Eine Gruppe von UN-Experten behauptete Ende März, dass sie erschreckende Berichte über russische Todesschwadronen erhalten haben, die in der Zentralafrikanischen Republik wüten, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ein schattenhaftes Netzwerk von Informationskriegern, die von dem berüchtigten ehemaligen Oligarchen Michail Chodorkowski unterstützt werden, aktiv Fake News über die militärische Beteiligung ihres Heimatlandes in diesem Land in den letzten Jahren bereits verbreitet hat, kann es nicht ausgeschlossen werden, dass das globale Gremium als Teil der neuesten Phase des Hybridkriegs des Westens gegen Russland in die Irre geführt wurde.

Ein unfassbarer Bericht der UN

Eine Gruppe von UN-Experten aus dem Büro des Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) veröffentlichte Ende März eine Erklärung als Reaktion auf den jüngsten Bericht der Arbeitsgruppe über Söldner in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR). Unter Berufung auf nicht belegte Behauptungen schrieb die Arbeitsgruppe über „Berichte über summarische Massenexekutionen, willkürliche Verhaftungen, Folter bei Verhören, erzwungenes Verschwindenlassen, Zwangsvertreibung der Zivilbevölkerung, wahllose Angriffe auf zivile Einrichtungen, Verletzungen des Rechts auf Gesundheit und zunehmende Angriffe auf humanitäre Akteure“, an denen angeblich russische private militärische Auftragnehmer (PMCs) wie die Wagner-Gruppe beteiligt seien. Laut dem OHCHR „sagten die Experten, dass sie beunruhigt waren, als sie von der Nähe und Interoperabilität zwischen diesen Auftragnehmern und der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik (MINUSCA) erfuhren. Insbesondere wiesen sie auf koordinierte Treffen mit ‚russischen Beratern‘, deren Anwesenheit in MINUSCA-Stützpunkten sowie auf medizinische Evakuierungen von verwundeten ‚russischen Ausbildern‘ zu MINUSCA-Stützpunkten hin.“ Obwohl diese Anschuldigungen sehr schwerwiegend sind, sind sie vielleicht nicht ganz wahr.

Teilweise wahr, teilweise falsch?

Um den zweiten Hauptteil der Vorwürfe zuerst anzusprechen, wäre prinzipiell nichts dagegen einzuwenden, wenn die russischen PMCs in der ZAR teilweise mit MINUSCA zusammenarbeiten würden, vor allem, wenn es um die Behandlung von Verletzungen geht, die sie im Kampf erlitten haben könnten. Schließlich ist Moskaus militärische Intervention dort zur Unterstützung der von den Vereinten Nationen unterstützten Regierung in vollem Einklang mit dem Völkerrecht und es wäre offensichtlich das Beste für alle legalen militärischen Akteure dort, ein gewisses Maß an Koordination miteinander zu haben, besonders nach Angriffen von Rebellen und terroristischen Kräften. Das ist jedoch nicht der skandalöseste Teil der jüngsten Berichte, denn die Behauptungen über russische Todesschwadronen, die „Massenhinrichtungen im Schnellverfahren … wahllose Angriffe auf zivile Einrichtungen … (und) zunehmende Angriffe auf humanitäre Akteure“ durchführen, haben eindeutig Vorrang vor der angeblichen Behandlung dieser PMCs in den MINUSCA-Basen. Bevor wir diese falschen Behauptungen weiter entlarven, ist es wichtig, den geostrategischen Kontext zu erklären, in dem Moskau seine militärische Intervention in der ZAR vor einigen Jahren begonnen hat, damit die Leser die Motivation für die Beschmierung mit Todesschwadron-Vorwürfen besser verstehen können.

