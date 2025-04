Krieg mit dem Iran ist ein Weg in die Zerstörung

Haben wir nichts aus unseren Abenteuern im Interventionismus gelernt?

George D. O’Neill Jr.

Donald Trump ist mit dem Versprechen ins Amt gekommen, den Washingtoner Konsens auf den Kopf zu stellen, den Sumpf von seinen selbstsüchtigen Mandarinen zu säubern und Amerika aus endlosen Kriegen herauszuhalten – und das schon zum zweiten Mal. Seine Basis jubelte, als er die neokonservativen Architekten des Irak und Afghanistans aufspießte, Kriege, die unsere Staatskasse und vor allem viele unserer Söhne ausbluten ließen, nur um in den Salons am Beltway und in Tel Aviv damit zu prahlen. Doch jetzt, in den ersten Tagen seiner zweiten Amtszeit, werden die Einflüsterungen der üblichen Verdächtigen immer lauter: Berater und Mitläufer, die ihn zu einem Schlag gegen den Iran drängen und mit der alten Lüge hausieren gehen, dass es schnell, sauber und einfach gehen wird. Die Geschichte, der strenge Lehrer, den wir immer wieder ignorieren, lehrt uns das Gegenteil. Dennoch scheinen die Falken in der Trump-Administration darauf erpicht zu sein, ein weiteres Land zu zerstören, das sich in die lange, wiederkehrende Tragödie der von den USA verursachten gescheiterten Länder im Nahen Osten einreihen würde.

Die Taktik ist bekannt, nicht wahr? Ein schneller Schlag – vielleicht ein paar Luftangriffe auf Teherans Atomanlagen oder ein grünes Licht für Israel, die Drecksarbeit zu erledigen – und die Mullahs werden stürzen, die Region wird sich stabilisieren, und wir werden bis Ostern wieder zu Hause sein. Es ist dieselbe Melodie, die die Kriegstreiber 1914 trällerten, als Europas Führer versprachen, ihre Jungs würden bis Weihnachten aus den Schützengräben zurück sein. Es sind auch dieselben Täuschungen, die wir 2003 hörten, als der Irak als „Kinderspiel“ verkauft wurde – ein Krieg, der sich durch Öl und Dankbarkeit bezahlt machen würde. Millionen von Menschenleben und Billionen von Dollar später sind wir immer noch Zeugen dieser Tragödie.

Die USA haben die Houthis seit 2015 immer wieder direkt bombardiert oder sich an der Bombardierung beteiligt. Warum sollten wir den Kriegsbefürwortern glauben, dass der Krieg diesmal erfolgreicher sein wird?

Der Iran ist nicht der Irak im Jahr 2003 und auch keine kleine Diktatur, die reif für eine Predator-Drohnen-Kampagne ist. Es handelt sich um eine 3.000 Jahre alte Kultur mit 85 Millionen Einwohnern, zerklüftet wie das Zagros-Gebirge, mit einem Militär, das durch jahrzehntelange Sanktionen, Attentate, militärische Angriffe, Cyberangriffe, Stellvertreterkriege und ständige Drohungen führender israelischer und US-amerikanischer Politiker, ihr Land zu zerstören, abgehärtet ist. Die Islamische Republik hat Jahre damit verbracht, sich auf diesen Kampf vorzubereiten – sie hat ihr Vermögen verstreut, ihre Verteidigung verstärkt und Verbündete von der Hisbollah bis zu den Houthis aufgebaut. Ein Angriff wäre kein chirurgischer Schnitt, sondern ein Tritt in ein Hornissennest ohne erkennbares Interesse an einer Rückzugsstrategie. Doch die kriegslüsternen Berater, die Trump um sich schart – einige stammen noch aus der Bush-Ära, andere wollen ihre Härte unter Beweis stellen -, scheinen sich keine Sorgen über das Chaos zu machen, das sie damit auslösen würden. Chaos ist schon seit Jahrzehnten ihr Spiel.

Spielen wir es einmal durch. Tag eins: Bomben fallen, Ziele brennen, und die Kabelnachrichten schreien den Sieg hinaus. Tag zwei: Der Iran schlägt zurück – vielleicht mit Raketen auf US-Stützpunkte in Katar oder auf Schiffe in der Straße von Hormuz, durch die ein Fünftel des weltweiten Öls fließt. Tag drei: Die Ölpreise schießen in die Höhe, die Märkte brechen ein, und plötzlich ist nicht mehr von einer „begrenzten Operation“ die Rede. Die Hisbollah lässt Raketen auf Tel Aviv regnen, die Houthis blockieren das Rote Meer, und Milizen im Irak und in Syrien nehmen wieder amerikanische Truppen ins Visier. Ehe man sich versieht, stecken wir hüfthoch in einem weiteren Sumpf, und dieselben Generäle und Experten, die die letzten drei Kriege verpfuscht haben, fordern mehr Truppen, mehr Geld und mehr Zeit. Kommt Ihnen das bekannt vor? Lyndon Johnson befolgte diesen Rat, geriet in Verruf und musste sich aus der Politik zurückziehen.

