind im Vergleich zu Aktien historisch unterbewertet), und beschlossen haben, dass seine Wirtschaft die Sanktionen verkraften kann, wenn sein Einmarsch zu Preissteigerungen bei den Rohstoffen führt, von denen sein Land abhängig ist.

Erst am 16. November 2019 sagte Wladimir Putin: „Der Dollar genießt weltweit großes Vertrauen. Aber aus irgendeinem Grund wird er jetzt als politische Waffe benutzt, um Beschränkungen aufzuerlegen. Sie werden bald zusammenbrechen. Viele Länder wenden sich jetzt vom Dollar als Reservewährung ab.“

Dank der Inkompetenz der politischen Entscheidungsträger in den USA und der EU haben die westlichen Länder dummerweise ihre eigene Energieunabhängigkeit im Tausch gegen russisches Öl und Gas aufgegeben. Infolgedessen sind Russland und China in die Ukraine eingedrungen, mit dem Ziel, die Inflation im Westen anzuheizen, die Kosten für Lebensmittel und Energie zu erhöhen und den globalen Prozess der Entdollarisierung zu beschleunigen.

Dies geschieht, nachdem die Federal Reserve ihre Bilanz in den letzten zwei Jahren verdoppelt hat, die Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat und die US-Staatsverschuldung zum ersten Mal die Marke von 30 Billionen Dollar überschritten hat. Wladimir Putin und Xi Jinping fühlen sich durch eine Biden-Regierung ermutigt, die die Energieunabhängigkeit der USA beendet, Afghanistan im Chaos zurückgelassen und die höchste Inflation seit 40 Jahren verursacht hat.

Sie fühlen sich nicht bedroht von einem Vorsitzenden der Generalstabschefs, der immer noch auf seinem Posten sitzt, nachdem er vor dem Kongress zugegeben hat, dass er seinen chinesischen Amtskollegen vorwarnen würde, falls die Vereinigten Staaten jemals einen Angriff starten würden. Möglicherweise haben sie sogar mehr Kontrolle über die Situation, als irgendjemandem bewusst ist, wenn man bedenkt, dass die Bank of China und andere staatlich kontrollierte chinesische Banken 1,5 Milliarden Dollar an einen Investmentfonds gegeben haben, der dem Sohn von Joe Biden gehört.