Strategischer Kontext

Um ein sehr kompliziertes Thema zusammenzufassen: Russland arbeitet an maßgeschneiderten Lösungen für „Demokratische Sicherheit“ für die Staaten des Globalen Südens, um deren Fähigkeit zu verbessern, sich gegen Taktiken und Strategien des Hybriden Krieges zu verteidigen. Im Fall der Zentralafrikanischen Republik hat die eurasische Großmacht eine begrenzte militärische Unterstützungsmission in das vom Krieg zerrissene Land entsandt, in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, um die von den Vereinten Nationen unterstützte Regierung bei der Befreiung eines Großteils ihres Territoriums zu unterstützen, das sich unter der Kontrolle von Rebellen und terroristischen Kräften befindet. Im Gegenzug, so wird spekuliert, erhalten einige russische Unternehmen Vorzugsbedingungen, unter anderem im Bergbausektor. Moskau unterstützt Bangui auch in umfassenderer Weise beim Wiederaufbau der sozioökonomischen Infrastruktur. Das Modell der „Demokratischen Sicherheit“, mit dem Russland in der ZAR experimentiert, ist auf dem Weg zur Perfektion und könnte in der Folge auch in anderen Teilen des Kontinents eingeführt werden, wenn auch maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der vielen anderen Partner Moskaus dort. Wie zu erwarten war, verabscheuen die USA und Frankreich russische Aktivitäten in Afrika, weil deren Erfolg ihren hegemonialen Einfluss stark einschränkt.

Chodorkowskis Verbindung zur ZAR

Die auf der Webseite aufgelistet Liste ist praktisch umfassend, lässt aber absichtlich eines der relevantesten Stücke des Autors in Bezug auf das vorliegende aus, da es wohl etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Das ist der Artikel, den er am 1. August 2018 schrieb, mit dem Titel „Warum schickt ein ehemaliger russischer Oligarch Journalisten in ein afrikanisches Kriegsgebiet?“ Er wurde als Reaktion auf den tragischen Tod von drei russischen Journalisten in der Zentralafrikanischen Republik veröffentlicht, der einen Skandal auslöste, der bis heute anhält, nachdem bekannt wurde, dass sie mit dem berüchtigten ehemaligen Oligarchen Michail Chodorkowski zusammengearbeitet hatten, der behauptete, dass die Wagner-Gruppe sie tatsächlich ermordet hatte. Nach diesem Informationskrieg-Narrativ hatten Chodorkowskis Journalisten angeblich Beweise für die Interessen der PMC-Gruppe an bestimmten Bergbaustandorten im Land aufgedeckt, weshalb sie getötet wurden. Das macht jedoch nicht viel Sinn, da es nichts Skandalöses daran gibt, dass Unternehmen eines Landes Vorzugsrechte für bestimmte Industrien erhalten, wenn sie im Gegenzug unersetzliche Sicherheits- und andere Dienstleistungen anbieten. Tatsächlich ist das das normale quid pro quo in der heutigen Welt, sodass es unglaublich ist, dass Journalisten dafür gestorben wären, darüber zu sprechen.

Infokrieg-Intrigen

Was wirklich passiert ist, ist, dass der obsessive Anti-Putin-Chodorkowski und seine westlichen politischen Gönner erkannt haben, dass sie durch dramatische Informationskrieg-Attacken über russische Militäraktivitäten in der ZAR eine falsche Intrige fabrizieren können. Das vom Krieg zerrissene Land gehört zu den unterentwickeltsten auf diesem Planeten, und es ist sehr schwierig für verlässliche Informationen, rein oder raus zu kommen. Dies macht es naturgemäß für den Großteil der wirtschaftlich entwickelten Welt, insbesondere für das westliche Zielpublikum, „mysteriös“. Darüber hinaus macht seine jüngste Geschichte des Bürgerkriegs und Russlands überraschende militärische Intervention dort in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht es für viele interessant zu lesen. Dieser Hintergrundkontext hat das Publikum dazu gebracht, ein gewisses Maß an Wahrheit anzunehmen, was auch immer an Berichten aus diesem Land auftauchen mag, selbst wenn sie völlig falsch sind, wie die jüngste Meldung über russische Todesschwadronen, die dort ihr Unwesen treiben. Wenn man Chodorkowskis Verbindungen zur ZAR und den von ihm finanzierten schattenhaften Infokriegsnetzwerken bedenkt, kann man nicht ausschließen, dass einige ihrer Fake-News-Produkte über die Jahre hinweg die UN-Experten erfolgreich in die Irre geführt haben könnten.