Die Falken werden sich darüber lustig machen. Wie schon seit Jahrzehnten werden sie sagen, dass der Iran am Rande des Zusammenbruchs steht, dass er ein Papiertiger ist, dass Abschreckung Maßnahmen erfordert und dass Trump Stärke zeigen muss. Sie werden sich auf Reagan oder Thatcher berufen und dabei vergessen, dass beide wussten, wann sie das Feuer einstellen mussten. Aber Stärke wird nicht daran gemessen, wie viele Bomben man abwirft, sondern daran, dass man weiß, wann man von einer schlechten Wette zurücktreten muss. Trump versteht das im besten Fall. Er hat dem Druck widerstanden, Syrien nach Assads angeblichen Chemiewaffenangriffen in die Vergessenheit zu bombardieren. Er hat Kim Jong Un überredet, von der Kante herunterzukommen, ohne einen Schuss abzugeben. Er ist kein Pazifist, aber er ist auch kein Narr. Warum also lässt er sich von derselben Clique, die die Fiaskos in Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien bejubelt hat, in dieses Schlamassel führen?

Das Hauptproblem ist der Umgang, den er pflegt. Der Sumpf hat sich nicht geleert – er hat eine neue Gästeliste bekommen. Einige dieser Berater sehen den Iran als Trophäe, als Chance, Amerikas Muskeln spielen zu lassen und alte Rechnungen zu begleichen. Andere sind an ausländische Hauptstädte – Riad, Jerusalem – gebunden, die gerne sehen würden, dass wir nach ihrer Pfeife tanzen und den Iran vernichten.

Amerika folgt seit Jahrzehnten den außenpolitischen Wünschen der neokonservativen Zionisten. Jeder ihrer Kriege endet damit, dass Hunderttausende von unschuldigen Menschen getötet, verwundet und ausgehungert werden. Millionen werden obdachlos. Die Zielländer verfallen in Dysfunktionalität und schaffen Generationen neuer Feinde. Das Narrativ ist immer dasselbe: Sie sagen, ein Führer schadet seinem Volk. Er ist schlimmer als Hitler und muss verschwinden. Aber die Kriegstreiber entschuldigen sich nicht für die katastrophalen Ergebnisse, wie z. B. die Herrschaft von Warlords in Libyen und Afghanistan und das Chaos und die Zerstörung im Irak. Jetzt, wo der „schreckliche“ Assad weg ist, hat eine verkleidete Al-Qaida das Sagen in Syrien. Wieso ist das nicht alarmierend? Unsere Regierung hat diese Zerstörung jahrelang ermöglicht und unterstützt.

Die christlichen Zionisten schreien nicht auf wegen der zwei Jahrtausende alten christlichen Gemeinschaften, die infolge der von ihnen unterstützten Kriege aus dem Irak, Libyen, Syrien und Israel vertrieben werden. Auch hier gibt es keine Entschuldigungen.

Ist es möglich, dass die Kriegstreiber, die zu den Angriffen auf den Iran aufrufen, vollkommen zufrieden wären, wenn sie ein ähnliches Chaos hinterlassen würden wie die anderen Länder, die wir wegen ihnen angreifen mussten? Wie kann das im Interesse Amerikas sein?

Sie denken nicht an die jungen Amerikaner, die die Hauptlast zu tragen haben werden, wenn sich der „Spaziergang“ in eine Quälerei verwandelt. Sie denken an ihre politischen Herren, nicht an die Amerikaner im „Flyover Country“.

Früher haben die Konservativen das verstanden. Sie waren diejenigen, die die Hybris der Nationenbildung in Frage stellten, die den Krieg als letzten Ausweg sahen, nicht als ersten Reflex. Robert Taft und Dwight Eisenhower waren keine Fetischisten des militärischen Übermaßes; sie wussten, dass dies Nationen in den Ruin trieb und die Freiheit aushöhlte. Auf dem Weg dorthin haben wir es zugelassen, dass die Neocons und ihresgleichen die Bewegung in Beschlag nehmen und aus „Frieden durch Stärke“ einen „Krieg für Applaus“ machen. Die erste Amtszeit von Präsident Trump deutete auf eine Rückkehr zu dieser alten Weisheit hin. Seine zweite Amtszeit könnte sie zementieren – oder sie auf dem Altar des Irans verspielen.

Der Präsident sollte auf sein Bauchgefühl hören, nicht auf seine Höflinge. Er ist ein Dealmaker, kein Kriegsherr. Er weiß um die Kunst des Bluffs und die Macht des Weggehens. Der Iran ist kein Engel – seine Ambitionen sind beunruhigend – aber er stellt keine existenzielle Bedrohung für Amerika dar, die einen Präventivschlag erfordert. Die Diplomatie hat bei den Sowjets funktioniert, sie kann auch hier funktionieren. Aber Krieg? Krieg ist der Joker, der alles kaputt macht.

Daher die Bitte, Herr Präsident: Kaufen Sie den unehrlichen Hype nicht ab. Lassen Sie sich nicht von dem Wunsch der Kriegstreiber leiten, ein anderes Land zu zerstören. Sie sind gegen die ewigen Kriege angetreten – fangen Sie nicht noch einen an. Amerika will Arbeitsplätze, Grenzen, Vernunft – keine Leichensäcke und Haushaltsdefizite. Die Geschichte ist übersät mit gescheiterten Führern, die dachten, Krieg sei einfach. Das ist er nie, vor allem dann nicht, wenn er von Leuten angezettelt wird, die den amerikanischen Interessen keine Priorität einräumen. Man erkennt sie an ihren Früchten.