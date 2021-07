Israel verfolgt weiterhin seine eigenen Ziele in Syrien, dieses Mal mit Luftangriffen auf das Gebiet Al-Qusayr in der Provinz Homs. Dies ist der zweite Angriff innerhalb von drei Tagen.

Ziel dieses Angriffs war der Luftwaffenstützpunkt al-Daba, der sich nahe der Grenze zum Libanon befindet.

Er wird von der Hisbollah gehalten und gilt als das wichtigste logistische Zentrum der Gruppe in Syrien.

Mehrere israelische Raketen wurden Berichten zufolge von den syrisch-arabischen Luftverteidigungskräften abgefangen, bevor sie ihr Ziel erreichen konnten.

Bei einer der Raketen handelte es sich um eine israelische SPICE 1000-Gleitbombe, die erfolgreich über dem Libanon abgeschossen wurde.

Der israelische Angriff fand südlich von Idlib statt, während ein Sabotageangriff die wichtige al-Jibsah-al-Rayan-Gaspipeline nördlich der unruhigen Region zum Ziel hatte.

Angreifer sprengten einen Abschnitt der Pipeline in der Nähe der Stadt Abu Khashab in der nördlichen Region Deir Ezzor mit einem improvisierten Sprengsatz in die Luft.

In der Nähe dieses Gebiets führten die USA und die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) eine Operation durch, die auf eine ISIS-Zelle abzielte, die in der Stadt Khurbat al-Jamus im Umland von al-Hasaka stationiert war.

SDF-Kämpfer stießen zunächst mit den Kämpfern zusammen, und dann griff ein US-Flugzeug das Versteck der Terroristen an.

Bei anderen Versuchen, ISIS einzudämmen, führten die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte am 20. Juli mehr als 50 Luftangriffe auf Zellen der Terroristen in der zentralen Region Syriens durch. ISIS erlitt dabei eine unbekannte Anzahl von menschlichen Verlusten.

Trotz der Bemühungen der SDF, Damaskus und Russland setzt ISIS seine Versuche fort, seine Operationen zu verbreiten.