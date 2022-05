Kann gealterter schwarzer Knoblauch den Blutdruck senken?

Mercola.com

Gealterter schwarzer Knoblauch (ABG) in Verbindung mit einer Ernährungsumstellung senkte den diastolischen Blutdruck bei männlichen Teilnehmern, die eine moderate Hypercholesterinämie aufwiesen

Knoblauch ist auch dafür bekannt, dass er sich positiv auf Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten auswirkt, darunter Atherosklerose, Thrombose und Diabetes. Zwei Gramm frischer Knoblauch können den Plasmaspiegel von Stickstoffmonoxid erhöhen, das für eine normale Endothelfunktion erforderlich ist.

Bis zu 80 % des Insulins werden beim ersten Durchgang durch die Leber ausgeschieden, was die Blutzuckerkontrolle beeinträchtigt. Knoblauch kann dazu beitragen, die Menge des verfügbaren Insulins zu erhöhen, indem er einen Teil des First-Pass-Stoffwechsels verhindert.

Die schwefelorganischen Verbindungen im Knoblauch tragen zu seinen positiven Auswirkungen auf die Darmmikrobiota, das Gehirn und das Gedächtnis bei. Knoblauch hat antivirale und antibakterielle Eigenschaften und trägt dazu bei, das Risiko einiger Krebsarten, wie z. B. Brustkrebs, zu verringern.

Eine Studie hat ergeben, dass gealterter schwarzer Knoblauch (ABG) zusätzlich zu einer Ernährungsumstellung den diastolischen Blutdruck bei männlichen Teilnehmern senken kann.1,2 Dies ist nicht die erste Studie, die zeigt, dass Knoblauch gesundheitliche Vorteile hat. Knoblauch ist seit Jahrhunderten bekannt, unter anderem durch Hinweise auf sumerische Tontafeln, die auf das Jahr 2600 v. Chr. datiert werden.3 Im alten Ägypten wurde Knoblauch der Arbeiterklasse zur Unterstützung schwerer Arbeit verabreicht, und bei den ersten Olympischen Spielen verwendeten die Athleten Knoblauch zur Steigerung ihrer Ausdauer.

Auch in der traditionellen chinesischen Medizin wurde Knoblauch zur Förderung der Verdauung und zur Behandlung von Durchfall und Wurmbefall eingesetzt. In Indien wurde Knoblauch zur Förderung der allgemeinen Heilung und zur Behandlung von Müdigkeit, Verdauungsproblemen, Herzkrankheiten und Arthritis eingesetzt. Forscher, die im Journal of Nutrition4 schrieben, stellten fest, dass mehrere Kulturen zu den gleichen Schlussfolgerungen über die Rolle des Knoblauchs bei Gesundheit und Krankheit kamen. Sie schrieben weiter:

Mit dem Beginn der Renaissance wurde in Europa der medizinischen Verwendung von Pflanzen zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. Ein führender Arzt des 16. Jahrhunderts, Pietro Mattioli aus Siena, verfasste zahlreiche Schriften, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Er verschrieb Knoblauch bei Verdauungsstörungen, Wurmbefall und Nierenleiden sowie zur Unterstützung von Müttern bei schwierigen Geburten. In England blieb Knoblauch jedoch das Nahrungsmittel der Arbeiterklasse, was die wohlhabenderen Engländer nicht daran hinderte, die therapeutischen Eigenschaften des Knoblauchs zu nutzen, d. h. er wurde bei Verstopfung, Zahnschmerzen, Wassersucht, Tierbissen und der Pest empfohlen.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention6 haben 47 % der Erwachsenen in den USA einen hohen Blutdruck. Dieser ist derzeit definiert als systolischer Druck von mehr als 130 Milligramm Quecksilber (mmHg) oder diastolischer Druck von mehr als 80 mmHg. Die Daten zeigen, dass der Verzehr von ABG einen Einfluss auf Menschen mit hohem Blutdruck haben kann.7

Gealterter schwarzer Knoblauch hilft bei der Senkung des diastolischen Blutdrucks

Den Forschern zufolge8 hat der Verzehr von gealtertem Knoblauch eine Verbesserung verschiedener Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezeigt. Das Ausmaß der Vorteile hängt mit dem Alterungsprozess und den chemischen Verbindungen im Knoblauch zusammen.

