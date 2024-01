Künstliche Intelligenz ermöglicht es ihnen, ein globales Überwachungsgefängnis zu errichten, aus dem es kein Entrinnen gibt

Von Michael Snyder

Jeder Zentimeter unseres Planeten wird überwacht, und unglaublich ausgeklügelte „Lösungen der künstlichen Intelligenz“ machen es denjenigen, die unseren Planeten überwachen, möglich, in wenigen Minuten zu finden, was sie wollen. Sie können versuchen zu fliehen und sich zu verstecken, aber wenn sie Sie wirklich finden wollen, wird es nicht sehr schwierig sein. Rund um uns herum wird ein globales Überwachungsgefängnis errichtet. Selbst wenn Sie sich komplett vom Internet fernhalten und alle Formen der modernen Technologie meiden, werden Sie dennoch ununterbrochen von Kameras und Satelliten beobachtet. Und wenn Ihr Gesicht erst einmal identifiziert ist, kann künstliche Intelligenz Sie überall auf dem Planeten aufspüren, wo immer Sie auftauchen.

Corey Jaskolski ist der CEO eines Unternehmens für künstliche Intelligenz mit dem Namen Synthetaic, und das System, das sein Unternehmen entwickelt hat, ist äußerst beeindruckend.

Laut NPR kann es „wirklich alles finden, was Sie auf der Welt suchen“…

BRUMFIEL: Die KI hat wegen ihres Potenzials, zeitnah große Veränderungen in vielen verschiedenen Bereichen herbeizuführen, Aufmerksamkeit erregt, aber die KI-Revolution in der Überwachung findet jetzt statt. Seit Jahrzehnten überwachen Kameras Städte, Unternehmen und sogar Wohnungen. Diese Aufnahmen wurden jedoch hauptsächlich lokal gespeichert, und die Überprüfung erforderte ein menschliches Augenpaar. Das ist jetzt anders. KI-Systeme können jetzt einen Lieferwagen in einer Stadt ausfindig machen, Nummernschilder und sogar Gesichter in Echtzeit scannen. Das von Synthetaic entwickelte System hat viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Umweltgruppe versucht zum Beispiel, damit große Viehzuchtbetriebe weltweit zu überwachen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu kontrollieren. Das System von Synthetaic kann wirklich alles finden, was man will, überall auf der Welt. JASKOLSKI: Wir haben unter anderem die gesamte Ostküste Russlands nach Schiffen abgesucht, und wir können jedes Schiff in wenigen Minuten finden. Das ist ziemlich bemerkenswert. BRUMFIEL: Die Möglichkeit, die riesige Küstenlinie eines Landes wie Russland zu scannen, ist der Grund, warum diese Art von Technologie die Aufmerksamkeit großer staatlicher Geheimdienste auf sich gezogen hat. Die Überwachung von allem, was überwacht werden muss, war schon immer eine arbeitsintensive Angelegenheit. Selbst in George Orwells berühmtem Roman „1984“ hatte die allwissende Gedankenpolizei Mühe, Schritt zu halten.

In den falschen Händen könnte eine solche Technologie dazu verwendet werden, Tyrannei in einem Ausmaß durchzusetzen, das es in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat.

Ich wollte mehr über Synthetaic erfahren und besuchte die offizielle Website des Unternehmens. Dort erfuhr ich, dass das Unternehmen kürzlich eine „fünfjährige strategische Partnerschaft mit Microsoft“ angekündigt hatte…

Synthetaic, ein führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für künstliche Intelligenz (KI), hat eine fünfjährige strategische Partnerschaft mit Microsoft angekündigt, die darauf abzielt, KI-Daten und Cloud-Lösungen zu revolutionieren. Im Rahmen dieser Vereinbarung bietet Microsoft Synthetaic Zugang zu fast 1 Million Stunden (etwa 114 Jahre) an Cloud-Rechenressourcen. Diese strategische Zusammenarbeit wird eine neue Ära der Möglichkeiten im Bereich der Computer Vision und der Datenanalyse einläuten, mit einem breiten Spektrum an Vorteilen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Nachrichtendienste sowie für kommerzielle und nichtstaatliche Behörden. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, Innovationen mit dem Schlüsselprodukt von Synthetaic, dem RAIC-Tool (Rapid Automatic Image Categorization), erheblich zu beschleunigen. RAIC, das auf Microsoft Azure aufbaut, ermöglicht unvergleichliche Suchfunktionen durch automatisierte Datenetikettierung und erlaubt die Erkundung riesiger globaler Datensätze, ohne dass ein Vortraining oder eine Strukturierung erforderlich ist. RAIC war maßgeblich an der Verfolgung mutmaßlicher chinesischer Ballonflüge durch 18 Billionen Pixel von Erdbeobachtungsbildern beteiligt, ohne dass ein vorab trainiertes Modell mit einer groben Skizze und nicht beschrifteten Daten verwendet wurde.

Die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass es diese Art von Überwachungstechnologie gibt.

