Information Compliance – Gesetzentwurf zur Abschaffung der freien Meinungsäußerung verabschiedet

Wenn Sie glauben, dass die Meinungsfreiheit den Bach runtergegangen ist, haben Sie noch nicht einmal die Hälfte gesehen. Am 19. September 2023 verabschiedete das Vereinigte Königreich ein neues Gesetz zur „Regulierung“ (sprich: Zensur) von Online-Inhalten. Das so genannte Online Safety Bill wurde als „einer der weitreichendsten Versuche westlicher Demokratien, die Online-Sprache zu regulieren“ bezeichnet.

Interessanterweise ist das Gesetz schon seit fünf Jahren in Arbeit, was wiederum beweist, dass die Online-Zensur nicht erst als Reaktion auf COVID entstanden ist. Die Regierungen haben sich seit langem stetig in diese Richtung bewegt.

Wie die New York Times berichtet, zwingt der Gesetzentwurf Online-Plattformen dazu, „proaktiv nach anstößigem Material zu suchen und zu beurteilen, ob es illegal ist, anstatt sie zu zwingen, erst zu handeln, nachdem sie auf illegale Inhalte aufmerksam gemacht wurden.

Outsourcing der Zensur

Natürlich wissen wir jetzt, dass die US-Regierung mit der Kennzeichnung von Material, das entfernt werden soll, die verfassungsmäßigen Rechte auf freie Meinungsäußerung in den letzten Jahren rechtswidrig umgangen hat.

Am 8. September 2023 bestätigte das Fifth Circuit Court of Appeals einen Teil der einstweiligen Verfügung der Vorinstanz und verbot dem Weißen Haus, dem Surgeon General, den Centers for Disease Control and Prevention und dem FBI, Social-Media-Unternehmen zu beeinflussen, um „Desinformationen“ zu entfernen.

Leider hob das Berufungsgericht auch andere Teile der ursprünglichen Verfügung auf, hob sie auf und änderte sie ab, so dass bestimmten Bundesbehörden die Tür für die Fortsetzung ihrer Zensurmaßnahmen offen steht.

Besonders hervorzuheben ist, dass Beamte der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) ausgeschlossen wurden, obwohl die CISA eine wichtige, wenn nicht sogar zentrale Rolle bei der Zensur der Amerikaner durch die Regierung gespielt hat.

CISA ging eine Partnerschaft mit der Election Integrity Partnership (EIP) ein, die später in Virality Project umbenannt wurde. In einem Interview mit dem Atlantic Council gab EIP-Chef Alex Stamos offen zu, dass die Partnerschaft eingerichtet wurde, um die Zensur auszulagern, die die Regierung aufgrund „fehlender rechtlicher Genehmigung“ nicht durchführen konnte.

Es ist anzunehmen, dass andere westliche Länder bis zu diesem Zeitpunkt ähnliche Zensurmaßnahmen ergriffen haben. Nun aber haben Großbritannien und die EU die Zensur gesetzlich verankert und verlangen von den Unternehmen, dass sie ihre Drecksarbeit machen.

Das liegt natürlich daran, dass jemand entscheiden muss, welche Informationen „legal“ sind und welche nicht, und diese Entscheidung wird höchstwahrscheinlich entweder von der Regierung oder von einer nicht gewählten staatsnahen Organisation wie der Weltgesundheitsorganisation getroffen.

Sollte ein ähnliches Gesetz seinen Weg in die USA finden, würde es im Grunde die Verfassung umgehen, denn die Verfassung erlaubt es der Regierung nicht, Einschränkungen der Redefreiheit auszulagern, was das Online-Sicherheitsgesetz im Grunde tut.

Neues Gesetz setzt präkognitive Fähigkeiten voraus

Lorna Woods, Professorin für Internetrecht an der Universität von Essex, die an der Ausarbeitung des Gesetzes mitgewirkt hat, sagte der New York Times:

„Im Kern enthält der Gesetzentwurf eine einfache Idee: Die Anbieter sollten die vorhersehbaren Risiken, die ihre Dienstleistungen mit sich bringen, berücksichtigen und versuchen, sie zu mindern – so wie es viele andere Branchen bereits tun.“

Man fragt sich, ob sie damit die endlosen Warnhinweise meint, die Unternehmen auf ihren Produkten anbringen, wie „Achtung: Kaffee kann heiß sein!“ oder „Halten Sie eine Kettensäge nicht am falschen Ende“, „Nicht im Schlaf bedienen“ oder „Fahren Sie nicht mit aufgesetzter Sonnenblende“. Aber kann jemand wirklich die Risiken des Informationsaustauschs vorhersehen?