Ziel der Studie war es, zu analysieren, wie sich die tägliche Einnahme von ABG-Extrakt mit standardisiertem S-allyl-L-Cystein (SAC) auf die kardiovaskulären Risikofaktoren bei Personen mit mäßiger Hypercholesterinämie auswirkt, die sich an die Ernährungsempfehlungen halten.

Die Forscher nahmen 67 Personen an einer doppelblinden, gekreuzten, dauerhaften und kontrollierten Interventionsstudie teil. Alle Teilnehmer nahmen sechs Wochen lang täglich 250 mg einer Kombination aus SAC/AGE oder einem Placebo ein. Nach einer dreiwöchigen Auswaschphase setzten sie die Studie sechs Wochen lang mit der jeweils anderen Intervention fort.

Am Ende der Studie stellten die Forscher fest, dass bestimmte Biomarker für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Teilnehmern, die den ABG-Extrakt einnahmen, reduziert waren. Dazu gehörte eine Senkung des diastolischen Blutdrucks um 5,85 mmHg im Vergleich zu denjenigen, die das Placebo einnahmen, insbesondere bei Männern mit einem diastolischen Blutdruck von über 75 mmHg.9

Rosa M. Valls, Ph.D., von der Universitat Rovira i Virgili, Reus, Spanien, und eine der Forscherinnen, kommentierte in einem Artikel in Medscape: „Die beobachtete Senkung des diastolischen Blutdrucks (DBP) durch ABG-Extrakt war vergleichbar mit den Auswirkungen diätetischer Ansätze, einschließlich der Auswirkungen der DASH-Diät (Dietary Approaches to Stop Hypertension) auf den Blutdruck“.10

Die Autoren wiesen darauf hin, dass frühere Forschungsstudien sich nicht auf ABG, sondern auf andere Arten von gealtertem Knoblauch konzentriert hatten und methodische oder gestalterische Schwächen aufwiesen. Während der Studie stellten die Forscher fest, dass sich 96,5 % der Gruppe an das Protokoll hielten und keine unerwünschten Ereignisse auftraten. Die Unterschiede im diastolischen Blutdruck wurden nach drei Wochen nicht festgestellt, waren aber nach sechs Wochen statistisch signifikant.

Laut Medscape schrieben die Wissenschaftler, dass ein erhöhter systolischer Blutdruck auch das kardiovaskuläre Risiko beeinflusst und dass sowohl der systolische als auch der diastolische Blutdruck unabhängig voneinander das Auftreten von Herzerkrankungen beeinflussen. Aus den Daten schlossen sie:

So führt eine Senkung des diastolischen Blutdrucks um 5 mm Hg zu einem um 40 % geringeren Risiko, an einem Schlaganfall zu sterben, und zu einem um 30 % geringeren Risiko, an einer ischämischen Herzkrankheit oder einem anderen vaskulären Tod zu sterben.

Knoblauch hat Vorteile für Herz und Blutzucker

Knoblauch wirkt sich nicht nur auf den Blutdruck aus, sondern hat nachweislich auch positive Auswirkungen auf Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten wie Atherosklerose, Thrombose und Diabetes.12 Knoblauch wirkt antimikrobiell13 und hat starke antioxidative Eigenschaften, die die Gesundheit unterstützen und die Immunfunktion stimulieren. Die Forschung zeigt auch, dass gealterter Knoblauch ein stärkeres Antioxidans ist als frische Zehen.

Darüber hinaus hat Knoblauchpulver eine schützende Wirkung auf die elastischen Eigenschaften der Aorta bei älteren Erwachsenen gezeigt. Die Aorta ist die größte Arterie des Körpers, die direkt aus dem Herzen austritt. Eine Versteifung der Aorta tritt häufig im Alter auf und wird mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt, Herzversagen, Schlaganfall und Herzerkrankungen in Verbindung gebracht. Eine Studie ergab jedoch, dass ältere Patienten, die Knoblauchpulver einnahmen, eine geringere Reaktion auf die Versteifung der Aorta zeigten.

Eine zweite Studie zeigte, dass die Einnahme von 2 Gramm frischem Knoblauch die Plasmakonzentration von Stickstoffmonoxid (NO) erhöhte. Dies ist ein lösliches Gas, das der Körper aus der Aminosäure L-Arginin herstellt. Obwohl es ein freies Radikal ist, ist es auch ein wichtiges biologisches Signalmolekül, das für eine normale Endothelfunktion und zum Schutz der Mitochondrien benötigt wird.