Und jetzt hat die KI es den Beobachtern ermöglicht, alles, was wir online tun, nahtlos mit allem zu verbinden, was wir offline tun…

Mit dem Vormarsch des Internets und der zunehmenden Abhängigkeit davon bei vielen unserer täglichen Aktivitäten können Regierungen und andere kommerzielle Unternehmen jedoch alles, was wir online tun, überwachen und es – auf verschiedene Weise – mit unserer echten Identität verknüpfen und so ein vollständiges Profil jedes Internetnutzers erstellen. So können etwa unsere Online-Einkäufe, unsere Suchanfragen an Suchmaschinen, unsere sozialen Verbindungen, die von uns besuchten geografischen Orte und alles, was wir online tun, aufgezeichnet und zu unserer echten Identität zurückverfolgt werden. Die KI-Überwachung wird es interessierten Parteien ermöglichen, die Macht der KI zu nutzen, um die enormen Datenmengen, die online verfügbar sind, zu sammeln und zu analysieren und sie mit jeder Person zu verbinden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich die Überwachung nicht auf die Online-Aktivitäten der Menschen beschränkt, sondern auf das, was die Menschen im Internet tun. So können unter anderem Überwachungskameras mit KI-Technologie die Gesichter von Personen schnell erkennen und sie in der ganzen Stadt verfolgen.

Wie ich schon sagte, kann man weder weglaufen noch sich verstecken.

Natürlich geben die meisten von uns ihnen ohnehin bereitwillig riesige Mengen an persönlichen Informationen über uns preis.

Und die großen Technologieunternehmen sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um noch mehr zu bekommen…

Facebook hat in jüngster Vergangenheit eine neue Einstellung für den „Linkverlauf“ eingeführt, mit der ein spezieller Speicher für alle Links angelegt wird, auf die Sie in der mobilen Facebook-App klicken. Sie können sich dagegen entscheiden, wenn Sie proaktiv sind, aber das Unternehmen drängt den Linkverlauf den Nutzern auf, und die Daten werden für gezielte Werbung verwendet. Während der Gesetzgeber technische Vorschriften einführt und Apple und Google die Datenschutzbestimmungen verschärfen, sucht Meta nach neuen Wegen, um sein Imperium des Datensammelns zu erhalten. Das Unternehmen preist Link History als nützliches Tool für Verbraucher an, bei dem „Ihre Surfaktivitäten an einem Ort gespeichert werden“, und nicht als eine weitere Möglichkeit, Ihr Verhalten im Auge zu behalten. Mit der neuen Einstellung werden Sie „nie wieder einen Link verlieren“, sagt Facebook in einem Pop-up, das die Nutzer auffordert, der neuen Nachverfolgungsmethode zuzustimmen. Das Unternehmen führt weiter aus: „Wenn du den Linkverlauf zulässt, können wir deine Informationen nutzen, um deine Anzeigen über Meta-Technologien zu verbessern.“ Die App lässt den Kippschalter im Pop-up-Fenster eingeschaltet und verleitet die Nutzer dazu, den Linkverlauf zu akzeptieren, wenn sie sich nicht die Zeit nehmen, genau hinzusehen.

Natürlich geschieht dies nicht nur im Internet.

Heutzutage sammeln die meisten neuen Fahrzeuge systematisch Informationen über Sie…

Wenn Sie ein Elektroauto oder ein „digitales Auto“ besitzen, sollten Sie genauer aufpassen, was Sie sagen, denn Sie könnten vollkommen überwacht werden, und das gilt auch für Ihre Mitfahrer. Was? Ihre Daten werden auch verkauft? Ja, genau. Und zwar mehrfach an verschiedene Unternehmen. Es gibt jedoch einen einfachen Ausweg: „Kaufen Sie sie nicht, fahren Sie sie nicht, setzen Sie sich nicht hinein, und stehen Sie nicht auf der Straße, wenn sie vorbeifahren.“

Wenn Sie ein neues Fahrzeug kaufen wollen, sollten Sie das Kleingedruckte genau lesen.

Lesen Sie zum Beispiel, wozu sich jeder, der einen neuen Subaru kauft, verpflichtet…

Was Sie vielleicht nicht wissen, ist Folgendes. In dem Moment, in dem Sie auf dem Beifahrersitz eines Subaru sitzen, der vernetzte Dienste nutzt, haben Sie eingewilligt, dass diese Ihre persönlichen Daten verwenden – und vielleicht sogar verkaufen – dürfen. Laut den Datenschutzrichtlinien sind das Dinge wie Ihr Name, Ihr Standort, „Audioaufnahmen von Fahrzeuginsassen“ und Rückschlüsse auf Ihre „Eigenschaften, Veranlagungen, Verhalten oder Einstellungen“. Nennen Sie uns verrückt, aber wir glauben nicht, dass das bloße Sitzen auf dem Beifahrersitz eines Subaru bedeuten sollte, dass Sie damit einverstanden sind, dass Ihre persönlichen Daten für, nun ja, so ziemlich alles verwendet werden. Ganz zu schweigen von einem möglichen Verkauf an Datenmakler oder die Weitergabe an Drittvermarkter, damit diese Ihnen auf der Grundlage der Rückschlüsse, die sie über Sie ziehen, weil Sie auf dem Rücksitz eines Subaru in den Bergen von Colorado gesessen haben, Werbung für wer weiß was anbieten können. Wir werden Subaru dafür an den Pranger stellen, weil sie es in ihren Datenschutzrichtlinien so klar darlegen, aber Sie sollten wissen, dass Subaru nicht der einzige Autohersteller ist, der diese Art von ekligen Dingen tut.

Wow!

Wir haben ein Stadium erreicht, in dem praktisch alles, was wir tun, überwacht und in einer Datenbank gespeichert wird.

Und mit jedem Tag, der vergeht, wird das Überwachungsgefängnis, das um uns herum errichtet wird, noch eindringlicher.

Wohin führt das alles letztlich?

Darüber sollten wir vielleicht nachdenken, denn wir bewegen uns auf eine der chaotischsten Perioden in der Geschichte der Menschheit zu.

Es gibt so viel Potenzial für den Missbrauch von KI-Überwachungsinstrumenten, und die Tyrannei ist überall auf der Welt auf dem Vormarsch.