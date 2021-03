John Magufuli der Präsident von Tansania ist Tod, ist das nun der zweite Covid-Putsch?

Der 61-jährige afrikanische Präsident starb in einem Krankenhaus angeblich an einer Herzkomplikation.

Tansania bestätigte am Mittwoch den Tod von Präsident John Magufuli, der seit mehr als zwei Wochen nicht mehr öffentlich gesehen worden war. Die Ankündigung wurde im staatlichen Fernsehen vom Vizepräsidenten des afrikanischen Landes, Samia Suluhu Hassan, gemacht.

Der 61-jährige Präsident starb an diesem Mittwochnachmittag im Mzena-Krankenhaus in Dar es-Salam an der Ostküste des afrikanischen Kontinents an einer Herzerkrankung.

Magufuli, der 2015 der fünfte Präsident der Republik wurde, war bekannt für seine Skepsis gegenüber der Pandemie. Seit dem 27. Februar war er nicht mehr öffentlich gesehen worden, was Gerüchte über seine angebliche Infektion mit covid-19 auslöste. Die Behörden des Landes haben diese Informationen jedoch dementiert.

Seit letzter Woche hat die tansanische Polizei vier Personen festgenommen, angeblich weil sie falsche Gerüchte über die Krankheit des politischen Führers verbreitet haben, berichtet Reuters.

Nach der tansanischen Verfassung sollte Vizepräsident Hassan für den Rest der fünfjährigen Amtszeit, die Magufuli 2020 nach seiner Wiederwahl eröffnete, die Präsidentschaft übernehmen. Auf diese Weise wird Hassan die erste Frau sein, die die afrikanische Nation präsidiert.

Die „Niederlage“ des Coronavirus

Nach Angaben der WHO hat Tansania im Mai letzten Jahres die Bereitstellung von Daten zur Anzahl der Infizierten und Verstorbenen eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren 509 bestätigte Fälle und 21 Todesfälle durch Covid-19 zu verzeichnen.

Magufuli selbst hatte wiederholt die Anwesenheit des Coronavirus auf dem Staatsgebiet geleugnet, weil er sagte, er sei mit der Hilfe Gottes besiegt worden. Er nannte die Impfung auch eine westliche Verschwörung.