NO ist auch ein starker Vasodilatator, der einen gesunden Blutfluss für eine effiziente Sauerstoffversorgung Ihrer Gewebe und Organe fördert und den Abtransport von Abfallstoffen und Kohlendioxid unterstützt. Außerdem verbessert es die Neuroplastizität des Gehirns, indem es die Sauerstoffversorgung im somatomotorischen Komplex verbessert, einem Bereich des Gehirns, der häufig in den frühen Stadien der Demenz betroffen ist.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention leben in den USA mehr als 37 Millionen Menschen mit Diabetes. Typ-2-Diabetes tritt tendenziell häufiger bei Menschen über 45 Jahren auf und kann mit wenigen Symptomen einhergehen. Eines dieser Symptome ist ein erhöhter Blutzucker.

Wenn Ihre Zellen höheren Mengen an Glukose ausgesetzt sind, werden sie insulinresistent. Insulin wird jedoch benötigt, um Glukose aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Eine Möglichkeit, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, besteht darin, mehr Insulin in der Blutbahn zu halten. Allerdings werden bis zu 80 % des Insulins beim ersten Durchgang durch die Leber entfernt, wodurch die verfügbare Insulinmenge verringert wird.

Forschungen haben ergeben, dass die im Knoblauch enthaltenen Verbindungen diesen Stoffwechsel des Insulins verhindern und somit mehr Insulin für den Körper verfügbar machen. In Tierversuchen wurde die Wirkung einer Knoblauchverbindung, Alliin, auf den Blutzucker untersucht. In einer Studie wurde Mäusen acht Wochen lang Trinkwasser mit und ohne Alliin verabreicht.

Bei den Mäusen, die Wasser mit Alliin tranken, wurde jedoch eine erhöhte Insulinempfindlichkeit und ein besseres Lipidprofil festgestellt. Die Forscher glauben, dass dies auch auf die Fähigkeit der Verbindung zurückzuführen ist, die Darmmikrobiota zu modulieren.

Schwefelorganische Verbindungen tragen zur Kraft des Knoblauchs bei

Organosulfide sind sekundäre Pflanzenstoffe, die häufig in Knoblauch und Zwiebeln vorkommen. Epidemiologische Studien haben ergeben, dass diese Verbindungen in einem experimentellen Modell eine antikarzinogene Wirkung haben. Es handelt sich um eine Unterklasse von Schwefel, die überall in der Umwelt vorkommt und ein notwendiger Bestandteil von Enzymen, Proteinen und Vitaminen ist.

Der genaue Mechanismus, über den Organoschwefelverbindungen die Zellen schützen, ist nicht klar. Es ist bekannt, dass sie die Bildung von DNA-Addukten oder von DNA-Segmenten, die an potenziell krebserregende Chemikalien gebunden sind, hemmen. Schwefelorganische Verbindungen haben auch eine Wirkung gegen die Zellproliferation in Tumoren gezeigt, die möglicherweise durch den Beginn der Apoptose vermittelt wird.

Die Schwefelverbindungen haben auch entzündungshemmende, antioxidative und antimikrobielle Eigenschaften. Sie werden mit einer Verringerung der Cholesterinsynthese in der Leber in Verbindung gebracht, wodurch der Gesamtcholesterinspiegel gesenkt wird. Im Reagenzglas hemmen sie die Thrombozytenaggregation, was möglicherweise das Risiko thrombotischer Ereignisse wie Schlaganfall und Lungenembolie verringern und das Herz-Kreislauf-System schützen kann.

Knoblauch ist gut für Darm, Gehirn und Gedächtnis

Eine Studie, die auf der Jahrestagung 2019 der American Physiological Society von Forschern der University of Louisville vorgestellt wurde, untermauert den Status des Knoblauchs als Superfood mit starken medizinischen Eigenschaften. An der Studie nahmen 24 Monate alte Mäuse teil, was bei Menschen einem Alter von 56 und 69 Jahren entspricht.

