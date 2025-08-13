Israelische Zeitung: Wie der nächste israelisch-iranische Raketenkrieg aussehen wird

Oded Yaron

Während Iran sein ballistisches Arsenal wiederaufbaut und Israel modernste Raketenabwehrsysteme entwickelt, befinden sich beide Seiten in einem strategischen Wettrüsten. Der Ausgang dieses Wettlaufs könnte die Gestalt – und die Kosten – des nächsten großen Konflikts bestimmen.

Israel und die Vereinigten Staaten beanspruchten zu Recht den Sieg nach dem zwölftägigen Krieg mit dem Iran. Auch wenn das eigentliche Ziel – die Beendigung des iranischen Atomprogramms – nicht vollständig erreicht wurde, brachte die Operation bedeutende operative Erfolge. Vor allem wurde das iranische Luftabwehrsystem ausgeschaltet, was nahezu uneingeschränkte Luftüberlegenheit tief im feindlichen Territorium ermöglichte. Dadurch konnten präzise Angriffe auf das iranische ballistische Raketenprogramm geführt werden, von der Produktionsinfrastruktur bis hin zu den Abschusssystemen.

Auf der Verteidigungsseite war das Bild komplexer. Israel gelang es, alle iranischen Drohnen bis auf eine sowie den Großteil der ankommenden Raketen abzufangen. Dennoch verursachte die geringe Zahl der durchgedrungenen Geschosse Opfer und beispiellose Schäden an der Heimatfront.

Kurzfristig wird Israel voraussichtlich in der Lage bleiben, über iranischem Luftraum zu operieren und raketenbezogene Infrastruktur anzugreifen. Doch mit Blick auf einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren besteht ein reales Risiko, dass der Iran ein fortschrittlicheres und effektiveres Luftabwehrsystem aufbaut – und möglicherweise sogar seine Luftwaffe wiederbelebt. In einem solchen Szenario würde ein künftiger israelischer Angriff mit neuen Herausforderungen konfrontiert sein und ganz anders aussehen als die jüngste Kampagne.

Das Wettrüsten

Trotz des schweren Schlages gegen Irans Raketenarsenal bleibt seine ballistische Raketenstreitmacht ein zentrales Element von Teherans Arsenal – und die relevanteste Bedrohung für Israel.

„Iran verfügt weiterhin über rund 1.000 ballistische Raketen, die Israel erreichen können“, sagt Tal Inbar, Raketenspezialist und Senior Fellow bei der Missile Defense Advocacy Alliance.

„Das iranische Raketenprogramm ist in ein vollständig auf seine Weiterentwicklung ausgerichtetes, bürokratisches System eingebettet. Das werden sie so schnell nicht aufgeben“, ergänzt Fabian Hinz vom International Institute for Strategic Studies. Zwei parallele Organisationen innerhalb der Revolutionsgarden und des iranischen Militärs sind für Entwicklung, Produktion und Start dieser Raketen verantwortlich.

Aus iranischer Sicht haben sich ballistische Raketen als einziges, wenigstens begrenzt wirksames Werkzeug bewiesen – im Gegensatz zu jahrelang aufgebauten Milizen wie der Hisbollah, die unter den Erwartungen blieben. Die wenigen Raketen, die israelische und amerikanische Verteidigungssysteme durchdrangen, verursachten laut ausländischen Berichten erhebliche Schäden an der israelischen Heimatfront und trafen auch militärische Einrichtungen.

Die hohen Kosten der Verteidigung

Der Konflikt verdeutlichte auch die enorme ökonomische Last der Raketenabwehr. Bereits nach wenigen Tagen berichteten internationale Medien, dass Israels Vorrat an Arrow-Abfangraketen schnell zur Neige ging. Jeder Arrow-3-Interceptor kostet rund 3 Millionen Dollar, der US-THAAD-Interceptor viermal so viel.

Laut einer Analyse von Haaretz wurden während der zwölftägigen Kampagne fast 100 THAAD-Abfangjäger abgefeuert. CNN berichtete später, die Zahl könne bei 150 liegen – etwa einem Viertel des gesamten US-THAAD-Inventars. Die Gesamtkosten der von Israel und den USA eingesetzten Abfangsysteme werden auf 5 Milliarden Schekel (ca. 1,4 Milliarden USD) geschätzt.

Doch das Problem ist nicht nur finanzieller Natur. Diese Systeme sind technologisch hochkomplex, was die Produktionsrate begrenzt. 2025 wurden laut US Missile Defense Agency lediglich 12 THAAD-Abfangraketen produziert, für 2026 sind 37 geplant. Angesichts dieser Zahlen stellt sich die Frage: Ist es überhaupt machbar – wirtschaftlich oder technologisch – einen ausreichend großen Vorrat aufzubauen, um große Raketenangriffe abzuwehren?

„Die eigentliche Rechnung ist: Verteidigungskosten gegen mögliche Schäden ohne Verteidigung“, erklärt Inbar. „Man stelle sich vor, alle 500 Raketen hätten eingeschlagen. Das 500-Fache der Schäden wie am Weizmann-Institut oder in Bat Yam. Verteidigung ist teuer, aber das Gegenmodell ist noch teurer.“

Inbar betont auch, dass im größeren Wettrüsten mit dem Iran die Kostenverteilung ausgeglichener ist, als es scheint. Die Kosten für iranische Mittelstreckenraketen liegen bereits in der Nähe jener von Abfangraketen wie Arrow-2 oder Arrow-3. Zwar sind exakte Zahlen selten, doch komplexere Modelle können laut Inbar mehr als eine Million Dollar pro Rakete kosten.

