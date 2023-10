Krieg und Erdgas: Die israelische Invasion und die Offshore-Gasfelder des Gazastreifens

Von Michel Chossudovsky

Vor fast 15 Jahren, im Dezember 2008, marschierte Israel im Rahmen der „Operation Gegossenes Blei (2008-2009)“ in den Gazastreifen ein.

Der folgende Artikel wurde erstmals von Global Research im Januar 2009 auf dem Höhepunkt der israelischen Bombardierung und Invasion im Rahmen der „Operation Gegossenes Blei“ veröffentlicht.

Anmerkung und Update des Autors

Am frühen Samstag, den 7. Oktober 2023, startete die Hamas die „Operation Al-Aqsa-Sturm“, die von ihrem Militärchef Mohammed Deif geleitet wurde. Am selben Tag bestätigte Netanyahu den sogenannten „Zustand der Kriegsbereitschaft„.

Israel hat nun (7. Oktober 2023) offiziell einen illegalen Krieg gegen Palästina erklärt.

Militäroperationen werden immer lange im Voraus geplant. War die „Operation Al-Aqsa-Sturm“ ein „Überraschungsangriff“? Hatten Netanjahu und sein riesiger militärischer Geheimdienstapparat Vorwissen über den Hamas-Angriff?

Gab es einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan für einen umfassenden Krieg gegen Palästina, bevor die „Operation Al-Aqsa-Sturm“ gestartet wurde?

Laut Dr. Philip Giraldi,

Es sollte auch klar sein, dass Netanjahus illegale Kriegserklärung gegen den Gazastreifen vom 7. Oktober 2023 eine Fortsetzung der Invasion des Gazastreifens von 2008-2009 im Rahmen der „Operation Gegossenes Blei“ ist. Das zugrundeliegende Ziel ist die vollständige militärische Besetzung des Gazastreifens durch Israels IDF-Truppen und die Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Heimatland.

Rückblick: Operation Gegossenes Blei (2008-2009)

Der Gazastreifen gehört zu Palästina. Im Dezember 2008 marschierten die israelischen Streitkräfte im Rahmen der Operation Gegossenes Blei in den Gazastreifen ein. Begründet wurde dieser Einmarsch mit „anhaltenden terroristischen Aktivitäten und einer ständigen Bedrohung durch Raketen aus dem Gazastreifen, die auf israelische Zivilisten gerichtet waren“.

Was war der Hintergedanke?

Der Zweck der Operation Gegossenes Blei war die Beschlagnahmung der maritimen Erdgasreserven Palästinas.

Im Zuge der Invasion wurden die palästinensischen Gasfelder von Israel unter Missachtung des Völkerrechts de facto beschlagnahmt.

Ein Jahr nach der „Operation Gegossenes Blei“ gab Tel Aviv die Entdeckung des Leviathan-Erdgasfeldes im östlichen Mittelmeer „vor der Küste Israels“ bekannt.

Zu dieser Zeit war das Gasfeld: “ … das bedeutendste Feld, das jemals in dem noch nicht erforschten Gebiet des Levantinischen Beckens gefunden wurde, das etwa 83.000 Quadratkilometer im östlichen Mittelmeerraum umfasst.“ (i)

In Verbindung mit dem 2009 entdeckten Tamar-Feld am selben Ort sind die Aussichten für Israel, für das in Houston, Texas, ansässige Unternehmen Noble Energy und seine Partner Delek Drilling, Avner Oil Exploration und Ratio Oil Exploration ein wahrer Energie-Glücksfall. (Siehe Felicity Arbuthnot, Israel: Gas, Oil and Trouble in the Levant, Global Research, 30. Dezember 2013