Einige Mäuse erhielten ein Allylsulfid, das zu einem verbesserten Lang- und Kurzzeitgedächtnis und gesünderen Darmbakterien führte, verglichen mit Kontrollmäusen, die das Präparat nicht erhielten. Mäuse, die das Knoblauchpräparat erhielten, hatten auch eine höhere Genexpression des neuronalen natriuretischen Faktors (NDNF),36 der für die Gedächtniskonsolidierung erforderlich ist.

Eine verringerte Expression von NDNF kann mit einem kognitiven Abbau in Verbindung gebracht werden. Ein Autor der Studie kommentierte in einer Pressemitteilung: „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die diätetische Verabreichung von allylsulfidhaltigem Knoblauch zur Aufrechterhaltung gesunder Darmmikroorganismen und zur Verbesserung der kognitiven Gesundheit bei älteren Menschen beitragen könnte“.

Der Zusammenhang zwischen Darmbakterien und neurologischer Gesundheit ist nicht neu. Daten zeigen, dass Menschen mit Demenz eine andere Zusammensetzung der Darmmikrobiota haben als Menschen ohne Demenz. Eine Studie in der Zeitschrift Protein & Cell erklärt:

… dass die Mikrobiota des Magen-Darm-Trakts direkt mit der Pathogenese von Demenz in Verbindung steht, indem sie Stoffwechselerkrankungen und niedriggradige Entzündungsprozesse auslöst. Es wird eine neuartige Strategie für die Behandlung dieser Störungen und als Hilfsmittel für die psychiatrische Behandlung von Demenz und anderen damit zusammenhängenden Krankheiten durch Modulation der Mikrobiota (z. B. durch den Einsatz von Probiotika) vorgeschlagen.

Forschungsdaten unterstützen auch die Verwendung von gealtertem Knoblauchextrakt (AGE) zur Verbesserung des Kurzzeitgedächtnisses und zur Linderung der Neuroinflammation bei Tieren mit Alzheimer-ähnlicher Erkrankung.39 In dieser Studie wurde frischer Knoblauch verwendet, der zur Herstellung des Extrakts gealtert wurde und SAC produziert, das in gealtertem und schwarz fermentiertem Knoblauch in weitaus größeren Mengen vorkommt als in rohem Knoblauch. AGE können das Gehirn auch auf andere Weise schützen, unter anderem durch:

Schutz vor neurodegenerativen Erkrankungen

Verhinderung von Hirnverletzungen nach Ischämie

Schutz der neuronalen Zellen vor Apoptose

Verhinderung des β-Amyloid-induzierten oxidativen Todes

Forscher erklärten in der Zeitschrift Nutrients, dass eine Behandlung mit AGE oder S-Allylcystein „nachweislich die Degeneration des Frontallappens des Gehirns verhindert, die Lernfähigkeit und das Erinnerungsvermögen verbessert und die Lebensdauer verlängert. Derselbe Extrakt kann den Reichtum und die Vielfalt des Darmmikrobioms nach nur drei Monaten erhöhen. Frischer Knoblauch hat sich auch als vielversprechend erwiesen, um die Gedächtnisfunktion zu verbessern, einschließlich einer Tierstudie, in der Knoblauch die Gedächtnisleistung erhöhte.

Knoblauch bekämpft Infektionen und Krebs

Wie bereits erwähnt, enthalten Knoblauch und Zwiebeln sekundäre Pflanzenstoffe, die nachweislich eine krebshemmende Wirkung haben. Eine bevölkerungsbezogene Studie in Puerto Rico wurde konzipiert, als festgestellt wurde, dass die Brustkrebsrate auf der Insel im Vergleich zum Festland niedriger war.

Forscher der University at Buffalo suchten nach Beweisen für einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Zwiebeln und Knoblauch und der Prävention von Brustkrebs. Sie fanden einen umgekehrten Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Zwiebeln und dem Risiko von Lungen-, Prostata- und Magenkrebs, der bereits zuvor festgestellt worden war.

Die leitende Forscherin, Gauri Desai, sagte in einer Pressemitteilung: „Wir fanden heraus, dass bei puertoricanischen Frauen der kombinierte Verzehr von Zwiebeln und Knoblauch sowie von Sofrito mit einem geringeren Brustkrebsrisiko verbunden war.“ Sofrito ist eine grundlegende Tomatensoße, die in puertoricanischen Gerichten häufig verwendet wird.