Sicher, die Befürworter des Gesetzentwurfs verweisen auf die Risiken des Austauschs von Pornografie und Informationen, die Selbstmord, Selbstbeschädigung oder Essstörungen fördern könnten. Diese Art von Informationen muss entweder eingeschränkt werden, indem eine Altersüberprüfung und andere Maßnahmen durchgeführt werden, oder sie müssen eliminiert werden.

Wenige sollten hierüber Bedenken haben, aber wir können sicher sein, dass dies nicht das Hauptziel dieses Gesetzes ist. Letztlich wird es dazu benutzt, Informationen zu unterdrücken oder zu verbieten, die für die Machthaber unbequem sind. „Fehlinformationen über Impfstoffe“ zum Beispiel werden nach dem neuen Gesetz verboten, ebenso wie alles andere Material, das „gesundheitsschädlich“ sein könnte.

„Der Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) weisen die WHO als letzte Instanz für die Wahrheit in Sachen Gesundheit aus.“

Aber wer entscheidet, was der Gesundheit schaden könnte? Natürlich die Machthaber, ob wir sie nun erkennen können oder nicht. Wir wissen jedoch, dass der Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) die WHO als letzte Instanz für die Wahrheit in Sachen Gesundheit bestimmen.

Wenn man bedenkt, dass die WHO ihren Geldgebern gehört, allen voran Bill Gates, können wir sicher sein, dass Dinge wie ganzheitliche Gesundheit und genaue Ernährungsinformationen auf der Kippe stehen werden, wie es bereits geschehen ist.

Übrigens argumentieren viele, dass „Antiimpfgegner“ zensiert werden müssen, damit sie nicht von ihren Fehlinformationen profitieren, aber neuere Forschungen haben tatsächlich ergeben, dass „entgegen den Erwartungen Websites, die an Pro-Impfstellen beworben werden, mehr Aufmerksamkeit erregen als solche, die an Anti-Impfstellen beworben werden.“ Mit anderen Worten: Impfbefürworter profitieren in weitaus größerem Maße von ihrer Informationsweitergabe als diejenigen, die abfällige Informationen verbreiten.

Gerichtliche Verfahren sind zum Fenster hinausgeworfen

Wir haben auch gesehen, wie das Gesetz bereits genutzt wird, um bestimmte Personen zum Schweigen zu bringen, wie z. B. Russell Brand, der von vier Frauen, die er zwischen 2006 und 2013 belästigt haben soll, des sexuellen Fehlverhaltens und anderer Missbräuche beschuldigt wird. Seltsamerweise kamen diese Anschuldigungen erst auf, nachdem er anfing, die Präsidentschaftskampagne von Robert F. Kennedy Jr. zu unterstützen und vor dem laufenden globalen Staatsstreich zu warnen.

Im September 2023 schrieb Dame Caroline Dinenage, die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Medien und Sport des britischen Unterhauses – deren Ehemann Kommandeur der Psy-Ops-Abteilung der britischen Armee war – einen Brief an Rumble, in dem sie ihn aufforderte, Brands Kanal zu demontieren.

Zu diesem Zeitpunkt war er aufgrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs bereits von YouTube aus dem Verkehr gezogen worden. Berichten zufolge begründete YouTube sein Vorgehen damit, dass Brand gegen seine „Richtlinien zur Verantwortung von Urhebern“ verstoßen habe.

