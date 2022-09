Konstruktive Kritik an Russlands taktischem Rückzug aus Charkow

Die sich rasch entwickelnden Ereignisse in der Region haben die vorherrschende Interpretation des Ukraine-Konflikts, die bisher von den multipolaren Teilen der Alt-Media-Gemeinde propagiert wurde, überzeugend diskreditiert. In Anbetracht all dessen, was sich in den letzten Tagen ereignet hat, ist es nun an der Zeit, dass die wichtigsten Einflussnehmer vieles von dem, was sie für selbstverständlich hielten, neu bewerten, wenn sie aufrichtig danach streben, ein möglichst objektives Verständnis von allem zu erhalten.

Angesichts der von der NATO unterstützten Gegenoffensive Kiews in der Region Charkow, die vor Ort wesentlich erfolgreicher war als die gescheiterte Offensive in Cherson, die ihr unmittelbar vorausging, ziehen sich die russischen und alliierten Streitkräfte derzeit taktisch aus der Region zurück. Der Autor teilte seine Gedanken zu dieser Entwicklung in seinem Beitrag mit dem Titel “Kharkov: What’s Driving The Latest Military Dynamics & What Might Come Next?”, der diese beiden Fragen beantwortet und mit einigen allgemeinen Beobachtungen zum Ukraine-Konflikt schließt.

Der vorliegende Beitrag nähert sich dem Thema aus einer anderen Perspektive, indem er konstruktive Kritik an Russlands taktischem Rückzug übt, um das Gruppendenken zu durchbrechen und die von den multipolaren Teilen der Alt-Media-Community (AMC) verbreiteten Mythen zu zerstören. Präsident Putin hat Ende Juni die Mitglieder seiner militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratie („tiefer Staat“) davor gewarnt, sich dem Wunschdenken hinzugeben. Daher ist es wichtig, diese pragmatische Sache durch eine gut gemeinte Bemühung um eine objektive Bewertung dessen, was Russland hätte anders machen können, zu fördern.

———-

Zunächst einmal sind hier die wichtigsten Behauptungen der AMC, die durch die jüngsten Ereignisse widerlegt werden:

* Kiews militärische Streitkräfte sind längst zerschlagen

Während der ukrainische Präsidentenberater Alexej Arestowitsch Ende März zugab, dass Russland zu diesem Zeitpunkt bereits „unsere Verteidigungsindustrie praktisch zerstört“ hatte, konnte sich Kiew seither mit militärischer Hilfe der NATO soweit erholen, dass es in der Gegend von Charkow Fortschritte machen konnte.

* Russland zerstörte alle ankommenden westlichen Waffen

Darauf aufbauend ist es offensichtlich, dass Russland nicht alle ankommenden westlichen Waffen zerstört hat, da genug davon an die Front gelangt sind, um die Kiewer Streitkräfte erfolgreich so weit auszurüsten, dass sie ihre laufende Gegenoffensive im Nordosten starten können.

* Moskau dominiert alle Dimensionen des Schlachtfeldes

Nimmt man die beiden vorangegangenen Narrative als gegeben hin, geht man natürlich davon aus, dass Moskau alle Dimensionen des Schlachtfeldes beherrscht, obwohl das eindeutig nicht der Fall ist, sonst würde es sich nicht an einem so schnellen taktischen Rückzug beteiligen, wie es ihn bisher in dem Konflikt nicht gegeben hat.

* Der jüngste taktische Rückzug soll einen Kessel für Kiew schaffen

Die Art und Weise, wie der gegenwärtige taktische Rückzug durchgeführt wird, deutet sehr stark darauf hin, dass er nicht Teil eines im Voraus geplanten Manövers ist, mit dem die Kräfte Kiews in einem Kessel eingekesselt werden sollen, und zu glauben, dass jeder physische Rückschritt der eigenen Seite in einem Konflikt ein „5D-Schachzug“ ist, ist ohnehin unrealistisch.

* Russland gewinnt immer, egal was passiert

Kein Gebilde auf dieser Welt ist perfekt und nichts läuft immer nach Plan, wobei es in der Tat so ist, dass Russland wie jeder andere internationale Akteur (in diesem Zusammenhang insbesondere Kiew, die USA, die NATO und der kollektive Westen) manchmal Rückschläge erleidet, obwohl es sich aufrichtig bemüht, seine Ziele zu erreichen.

Im nächsten Teil der Analyse wird die Realität hinter diesen diskreditierten Narrativen kurz und knapp beschrieben:

* Die NATO hat einige der militärischen Fähigkeiten Kiews erfolgreich wiederhergestellt

Gerade weil sich die jüngste Phase des Ukraine-Konflikts zu einem beispiellosen Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland entwickelt hat, hat der von den USA geführte Block sein Möglichstes getan, um die militärischen Fähigkeiten einiger seiner Stellvertreter erfolgreich wiederherzustellen, obwohl Moskau den entsprechenden Industriekomplex zerstört hat.

Die „Rattenlinien“ des Westens bleiben weitgehend intakt

Trotz der Bemühungen Russlands, sie zu zerstören, sind die militärisch-logistischen Korridore des Westens zu seinen ukrainischen Stellvertretern, die Politico im April als „Rattenlinien“ bezeichnete, weitgehend intakt geblieben und fungieren somit als Kiews Lebensadern, die den Konflikt bereits seit über einem halben Jahr am Laufen halten.