Die endgültigen Daten ergaben, dass „diejenigen, die mehr als einmal am Tag Sofrito konsumierten, ein um 67 % geringeres Risiko hatten als Frauen, die es nie aßen.“ Desai wies darauf hin, dass die Schutzwirkung auf die Gesamtmenge an Zwiebeln und Knoblauch zurückzuführen ist, die die Frauen zu sich nahmen, und nicht auf den Sofrito allein.

Daten haben auch gezeigt, dass Knoblauch ein natürliches antivirales und antibakterielles Mittel ist, und Lebensmittelforscher haben vorgeschlagen, dass Extrakte bei der Zubereitung von Hamburgern verwendet werden könnten, um das Wachstum von Staphylococcus aureus in den Burgern zu verringern. Er kann zwar als Geschmacksstoff verwendet werden, hat aber auch antibakterielle Eigenschaften gegen einige grampositive und gramnegative Bakterien.

Antivirale Eigenschaften von Knoblauchpräparaten

Knoblauch wird seit langem auch gegen Viren getestet. In einer Studie aus dem Jahr 1985 wurde nachgewiesen, dass Knoblauch gegen Influenza B und Herpes simplex wirkt. Eine Studie am Menschen mit 146 Teilnehmern, die während der Grippesaison durchgeführt wurde, zeigte, dass diejenigen, die Knoblauchpräparate einnahmen, seltener erkrankten und sich schneller erholten, wenn sie doch erkrankten. Bei denjenigen, die ein Placebo einnahmen, war die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie innerhalb von 12 Wochen mehr als einmal krank wurden.

In einem historischen Überblick über die Literatur wurde festgestellt, dass Knoblauch gegen mehrere Viren wirkt, darunter Grippe, Erkältung, HIV, Herpes Typ I und II und Rhinovirus. Zu Beginn der COVID-19-Pandemie bestätigten vietnamesische Wissenschaftler die antiviralen Eigenschaften von Knoblauch und wiesen nach, dass zwei der häufigsten schwefelorganischen Verbindungen, die in ätherischem Knoblauchöl enthalten sind, gegen SARS-CoV-2 wirken.

Die Forscher schrieben, dass die Ergebnisse der Laborstudie „darauf hindeuten, dass das ätherische Knoblauchöl eine wertvolle natürliche Antivirusquelle ist, die dazu beiträgt, das Eindringen des Coronavirus in den menschlichen Körper zu verhindern.

Eine türkische Studie, die später während der Pandemie veröffentlicht wurde, schrieb, dass Knoblauch die Freisetzung von Leptin aus dem Fettgewebe beeinflusst, das zur Regulierung des Sättigungsgefühls beiträgt und eine Rolle bei der Verstärkung entzündlicher Zytokine spielt. Sie kamen zu dem Schluss, dass Knoblauch dazu beitragen kann, „die Produktion und Sekretion von entzündungsfördernden Zytokinen sowie eines aus dem Fettgewebe stammenden Hormons, des Leptins, das entzündungsfördernd wirkt, zu unterdrücken.

Beim Verzehr von Knoblauch kann man kaum etwas falsch machen. Wenn Sie jedoch den scharfen Geschmack nicht mögen oder die gesundheitlichen Auswirkungen noch verstärken möchten, sollten Sie schwarzen Knoblauch in Betracht ziehen, der durch Fermentierung ganzer frischer Knoblauchknollen unter klimatisierten Bedingungen hergestellt wird. Selbst Knoblauchhasser können den Geschmack von ABG mögen. In der Fachzeitschrift Molecules schreiben die Forscher, dass ABG eine Knoblauchzubereitung „mit einem süß-sauren Geschmack und ohne starken Geruch“ ist.

Wenn Sie sich für frischen Knoblauch entscheiden, sollten Sie beachten, dass die Zehen zerdrückt oder gehackt werden müssen, um die Freisetzung eines Enzyms zu stimulieren, das wiederum die Bildung von Allicin katalysiert. Um die medizinischen Eigenschaften zu aktivieren, zerdrücken Sie die Zehe mit einem Löffel oder hacken Sie sie vor dem Schlucken fein.

Tests haben gezeigt, dass Sie den folgenden unangenehmen Atemgeruch reduzieren können, indem Sie einen rohen Apfel, Minzblätter oder Salat kauen. Jetzt können Sie nach Herzenslust Knoblauch essen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, andere zu beleidigen.