Wie The Gray Zone anmerkte, „ist dies das erste Mal, dass ein Urheber von Inhalten von dem Unternehmen aus anderen Gründen als den auf der Website veröffentlichten Videos finanziell bestraft wurde.“ Ein Sprecher von YouTube bestätigte, dass die Plattform nun „Maßnahmen ergreifen“ wird, „wenn das Verhalten eines Urhebers außerhalb der Plattform unseren Nutzern, Mitarbeitern oder dem Ökosystem schadet.“

Der Geschäftsführer von Rumble, Chris Pavlovski, lehnte es ab, Brand zu demontieren und erklärte: „Wir halten es für zutiefst unangemessen und gefährlich, dass das britische Parlament versucht zu kontrollieren, wer auf unserer Plattform sprechen oder seinen Lebensunterhalt verdienen darf.“

Diese Weigerung könnte letztlich dazu führen, dass Rumble nach dem neuen Gesetz in Großbritannien verboten wird. Es wurde sogar angedeutet, dass den Rumble-Führungskräften bei einem Besuch in Großbritannien eine Verhaftung drohen könnte. Brand seinerseits beschuldigte die britische Regierung, „die Justiz zu umgehen“. In einem Live-Stream sagte Brand:

„Sie wissen, dass ich auf YouTube demonetisiert wurde. Sie wissen, dass die Regierung an soziale Medienplattformen geschrieben hat, um zu fordern, dass ich weiter zensiert werde. In gewisser Weise scheint die Umgehung eines Gerichtsverfahrens, das Recht auf Strafmaßnahmen, auch finanzieller Art, eine interessante Haltung für einen Regierungsminister zu sein, die er einer großen Technologieplattform vorschlägt. Wir scheinen es hier mit einer Reihe von zusammenarbeitenden Institutionen zu tun zu haben, die eine Agenda haben und diese verfolgen, selbst wenn sie dabei die bestehenden Justiz- oder Regulierungsbehörden umgehen, behindern oder völlig ignorieren müssen, indem sie direkt zu Strafmaßnahmen übergehen.“

Es spielt keine Rolle, was Sie von Brand halten oder ob Sie die Anschuldigungen gegen ihn glauben. Die Gefahr, die von diesen Strafmaßnahmen ausgeht, sollte für jeden offensichtlich sein.

Jeder kann Sie fälschlicherweise einer Sache beschuldigen und Ihre Lebensgrundlage effektiv zerstören, wenn die Regierung und/oder Technologieunternehmen die Möglichkeit haben, als Richter und Jury zu agieren. Ist das wirklich die Art von Gesellschaft, die wir wollen?

Viele Unternehmen werden nicht in der Lage sein, das Gesetz einzuhalten

Es ist ziemlich klar, dass viele Unternehmen nicht in der Lage sein werden, das neue Gesetz einzuhalten. Die Wikimedia Foundation zum Beispiel, die Wikipedia betreibt, hat bereits angekündigt, dass sie dazu nicht in der Lage sein wird und deshalb in Großbritannien gesperrt werden könnte.

Das ist an sich kein großer Verlust, wenn man bedenkt, dass Wikipedia ein Instrument zur Informationskriegsführung ist, aber zahllose andere Informationsvermittler werden wahrscheinlich feststellen, dass sie nicht in der Lage sind, die „vorhersehbaren Risiken“ der auf ihrer Plattform geteilten Informationen vorherzusagen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Vorschriften können Unternehmen bis zu 22,3 Millionen Dollar oder bis zu 10 % des weltweiten Umsatzes kosten, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Führungskräfte von Unternehmen können auch strafrechtlich haftbar gemacht werden, wenn sie Ermittlungsbemühungen nicht nachkommen und/oder Vorschriften zum Schutz von Kindern und zur sexuellen Ausbeutung von Kindern nicht einhalten.

In Anbetracht der Haftung werden diejenigen, die sich an das neue Gesetz halten wollen, wahrscheinlich der Regel „Vorsicht ist besser als Nachsicht“ folgen und ihre Zensurbefugnisse mit übermäßiger Härte einsetzen.

Am Ende werden wir vielleicht nur noch staatlich geförderte Propaganda und Videos von Welpen und Kätzchen haben. Alles andere wird zu riskant sein, um es auf der Plattform zu belassen, denn wer weiß, welche Informationen als nächstes unbequem werden könnten?

