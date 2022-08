Russland und seine über hundert Partner im globalen Süden stehen an der Spitze des globalen Systemwechsels, während die USA und ihre Vasallen im Staub liegen, weil sie in ihrem Wahn an einer überholten Weltordnung festhalten wollen.

Die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) haben bereits in den letzten fünf Monaten behauptet, dass Russland angeblich „isoliert“ sei, aber das stimmt nur in Bezug auf die Goldene Milliarde und die mit ihr verbundenen Organisationen. Im gesamten Globalen Süden ist die eurasische Großmacht jedoch beliebter denn je, wie die jüngste Tournee von Außenminister Lawrow beweist. Beobachter achteten vor allem darauf, dass er in vier afrikanische Länder reiste, aber auch mit Vertretern der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga in Äthiopien bzw. Ägypten zusammentraf. Im Anschluss daran reiste er nach Usbekistan, wo er an der Außenministertagung der SCO teilnahm.

Zusammengenommen repräsentieren die Afrikanische Union, die Arabische Liga und die SCO die große Mehrheit des Globalen Südens. Ein kurzer Blick auf die Karte zeigt, dass diese drei multipolaren Organisationen fast die gesamte östliche Hemisphäre abdecken, mit Ausnahme der ASEAN, der EU und einiger weniger Länder dazwischen. Russland ist weit davon entfernt, isoliert zu sein, sondern befindet sich mitten im Zentrum des globalen systemischen Übergangs zur Multipolarität und wird von fast jedem Land in diesem Teil der Welt aktiv umworben. Der Globale Süden begrüßt Russland enthusiastisch, da er die Bemühungen seiner Führung schätzt, der schwindenden unipolaren Hegemonie Amerikas ein Ende zu setzen, wie Präsident Putin in seinem globalen revolutionären Manifest erklärt hat.

Es ist auch erwähnenswert, dass nur Länder in der „Einflusssphäre“ der USA in der Goldenen Milliarde ihrem Beispiel gefolgt sind und Russland sanktioniert haben, während kein einziges Land im globalen Süden dasselbe getan hat. Dies spricht dafür, dass nur die zweitgenannte Kategorie von Staaten wirklich souverän ist, während die erstgenannten nichts anderes als neoimperiale Vasallen sind. Es mag für einige Beobachter intellektuell schockierend sein, aber die malische Junta ist unabhängiger als der deutsche EU-Chef, während das winzige Tadschikistan viel mehr Souveränität besitzt als beispielsweise Frankreich. All dies zeigt, wie tiefgreifend sich die internationalen Beziehungen zu diesem historischen Zeitpunkt verändern.

Die entstehende multipolare Weltordnung ist durch souveräne Staaten und entsprechende Integrationsorganisationen wie die Afrikanische Union, die Arabische Liga, die SOZ und andere gekennzeichnet. Die im Niedergang begriffene unipolare Weltordnung hingegen gleicht einem Gefängnis von Nationen, die im Laufe der Jahrzehnte von Amerika gefangen genommen wurden. Die erste ist dynamisch, während die zweite stagniert. Aus der Sicht Russlands hat es keinen Sinn, sich mit der Goldenen Milliarde zu befassen, da sie schnell zu einem Relikt der Vergangenheit wird, da ihre schwindende Führungsrolle in den internationalen Beziehungen schnell durch die wachsende Rolle des globalen Südens im Weltsystem ersetzt wird. Die einzigen isolierten Länder sind diejenigen, die unter amerikanischer Kontrolle stehen und sich nicht an diesen Prozessen beteiligen dürfen.

Russland und seine mehr als hundert Partner im gesamten Globalen Süden stehen an der Spitze des globalen Systemwechsels, während die USA und ihre Vasallen im Staub zurückbleiben, da sie in ihrem Wahn versuchen, an einer veralteten Weltordnung festzuhalten. Indem sie sich buchstäblich isolieren, stellen sie sicher, dass sie nicht in der Lage sind, die entstehende Ordnung zu gestalten, die zum ersten Mal seit einem halben Jahrtausend um die Interessen nicht-westlicher Länder herum aufgebaut wird. Die Entdollarisierung schreitet voran, die Süd-Süd-Zusammenarbeit floriert, und die laufende globale Revolution, die dadurch ausgelöst wurde, dass Russland offen seine Absicht erklärt hat, die Unipolarität zu überwinden, verändert die gesamte Welt vor aller Augen.