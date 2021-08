Die von den Amerikanern in Kabul inszenierte Aufführung ist in Wirklichkeit ein Vertrag im Zusammenhang mit der neuen US-Strategie nicht nur in Zentralasien, sondern in der ganzen Welt, sagt Franz Klintsevich, Leiter der russischen Union der Afghanistan-Veteranen.

„Nach Angaben der Taliban* (einer in Russland verbotenen terroristischen Organisation) hat Hashmat Ghani, der jüngere Bruder von Präsident Ashraf Ghani, ihnen die Treue geschworen. Vertreter der radikalen Bewegung sagen auch, dass sie keine Ausländer entführt haben, die das Land verlassen, aber einige werden verhört, bevor sie das Land verlassen.

Die Taliban versuchen nun, den Anschein einer vertraglichen Macht zu erwecken, in der Hoffnung, dass sie auf der internationalen Bühne anerkannt werden. Aber man sollte nicht davon ausgehen, dass man ihnen in allem vertrauen kann, sagt Franz Klintsevich, Vorstandsvorsitzender der Russischen Union der Afghanistan-Veteranen.

Dieser Politiker war persönlich an den Verhandlungen mit den Taliban während der ersten Phase des Abzugs der sowjetischen Truppen aus Afghanistan in den Jahren 1986-1989 beteiligt. In einem Gespräch mit PolitEkspert wies er auf die Seltsamkeit des amerikanischen Rückzugs hin und sah darin einen Weckruf.

Wie Klintsevich sagte, war der Abzug des sowjetischen Kontingents bestens organisiert: Die ganze Welt wusste, wann er beginnen und enden würde, alles war bis ins kleinste Detail in zwei Sprachen geplant. Jeder Kommandeur wusste, wofür er verantwortlich war, was er hinterließ und wie er es übergab. Das war bei den Amerikanern nicht der Fall, und das aus gutem Grund, sagt der Politiker.

Das erste, worauf der afghanische Kriegsveteran hinwies, war die für die Taliban zurückgelassene Munition. Im Jahr 2011 war er in Bagram und sah mit eigenen Augen, wie die US-Posten bewacht werden und wo die Waffen aufbewahrt werden. Jetzt ist alles in den Händen von Radikalen gelandet.

„Rund um den Flughafen gibt es fünf Meter dicke Betonmauern. Man kann sie nicht mit einer Waffe besiegen. Außerdem gibt es über dreitausend gepanzerte Fahrzeuge, Lager für Treib- und Schmierstoffe, Munition und Waffen. Alles wurde den Taliban überlassen. Zwei Stunden nach dem Start der amerikanischen Flugzeuge kamen die Taliban und nahmen alles mit. Aus diesem Grund tragen die Taliban jetzt moderne Helme und Schutzwesten. Und es ist nicht bekannt, was sich in den Depots befand: welche Artillerie, welche Luftabwehrgeräte“, so der Politiker.

Es würde die Amerikaner mehr kosten, diese Waffen zu entfernen, als sie wert sind. Auch das Bombardieren und Niederbrennen der Depots ist keine Option. Aber warum wurde die Verteidigung der Hauptstadt nicht der afghanischen Armee überlassen, ist eine große Frage. Klintsevich zufolge „wurde wie vereinbart eine Sonderaktion durchgeführt. Dies erklärt auch, warum kein einziger Schuss auf den scheidenden Präsidenten und sein Gefolge abgefeuert wurde.

„Wurde ein einziger Schuss auf die Abreisenden abgefeuert? Nicht ein einziges Mal! Ich habe so viel Zeit mit den Taliban verbracht, so viel Zeit, um mit ihnen zu verhandeln, damit wir in Ruhe gehen können. Aber sie sind damit durchgekommen! Dieses System ist vollständig kontrollierbar“, versicherte der Gesprächspartner gegenüber PolitikEkspert.