Vor dem Krieg hatte Iran einen Produktionsvorteil: US-Geheimdienste schätzten, dass etwa 50 Raketen pro Monat hergestellt wurden. Die jüngsten Zerstörungen dürften dieses Tempo stark verlangsamt haben. Aber Iran kann sich erholen. „Es ist eine Frage von Entscheidung, Geld und Zeit.“

Das iranische Präzisionsprogramm

Die große Frage lautet nun: Wie wird Iran seine Raketenfähigkeiten weiterentwickeln? „Werden sie weiterhin auf Präzision setzen, trotz der Schwächen im Oktober 2024?“ fragt Fabian Hinz. „Oder werden sie auf Quantität setzen und dafür weniger Genauigkeit in Kauf nehmen? Vielleicht verbessert Teheran auch die Überlebensfähigkeit der Abschussrampen durch breitere Verteilung.“

Auch die Raketen selbst könnten widerstandsfähiger werden, etwa durch Attrappen oder Submunition. All dies sei denkbar, so Hinz.

Beim Angriff 2024 war die Präzision iranischer Raketen fragwürdig. Zunächst sah es aus, als hätten Dutzende Raketen Israels Luftwaffenbasis in Nevatim verwüstet. Satellitenbilder zeigten jedoch minimale Schäden, trotz mehr als 30 direkter Einschläge.

Der Analyst Decker Eveleth kam nach erneuter Auswertung zum Schluss: Präzision ist nicht Irans Stärke. Zwar traf eine Rakete die Raffinerie in Haifa, doch die meisten Raketen verfehlten ihre Ziele leicht oder schlugen in der Nähe ein. Fotos von Platinen aus abgeschossenen Raketen lösten bei westlichen Technikern Staunen aus: „Spielzeug für Kinder?“

Chinesisch-russische Luftabwehr?

Irans Militärführung behauptete kürzlich, man habe bereits alle verlorenen Luftabwehrsysteme ersetzt. Doch das ist zweifelhaft. Wahrscheinlich würde Israel bei einem erneuten Angriff erneut Luftherrschaft erreichen.

Bisher nutzte Iran vorrangig eigene Systeme, ergänzt durch russische S-300. Doch diese versagten. Angesichts des Ukraine-Krieges ist fraglich, ob Russland Ersatz liefern kann. Middle East Eye berichtet unter Berufung auf arabische Quellen, dass China bereits Systeme geliefert habe. Die chinesische Botschaft in Israel dementierte. Dennoch soll Iran am HQ-9B interessiert sein, Chinas Version des S-300. Israels Experten bleiben skeptisch.

Irans Luftwaffe: veraltet und verwundbar

Irans Luftwaffe spielte im letzten Krieg keine Rolle. Die meisten Jets stammen aus der Zeit des Schahs. Neben F-14, F-4, F-5 und wenigen MiG-29 sind kaum moderne Flugzeuge im Einsatz. Ein geplanter Su-35-Kauf bei Russland verzögert sich. Gespräche mit China über den Kauf von 40 J-10C laufen.

Doch auch wenn neue Jets geliefert würden, fehlen Radar, AWACS, Kommunikation, Infrastruktur – und Geld. China könnte all das liefern, auch Tarnkappenjets. Die Frage ist: Kann sich Iran das leisten? Vielleicht ja, langfristig. Ein direkter Zugkorridor zwischen China und Iran über 10.000 km könnte Waffenlieferungen durch Ölexporte finanzieren.

Früher Abfang über Feindgebiet

Dr. Yehoshua Kalisky vom INSS fordert schnellere Abfangraketen, die iranische Raketen bereits kurz nach dem Start über Feindgebiet abfangen. Das sei der sogenannte Boost-Phase-Abfang (BPI). Ist die Trägerstufe einmal abgetrennt, sei der Sprengkopf schwerer zu zerstören. Das erfordere Sensoren und Interzeptoren, die innerhalb von fünf Minuten zuschlagen können.

Laser-Abwehr als Zukunftsmodell?

Laserstrahlen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit – schneller als jede Rakete. Laut Bericht an den US-Kongress braucht man mindestens 1 Megawatt Leistung für effektiven Abfang. „Iron Beam“ schafft bislang 100 Kilowatt. Ideen für weltraumgestützte Laser sind in Entwicklung, aber technologisch noch weit entfernt.

Israel und die USA arbeiten an luftgestützten Systemen. Elbit Systems sammelte 500 Mio. Dollar für ein Laserprojekt. Lockheed Martin entwickelt TALWS, ein podmontiertes Lasersystem für Jets.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz sagte zum Abschluss des Krieges: „Nach dem 7. Oktober ist die Immunität vorbei.“ Die IDF soll langfristige Pläne für Luftherrschaft und Eindämmung von Irans Raketen- und Atomprogrammen ausarbeiten.

Kalisky betont: Künftige Konflikte mit Iran müssen kurz und fokussiert sein. Und: „Was fehlte, war Israels Raketenkraft vom Boden aus.“ Boden-Boden-Raketen liefern sofortige Reaktionen auf rote Linien – mit starker psychologischer Wirkung.