EU verlangt von Plattformen, dass sie auch die Sprache überwachen

Das neue britische Gesetz ist nicht das einzige, das Zensur vorschreibt. Der Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union ist ebenfalls kürzlich in Kraft getreten und verlangt von Online-Unternehmen, ihre Plattformen aktiv zu überwachen. Wie von The Verge berichtet:

„Ab dem 25. August 2023 müssen sich Tech-Giganten wie Google, Facebook, Amazon und andere an eine umfassende Gesetzgebung halten, die Online-Plattformen rechtlich für die auf ihnen geposteten Inhalte verantwortlich macht … Nach den neuen Regeln müssen Online-Plattformen Möglichkeiten einführen, um Beiträge mit illegalen Waren, Dienstleistungen oder Inhalten zu verhindern und zu entfernen, und gleichzeitig den Nutzern die Möglichkeit geben, diese Art von Inhalten zu melden.“

Positiv zu vermerken ist, dass der DSA auch gezielte Werbung verbietet und Werbung, die sich an Kinder richtet, einschränkt. Außerdem müssen die Plattformen die Funktionsweise ihrer Algorithmen transparenter machen und „sehr große“ Plattformen – d. h. alle Online-Unternehmen mit mehr als 45 Millionen monatlichen Nutzern in der EU – müssen den Nutzern die Möglichkeit geben, Profiling- und Personalisierungsfunktionen zu deaktivieren.

Dazu gehören Amazon, Apple, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Shapchat, TikTok, Twitter, YouTube, Bing und einige andere.

Andererseits verpflichtet das Gesetz auch sehr große Plattformen dazu, Daten mit Forschern und Behörden zu teilen und bei „Krisenreaktionsanforderungen“ zu kooperieren. Der Koordinator für digitale Dienste und die EU-Kommission werden auch die Befugnis haben, „sofortige Maßnahmen zu verlangen, wenn dies erforderlich ist, um sehr ernste Schäden zu beheben“.

Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann ein Unternehmen bis zu 6 % seines weltweiten Umsatzes kosten, und die wiederholte Weigerung, die Vorschriften einzuhalten oder Maßnahmen zu verlangen, kann zur Aussetzung der Plattform innerhalb der EU führen.

Kanada kündigt neue Regeln für Streaming-Dienste an

Auch Kanada verschärft den Einsatz. Am 29. September 2023 kündigte die kanadische Rundfunk- und Telekommunikationskommission (CRTC) an, dass alle „Online-Streaming-Dienste, die Podcasts anbieten“, sich nun registrieren lassen und den behördlichen Kontrollen unterziehen müssen. So heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung:

„Die CRTC treibt heute ihren Regulierungsplan zur Modernisierung des kanadischen Rundfunkrahmens voran und stellt sicher, dass Online-Streaming-Dienste einen sinnvollen Beitrag zu kanadischen und indigenen Inhalten leisten … Zunächst legt die CRTC fest, welche Online-Streaming-Dienste Informationen über ihre Aktivitäten in Kanada zur Verfügung stellen müssen. Online-Streaming-Dienste, die in Kanada tätig sind, Sendeinhalte anbieten und einen Jahresumsatz von 10 Millionen Dollar oder mehr erzielen, müssen bis zum 28. November 2023 ein Registrierungsformular ausfüllen … Zweitens legt die CRTC Bedingungen für den Betrieb von Online-Streaming-Diensten in Kanada fest. Diese Bedingungen treten heute in Kraft und verpflichten bestimmte Online-Streaming-Dienste, der CRTC Informationen über ihre Inhalte und Abonnenten zu übermitteln. Die Entscheidung verlangt auch, dass diese Dienste Inhalte in einer Weise zur Verfügung stellen, die nicht an einen bestimmten Mobilfunk- oder Internetdienst gebunden ist. Eine dritte Konsultation ist im Gange. Sie befasst sich mit den Beiträgen, die traditionelle Rundfunkanstalten und Online-Streaming-Dienste leisten müssen, um kanadische und indigene Inhalte zu unterstützen.“

Anbieter von Inhalten, die groß genug sind, müssen sich ebenfalls registrieren

Ursprünglich hatte die CRTC versprochen, dass Anbieter von Inhalten, die ihre Podcasts einfach nur auf verfügbare Rundfunkdienste hochladen, nicht betroffen sein würden, aber das stellte sich als eine weitere Lockvogeltaktik heraus. Außerdem hat die CRTC dieses Detail in ihrer Pressemitteilung bequemerweise nicht erwähnt. Um diese Details zu erfahren, muss man sich die eigentliche Regulierungspolitik durchlesen. Wie der unabhängige Journalist Michael Shellenberger berichtet, 2. Oktober 2023:

„Monatelang haben Vertreter der Regierung von Premierminister Justin Trudeau darauf bestanden, dass ihre Pläne zur Regulierung von Big-Tech-Social-Media-Plattformen keine Auswirkungen auf unabhängige Nachrichtenagenturen oder Podcaster haben würden … Aber es stellt sich heraus, dass die Regierung in der Tat die Anbieter von Inhalten regulieren wird, nicht nur die Big-Tech-Plattformen für soziale Medien. Die staatliche Regulierungsbehörde, die Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), kündigte am Freitag an, dass sie unabhängige Produzenten von Inhalten, darunter Online-Nachrichtenunternehmen und „Einzelpersonen, die Podcasts auf ihren eigenen Websites hosten“, zur Registrierung verpflichten werde. Die CRTC sagt, dass das Gesetz nur Medienunternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 Millionen Dollar oder mehr betrifft und dass die geforderten Informationen minimal sind … Aber, so der kanadische Rechtsexperte Michael Geist, „die Konsequenz aus dieser Entscheidung liegt auf der Hand: Die Registrierung ist der erste Schritt zur Regulierung … Der Grund für die CRTC, viele der Dienste einzubeziehen, liegt darin, dass sie ohne solche Informationen nicht in der Lage ist, zu regulieren. Die Liberale Partei hat die Öffentlichkeit in dem Glauben gelassen, dass nur die Plattformen reguliert würden, nicht aber die Anbieter von Inhalten. Es gibt viele unabhängige Medienunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 10 Millionen Dollar, die gezwungen sein werden, sich registrieren zu lassen.“

Kanadas Gesetz über Online-Nachrichten

Anfang dieses Jahres führte Kanada auch sein neues Online-Nachrichtengesetz ein, das „marktbeherrschende Plattformen“ dazu verpflichtet, „Nachrichtenunternehmen zu entschädigen, wenn deren Inhalte auf ihren Diensten verfügbar gemacht werden“. Dies hatte zur Folge, dass Facebook und Instagram den Kanadiern die Möglichkeit nahmen, alle Nachrichten auf ihren Plattformen zu sehen, unabhängig davon, woher diese Nachrichten stammen. Wie von Facebook erklärt, am 1. Juni 2023:

„Um dem Online News Act zu entsprechen, haben wir damit begonnen, die Verfügbarkeit von Nachrichten in Kanada zu beenden … Nachrichtenlinks und -inhalte, die von Nachrichtenverlagen und Sendern in Kanada gepostet werden, können von Menschen in Kanada nicht mehr eingesehen werden … Nachrichtenverlage und -sender außerhalb Kanadas können weiterhin Nachrichtenlinks und -inhalte einstellen, die jedoch für Menschen in Kanada nicht sichtbar sein werden … Menschen in Kanada werden nicht mehr in der Lage sein, Nachrichteninhalte auf Facebook und Instagram zu sehen oder zu teilen, einschließlich Nachrichtenartikel und audiovisuelle Inhalte, die von Nachrichtenagenturen gepostet wurden.“

Synchronisierter Zensurvorstoß

Was wir erleben, ist ein synchronisierter Vorstoß für eine radikalere Zensur, die durch das Gesetz gestützt wird, und während er sich derzeit auf die EU, Großbritannien und Kanada konzentriert, können wir sicher sein, dass er auch in den USA Einzug halten wird.

Sie wäre bereits hier, wenn unsere Verfassung nicht wäre, die die Dinge verlangsamt. Dennoch zieht sich die Schlinge mit jedem Tag enger, da die US-Regierung Überstunden macht, um herauszufinden, wie sie das höchste Gesetz des Landes umgehen kann.

Es gibt keine einfachen Antworten auf dieses Problem. Ein grundlegender Vorschlag wäre jedoch, Zensurplattformen wie YouTube die Unterstützung zu entziehen und stattdessen Plattformen für freie Meinungsäußerung wie Rumble zu unterstützen.