Der hybride Krieg gegen Russland

Die obige Erkenntnis fügt dem laufenden hybriden Krieg des Westens gegen Russland eine neue Dimension hinzu. Diese vielschichtige unkonventionelle Druckkampagne ist in letzter Zeit unverhältnismäßig stark von Fake News abhängig geworden, wie die unzähligen unbelegten Behauptungen über russische Einmischung, Attentate im Ausland und ähnliches zeigen. Im Kontext der Zentralafrikanischen Republik zielt der jüngste, von Desinformation getriebene Angriff des Hybriden Krieges darauf ab, Russlands sich entwickelndes Modell der „Demokratischen Sicherheit“ zu diskreditieren, in der Hoffnung, andere Staaten des Globalen Südens davon abzuhalten, Moskau um Unterstützung zu bitten. Darüber hinaus sollen in den russlandfreundlichen Staaten des Globalen Südens innenpolitische Unstimmigkeiten provoziert werden, wodurch sich Oppositionelle vom Ausland aus ermutigt fühlen könnten, unruhige Proteste als Teil einer Proto-Farbenrevolution zu organisieren, um ihre Regierungen „von unten“ (wenn auch auf Wunsch einer externen Partei) unter Druck zu setzen, sich von der eurasischen Großmacht zu distanzieren. Dieser Plan könnte jedoch nach hinten losgehen, indem er den betroffenen Staaten neue Möglichkeiten eröffnet, ihr Engagement für „demokratische Sicherheit“ mit Russland zu intensivieren, um diese neuen westlichen Hybridkriegsbedrohungen für ihre Souveränität zu vereiteln.

Unbequeme Fragen für die UN

Die Behauptungen der UN-Experten über russische Todesschwadronen, die in der Zentralafrikanischen Republik ihr Unwesen treiben, sind ernst genug, um weitere Untersuchungen zu rechtfertigen, wenn auch nicht unbedingt in der Richtung, die der Westen beabsichtigt. Anstatt weiterhin Fake-News-Narrative über Russlands militärische Beteiligung in diesem Land zu verbreiten, sollte eine Untersuchung beginnen, um die tatsächlichen Berichte zu studieren, auf deren Grundlage diese Experten ihre verblüffende Aussage machten. Es könnte sehr gut sein, dass Chodorkowski und/oder andere Infokriegsakteure an der Herstellung dieses Skandals für die oben genannten Zwecke beteiligt waren, sowie um einen weiteren multilateralen Sanktionsschub gegen Russland auf einer solchen Grundlage zu fördern. Auch auf die Gefahr hin, des „Whataboutism“ bezichtigt zu werden, muss erklärt werden, warum man sich auf Russlands militärische Aktivitäten in der ZAR konzentriert, anstatt alle ähnlichen Aktivitäten westlicher PMCs anderswo auf der Welt gleichermaßen zu untersuchen. Diese Beobachtung deutet auf ein hintergründiges, politisch motiviertes Motiv hinter der jüngsten UN-Erklärung hin, was mit der Hypothese des Autors übereinstimmt, dass das globale Gremium als Teil der nächsten Phase des vom Westen mit Desinformation betriebenen hybriden Krieges gegen Russland in die Irre geführt wurde.

Abschließende Überlegungen

Alles in allem lässt sich überzeugend darlegen, dass in Bezug auf die Behauptungen über russische Todesschwadronen in der Zentralafrikanischen Republik bei weitem nicht alles so ist, wie es scheint. In Wirklichkeit gibt es keine solchen Todesschwadronen. Russlands international legale Militärintervention dort zur Unterstützung der von der UNO unterstützten Regierung wird als Teil der neuesten Hetzkampagne gegen die eurasische Großmacht böswillig falsch dargestellt. Es ist zu erwarten, dass eine wirklich unabhängige Untersuchung zeigen wird, dass die Berichte ohne Quellenangabe, auf deren Grundlage die UN-Experten ihre skandalöse Erklärung abgaben, auf die eine oder andere Weise mit Chodorkowskis schattenhaftem Infokriegsnetzwerk in diesem Land und/oder ähnlichen Strukturen des Hybriden Krieges verbunden waren, die wahrscheinlich von den USA und Frankreich unterstützt werden, den beiden Staaten, die am meisten von Russlands Modell der „Demokratischen Sicherheit“ zu verlieren haben, das derzeit in der ZAR perfektioniert und anschließend für den Export in den gesamten Kontinent vorbereitet wird. Es ist zu erwarten, dass solche Infokriegsangriffe in Zukunft noch zunehmen werden, da Russlands Konkurrenten immer verzweifelter versuchen werden, seine spielverändernden multipolaren Erfolge in Afrika zu verhindern.