Israelisches „Kriegsspiel“: Kinder leiden an impfstoffresistentem COVID-Stamm

reuters.com: Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett und seine hochrangigen Mitarbeiter haben sich am Donnerstag in einem nuklearen Kommandobunker verschanzt, um den Ausbruch einer impfstoffresistenten COVID-19-Variante zu simulieren, für die Kinder besonders anfällig sind, und bezeichneten einen solchen Fall als „den nächsten Krieg“.

Israel werde nächste Woche ausländische Staats- und Regierungschefs über die Ergebnisse der Übung unterrichten, sagte er und nannte den Briten Boris Johnson als einen der Gesprächspartner, mit denen er in Kontakt stehe.

Bennett sagte, um die Herausforderung der eintägigen Übung zu erhöhen, habe man ihn über spezifische Szenarien einer imaginären zehnwöchigen Krise, die über die Dezemberferien beginnt, im Unklaren gelassen.

Das Skript sieht vor, dass ein fiktiver Erregerstamm, „Omega“, die Impfstoffe umgeht, die Israel in diesem Jahr in Rekordtempo ausgegeben hat. An Omega erkranken auch Kinder, die vom eigentlichen Virus weitgehend verschont bleiben, was zu massenhaften Krankenhauseinweisungen und Schulschließungen führt.

„Was ich gelernt habe, ist, dass man besser vorbereitet ist, wenn man sich auf den nächsten Krieg vorbereitet und nicht auf den vorherigen, auf die nächste Pandemie und nicht auf die vorherige“, sagte Bennett gegenüber Reuters in der Einrichtung in den Jerusalemer Bergen.

„Die wichtigste Lektion ist: Schnell handeln, hart handeln“.

Als Teil der Simulation sagte Bennett, er habe angeordnet, dass israelische Kinder – einschließlich seiner eigenen vier – in ihren Häusern eingeschlossen werden, während die Regierung die Grenzen abriegele und mit der Palästinensischen Autonomiebehörde, Beamten des Gazastreifens und Jordanien berate.

„Anders als ein Kriegsspiel ist ein Pandemie-Kriegsspiel nicht geheim. Ganz im Gegenteil, wir wollen die Informationen weitergeben“, sagte er.

Bennett sagte, er und seine Helfer könnten Israel in jeder größeren Krise „unbegrenzt“ vom Bunker aus steuern.