* Keine der Konfliktparteien übt eine militärische Dominanz aus

Weder Russland noch Kiew oder dessen NATO-Verbündete üben eine militärische Dominanz aus, wobei das Fehlen eines solchen Status nicht überrascht, wenn man bedenkt, wie viele Staaten stellvertretend bekämpft werden, während das Scheitern des von den USA geführten Blocks, dasselbe zu erreichen, darauf hindeutet, dass Moskaus Verteidigungsfähigkeit stärker ist als gedacht.

* Tempo, Ausmaß und Zeitpunkt von Russlands jüngsten Schritten lassen auf eine Überraschung schließen

Die drei oben genannten Faktoren im Zusammenhang mit dem laufenden taktischen Rückzug aus der Region Charkow deuten sehr stark darauf hin, dass Russland, seine Verbündeten im Donbass und insbesondere die Zivilbevölkerung von der jüngsten militärischen Dynamik wirklich überrascht wurden und dass kein „5D-Schach“-Plan im Spiel ist.

* Dieser taktische Rückzug ist mit ziemlicher Sicherheit ein unerwarteter Rückschlag

Der vorangegangene Realitätscheck führt zu der wahrscheinlichen Schlussfolgerung, dass der beschriebene Prozess aufgrund von externem Druck abläuft und somit nicht freiwillig von Russland initiiert wurde, im Gegensatz zu seinen früheren taktischen Rückzügen aus der Nordukraine und der Schlangeninsel, was ihn daher zu einem unerwarteten Rückschlag machen würde.

In Anbetracht dieser bitteren Wahrheiten sind hier die möglicherweise bevorstehenden Konsequenzen:

* Kiew wird weiter kämpfen, bis der Westen den militärischen Hahn zudreht

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Kiewer Streitkräfte nur durch die militärische Unterstützung des Westens in Gang gehalten werden, aber die Tatsache, dass die ausländische Hilfe bereits dazu geführt hat, dass sie genügend Fähigkeiten wiederhergestellt haben, um die jüngste Gegenoffensive mit einigem Erfolg vor Ort zu starten, lässt vermuten, dass dieser Stellvertreterkrieg weitergehen wird.

* Es wird erwartet, dass der Westen mehr und bessere Waffen in die Ukraine pumpt

Solange Kiews Gegenoffensive nicht mit einer vernichtenden Niederlage gegen Russland endet oder Moskau erfolgreich etwas Asymmetrisches unternimmt, um die Dynamik des Konflikts neu zu gestalten, ist zu erwarten, dass sich der Westen selbst durch eine Pattsituation um Charkow ermutigt fühlen wird, mehr und bessere Waffen in die Ukraine zu pumpen.

* Verlorenes Terrain zurückzugewinnen, wird für Russland schwierig bleiben

Für Russland wird es schwierig sein, verlorenes Terrain zurückzugewinnen, wenn man bedenkt, dass zwischen ihm und Kiew praktisch militärische Gleichheit herrscht, da Kiew von vielen NATO-Staaten kräftig unterstützt wird. Das bedeutet, dass der gegenwärtige Rückschlag wahrscheinlich nicht so bald wieder rückgängig gemacht werden kann, es sei denn, es kommt zu einer größeren (und möglicherweise langwierigen) Schlacht.

* Repressalien gegen mit Russland befreundete Einheimische sind wahrscheinlich

Kiew wird wahrscheinlich in voller Abstimmung mit seinen NATO-Schirmherren eine bösartige antirussische Hexenjagd gegen all jene Einheimischen veranstalten, die nicht aus den rasch zurückeroberten Gebieten fliehen konnten, was zu weitreichenden Menschenrechtsverletzungen führen könnte, die der Westen trotz möglicher Beweise vorhersehbar leugnen würde.

* Russland muss entweder die Realität um Charkow akzeptieren oder sie ändern

Für Russland gibt es im Zusammenhang mit Charkow nur zwei Möglichkeiten: 1) entweder die Realität des unerwarteten Rückschlags akzeptieren, den es aus den bereits erläuterten Gründen gerade erlitten hat, oder 2) aktiv darauf hinarbeiten, sie zu ändern, indem es sich auf eine große und möglicherweise langwierige Schlacht vorbereitet, um den verlorenen Boden zurückzugewinnen.

———-

Abschließend möchte der Autor den Leser an den Grund erinnern, warum er diese konstruktive Kritik im Zusammenhang mit dem taktischen Rückzug Russlands aus Charkow veröffentlicht hat. Die sich rasch entwickelnden Ereignisse in dieser Region haben die vorherrschende Interpretation des Ukraine-Konflikts, die bisher von den multipolaren Kreisen der AMC propagiert wurde, überzeugend diskreditiert. In Anbetracht all dessen, was sich in den letzten Tagen ereignet hat, ist es nun an der Zeit, dass die wichtigsten Einflussnehmer vieles von dem, was sie für selbstverständlich hielten, neu bewerten, wenn sie aufrichtig danach streben, ein möglichst objektives Verständnis von allem zu erhalten.

Wie in der Einleitung ist es auch in der Schlussfolgerung angebracht, an die Warnung von Präsident Putin zu erinnern, sich dem Wunschdenken hinzugeben, so dass jeder als letzten Eindruck davon zehren kann. Die Sirenengesänge, die mit dieser Denkweise verbunden sind, haben nicht nur die AMC infiziert, sondern wohl auch einige Mitglieder des russischen „tiefen Staates“ beeinflusst, die für die spezielle Militäroperation ihres Landes in der Ukraine verantwortlich sind. Wenn es einen Silberstreif an diesem Rückschlag gibt, dann den, dass diese Beamten aus diesem Realitätscheck lernen, ihre falschen Wahrnehmungen korrigieren und dementsprechend eine effektivere Politik formulieren werden.