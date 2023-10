Kryptowährungs-Lobby – »Der Konzern will ein weltweites System aufbauen«

Kapitalinteressen hinter Kryptowährungen im Bundestag bestens vertreten. Firma Open-AI hat globale Ambitionen. Ein Gespräch mit Jürgen Geuter

Mit dem Irisscanner »Orb« sollen Zahlungen mit der Kryptowährung »Worldcoin« biometrisch abgesichert werden. Welches Ausmaß hat der Lobbyismus im Bundestag und wer sind die zentralen Akteure?

Innerhalb der FDP fällt mir Frank Schäffler ein, Mitglied im Haushaltsausschuss, im Digitalausschuss und Stellvertreter im Finanzausschuss. Er scheint den ganzen Tag an nichts anderes zu denken als an Kryptowährungen. Zu nennen wäre auch Joana Cotar, beratendes Mitglied im Digitalausschuss und seit November 2022 nicht mehr AfD-, sondern fraktionslose Abgeordnete. Das Interesse an Kryptowährungen kommt eher von den rechten Rändern, von Einzelpersonen, die diese Idee vorantreiben wollen, auf struktureller Ebene gibt es dahingehend keine große Rückendeckung.