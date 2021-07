Israel: Corona-Infektionen von geimpften Menschen „Explodieren“

In Israel haben inzwischen 65 % der Menschen mindestens eine Dosis des Corona-Impfstoffs erhalten. Sechzig Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Dennoch steigt die Zahl der Corona-Infektionen sprunghaft an. Dies wird auf die „Delta-Variante“ zurückgeführt.

In Israel sind es vor allem geimpfte Menschen, die sich mit dieser „Variante“ infizieren. Die Hälfte der infizierten Erwachsenen ist mit dem Pfizer-Impfstoff vollständig geimpft. Dies sollte zu mehr als 90% wirksam gegen Corona sein. Pfizer und Moderna arbeiten bereits an „Auffrischungsimpfstoffen“, die gefährdete Menschen langfristig vor Corona „schützen“ sollen.

Verschärfung der Regeln

Ran Balicer, Leiter eines Komitees, das die israelische Regierung in Sachen Corona berät, sagte, dass etwa 90 Prozent der Neuinfektionen durch die „Delta-Variante“ verursacht werden.

Let this sink in—the world’s most 2-dose fully vaccinated country, Israel 🇮🇱, is forced to double-back and reinstate its indoor mask mandate. Why? Several fast outbreaks all triggered by the #DeltaVariant, which spread via “fleeting” exposure. #COVID19 https://t.co/rYPic7Z3dA