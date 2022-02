Krieg oder Bilder vom Krieg?

Erfahrene außenpolitische Analysten wie Ray McGovern, Scott Ritter und Pepe Escobar sind sich zwar einig, dass sich die Regierung Biden eindeutig der Provokation Russlands in Bezug auf die Ukraine schuldig gemacht hat, sind sich aber uneins darüber, ob dies zu einem Krieg führen wird.

Alle sind sich einig, dass Russland nicht die Absicht hat, in die Ukraine einzumarschieren, und dass es eindeutig berechtigt ist, sichere Grenzen zu fordern, indem es darauf besteht, dass die USA/NATO ihre Truppen und Raketen aus den sie umgebenden Ländern abziehen, die Politik der „offenen Tür“ der NATO beenden, keine Atomwaffen mehr in Europa stationieren usw.

Solche Forderungen stehen eindeutig im Einklang mit den historischen Forderungen der USA nach sicheren Grenzen, was sich am deutlichsten in der Kubakrise vom Oktober 1962 zeigte, als die Welt wegen der sowjetischen Raketen auf Kuba beinahe einen Atomkrieg erlitten hätte. Und ebenso offensichtlich ist die Tatsache, dass die heutige amerikanische Haltung im höchsten Maße heuchlerisch ist und nur von Propagandisten und Geschichtsunkundigen akzeptiert werden kann.

Die Biden-Administration muss davon ausgehen, dass die meisten Menschen unwissend sind und dass ihre offensichtliche Kriegstreiberei und unverhohlene Propaganda als eine Art Verteidigung der Freiheit durchgehen wird, selbst als die USA 2014 einen ukrainischen Staatsstreich zur Unterstützung von Neonazis inszenierten, als Biden noch Vizepräsident von Präsident Obama war. Aber das ist fast acht Jahre her, was in einem Land der Amnesie eine Ewigkeit ist.

Ob diese anhaltende Aggression der USA nun eine Propagandascharade ist oder nicht, sie ist ein höchst gefährliches Spiel.

Im Dezember 2021 behauptete Russland, dass die USA ein Ereignis unter falscher Flagge vorbereiteten, um eine russische Reaktion zu provozieren. Dies wurde von den westlichen Medien als absurd abgetan oder ignoriert. In letzter Zeit hat die Regierung Biden jedoch die Botschaft verbreitet, dass Russland ein Ereignis unter falscher Flagge vorbereitet, das der Ukraine angelastet werden soll, um eine russische Invasion zu rechtfertigen.

Die westliche Presse, allen voran die New York Times, CNN, The Guardian und die Washington Post – Stenographen der CIA, des britischen Geheimdienstes und des Pentagons – werden von Tag zu Tag hysterischer und verbreiten diese Lüge ohne jeden Beweis. Das ist geradezu sardonisch komisch.

Wenn es keine Beweise gibt, kann man sie natürlich fabrizieren, wie bei den „Massenvernichtungswaffen“ im Irak, usw. Das ist ein Kinderspiel. Diese Medien als Yellow Press zu bezeichnen, ist eine Untertreibung.

Wenn Russland die USA des „Informationsterrorismus“ beschuldigt, hat es natürlich recht. Denn wir leben in einer MKULTRA-Gedankenkontrolloperation mit vielen Facetten.

Ukraine, Covid, Wirtschaftskrieg, etc. – ein hydraköpfiges Monster, dessen Ziel die totale Kontrolle über die normalen Menschen ist, die als Schwachköpfe behandelt werden, unfähig zur Vernunft und zur einfachsten Logik. Um diese Prämisse zu bestätigen und zu verstärken, bieten die Medien täglich ein Menü aus gemischten und widersprüchlichen Botschaften, die die Menschen verwirren, verwirren und ihre eigene Fähigkeit, die Welt zu verstehen, durcheinander bringen sollen.

Wenn die Öffentlichkeit davon überzeugt werden soll, dass die Russen einen Krieg begonnen haben, wird dies weniger durch Worte als durch Bilder versucht, wie Gustave Le Bon vor langer Zeit in seinem Buch The Crowd: A Study of the Popular Mind“ vorhersagte.

Als er 1895 den „Geist der Menge“ analysierte, ging es ihm um die Ängste, die die Mittelschicht wegen der Volksunruhen empfand. Die Angst vor Volksunruhen, wie dem Freiheitskonvoi der Trucker in Kanada und den Gelbwesten in Frankreich, ist heute ein wichtiger Faktor im Propagandakrieg der Elitepresse. Nennen wir es Klassenkampf.

Le Bon argumentierte, dass die Masse in Bildern und nicht in Worten denkt, und dass die Herrschenden sie durch Bilder kontrollieren können. Freud stimmte seiner Grundannahme zu, dass sich Menschen in Gruppen in einem „hypnotischen Zustand“ befinden, fügte aber hinzu, dass dies auch für Einzelpersonen gilt, die sich nach Illusionen sehnen.

Le Bons pessimistische Feststellung, dass die Masse in Bildern denkt – „Das Bild selbst ruft sofort eine Reihe anderer Bilder auf, die in keinem logischen Zusammenhang mit dem ersten stehen“ – wurde von allen einflussreichen Propagandisten aufgegriffen, einschließlich des amerikanischen Vaters der euphemistisch „Public Relations“ genannten Industrie, Edward Bernays.

Heute dreht sich alles um Bilder, um bewegte und unbewegte Bilder.

Man kann also davon ausgehen, dass die Medien Fotos und Filme nutzen werden, um die Bevölkerung zu emotionalisieren und sie davon zu überzeugen, dass Russland und nicht die USA der Bösewicht in diesem Patt ist.

Möglicherweise handelt es sich aber auch gar nicht um ein Patt, denn es ist möglich, dass die Regierung Biden wirklich auf einen Krieg aus ist, weil sie sich völlig von der Realität abgekoppelt hat und glaubt, dass ein solcher Krieg zu gewinnen ist.

Vielleicht glauben sie, dass sie Russland dazu verleiten können, den Köder zu schlucken und etwas zu tun, was als „Invasion“ in der Ukraine ausgegeben werden kann. Dies würde den langjährigen, geduldigen diplomatischen Bemühungen Russlands zuwiderlaufen, diese Fragen zu klären und die USA/NATO davon zu überzeugen, dass die unipolare Ära vorbei ist und die Einkreisung Russlands durch Truppen und Waffen der USA/NATO in einer multipolaren Welt ein Ende haben muss.

Wir werden sehen.

Ich weiß nicht, ob es einen großen Krieg geben wird oder nicht, aber ich weiß, wie er geführt werden wird. Ich gebe Ihnen sechs Ratschläge, ebenso wie die New York Times mit ihrem neu erworbenen Wortspiel, Wordle. Auch die Grey Lady kennt die Antwort.

Es ist nicht „zensieren“, denn das sind sechs und nicht fünf Buchstaben, und sie haben die Wörter bereits zensiert. Es ist nicht „Sklave“, denn sie haben dieses Wort verboten, weil manche Leute es als beleidigend empfinden oder auf die Idee kommen könnten, dass die Zensur dazu dient, Sklaven der Lüge zu schaffen. Es besteht, wie vorgeschrieben, aus fünf Buchstaben und beginnt mit dem Buchstaben „I“.

Versuchen Sie, es sich vorzustellen. Es ist ganz einfach, wenn Sie es versuchen.