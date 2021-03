Die aserbaidschanischen Streitkräfte führen zwischen dem 15. und 18. März eine groß angelegte operative und taktische Übung durch.

An den Übungen sind bis zu 10.000 Militärangehörige, 100 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, 200 Raketen- und Artilleriesysteme, Mehrfachraketen-Systeme und Mörser sowie bis zu 30 militärische Luftfahrzeuge und unbemannte Luftfahrzeuge für verschiedene Zwecke beteiligt.

Nach Angaben der aserbaidschanischen Führung ist das Ziel der Übungen der „Kampf gegen terroristische Gruppen, insbesondere illegale bewaffnete Formationen, und die Durchführung von Anti-Terror-Operationen“ in bewaldeten Berggebieten mit schwierigem Terrain. Mit anderen Worten: Baku erklärte, dass seine Streitkräfte für einen weiteren Zusammenstoß mit armenischen Streitkräften in der Region Berg-Karabach trainieren.

Die Militärübungen folgen denen vom 5. März, als die aserbaidschanische Combined Arms Army ein intensives Live-Fire-Training mit den Besatzungen der gepanzerten Kampffahrzeuge mit demselben Ziel durchführte.

Was Karabach selbst betrifft, veröffentlicht das aserbaidschanische Verteidigungsministerium weiterhin Videos von den Gebieten, die sie erobert haben, die größtenteils verlassene Gebäude, Trümmer von verschiedenen Strukturen und die Schönheit der Hügel zeigen.

Pro-armenische Quellen behaupten erwartungsgemäß, dass Aserbaidschan sich auf eine neue Offensive inmitten des sich vertiefenden politischen Chaos in Armenien vorbereitet. Nikol Pashinyan hält an seiner Macht fest wie der Tod, trotz der Forderung des Volkes nach seinem Rücktritt und der Tatsache, dass seine Politik die Armenier in die Tragödie in Karabach geführt hat.

Zur gleichen Zeit halten die armenischen Streitkräfte vom 16. bis 20. März ihre eigenen Übungen ab. An den Übungen nehmen 7.500 Soldaten, 100 gepanzerte Fahrzeuge, 200 Raketen- und Artilleriesysteme und 90 Luftverteidigungseinheiten teil. Die Anzahl der Truppen und der Ausrüstung, die an den Übungen beteiligt sind, sind eine weitere Bestätigung dafür, dass das armenische Militär nicht am jüngsten Karabach-Krieg teilgenommen hat und die lokalen Selbstverteidigungskräfte angesichts des aserbaidschanisch-türkischen Blocks im Stich gelassen hat.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist der einzige Faktor, der den weiteren türkisch-aserbaidschanischen Vormarsch, der wahrscheinlich nicht abgewehrt werden kann, verhindert, die Präsenz des russischen Friedenskontingents in der Konfliktregion. Die Paschinjan-Clique scheint dies jedoch nicht zu verstehen, da sie weiterhin de facto einen antirussischen Kurs fährt und regelmäßig versucht, Moskau die Schuld für das Versagen der armenischen Führung während des Krieges in die Schuhe zu schieben.