Lebensmittel-Hyperinflation beginnt in Deutschland… Aufstände in Sri Lanka… Währungszusammenbruch und Hungersnot weltweit

Die Menschen in Deutschland sind heute mit einer Hyperinflation bei Lebensmitteln aufgewacht, da die Preise im Einzelhandel plötzlich um 20 bis 50 % an einem einzigen Tag in die Höhe geschnellt sind, berichtet Reuters. Zero Hedge berichtete ebenfalls darüber: Kürzlich kündigten beliebte Einzelhandelsketten wie Aldi, Edeka und Globus an, dass sie gezwungen seien, ihre Preise zu erhöhen. Bei Aldi werden Fleisch und Butter aufgrund von Preiserhöhungen der Lieferanten ab Montag „deutlich teurer“ sein.

Im heutigen Situations-Update-Podcast (siehe unten) gebe ich einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der Lebensmittelknappheit und der Lebensmittelinflation weltweit:

Die ersten Gebiete, die betroffen sind, sind der Nahe Osten aufgrund ihrer geografischen Nähe zur Ukraine und zu Russland.

Westeuropa wird in den nächsten 3 bis 4 Monaten unter den Auswirkungen leiden, wobei die Lebensmittelknappheit noch mindestens 18 Monate anhalten wird.

Die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und andere Länder auf verschiedenen Kontinenten werden die Auswirkungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 spüren, die bis weit in das Jahr 2023 hineinreichen und wahrscheinlich bis 2024 anhalten werden. Damit bleibt den Nordamerikanern nur ein sehr kleines Zeitfenster, um sich mit Lebensmitteln einzudecken, bevor die Knappheit zuschlägt.

Die Nahrungsmittelknappheit kollidiert auch mit der Währungsinflation, die durch das unablässige Gelddrucken fast aller Zentralbanken der Welt verursacht wird. Diese Währungsabwertung wird die Lebensmittel im Einzelhandel noch teurer machen. Erschwerend kommt hinzu, dass die politischen Führer dazu neigen werden, noch mehr Geld zu drucken und an die Menschen zu verteilen, um Lebensmittelunruhen zu verhindern, was die Inflation noch weiter anheizt und zu einer außer Kontrolle geratenen Spirale aus Hyperinflation, Knappheit und Hunger führt.

Das Problem ist, dass man weder Lebensmittel noch Treibstoff drucken kann. Man kann „Geld“ drucken, aber mehr Papiergeld bringt keine Lebensmittel in die Regale zurück. Im Gegenteil, je mehr Geld man druckt, desto schlimmer wird das ganze Problem.

Die Entwicklungsländer werden am härtesten getroffen, wo Lebensmittelpreise von nur 20 % den Unterschied zwischen Überleben und Verhungern bedeuten können. Die Industrieländer können mehr Preissteigerungen verkraften, ohne dass es zu sozialen Unruhen kommt, aber es gibt eine echte Grenze dafür, wie viel Inflation und Knappheit auch diese Länder verkraften können. Wenn sich die Lebensmittelknappheit und die Preisinflation weiter verschärfen, werden wir in den nächsten Jahren mit weltweiten Lebensmittelunruhen, Hungersnöten, sozialen Unruhen und gewaltsamen Revolutionen rechnen müssen.

Unbeabsichtigte Folgen: Wie der Westen die globale Lebensmittelversorgungskette zerstörte, indem er versuchte, Russland zu bestrafen

Dies alles ist auf die Wirtschaftssanktionen zurückzuführen, die der Westen gegen Russland verhängt hat. Diese Sanktionen haben die Kaskadeneffekte des „Rohstoffprotektionismus“ ausgelöst, der zu einem beschleunigten Zusammenbruch des weltweiten Handels mit Getreide, Energie und Düngemitteln geführt hat. Der Zusammenbruch der globalen Versorgungskette hat auch die Möglichkeiten der Landwirte verschlechtert, wichtige Teile für den Betrieb ihrer Maschinen zu erwerben, und die Düngemittelpreise haben zu einem radikalen Anstieg der Kosten für den Anbau von Nahrungsmitteln geführt. (Steigende Kraftstoffpreise sind ebenfalls ein wichtiger Faktor, der die Landwirtschaft noch teurer macht).

In Sri Lanka sind wegen der steigenden Lebensmittel- und Kraftstoffpreise Unruhen ausgebrochen. Bloomberg berichtet, dass die Regierung bereits die sozialen Medien zensiert und öffentliche Versammlungen verbietet, um die zunehmenden Demonstrationen einzudämmen:

Mehrere Dutzend Abgeordnete der Opposition hatten sich trotz einer Ausgangssperre am Wochenende auf den Weg zum Unabhängigkeitsplatz in Colombo gemacht, wurden aber von bewaffneten Truppen aufgehalten. Die Beschränkungen für mehrere soziale Medienplattformen wie Facebook, YouTube, TikTok, Twitter und WhatsApp wurden nach fast 13 Stunden aufgehoben, wie Nutzer online berichteten.

Sri Lanka ist nur das erste Anzeichen für Ereignisse, die den größten Teil der Welt noch vor sich haben. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts, zu dem die Lebensmittelknappheit und die Preisinflation auf verschiedene Länder und Kontinente überschwappen werden.

Und ja, noch in diesem Jahr wird es in Amerika zu Lebensmittelunruhen kommen. Vielleicht ist es an der Zeit, einen Auffrischungskurs in Selbstverteidigung zu absolvieren, da Lebensmitteldiebstähle, Plünderungen und Flashmobs in vielen amerikanischen Städten an der Tagesordnung sein werden.

Wahnsinniges Gelddrucken wird eine „Rückkopplungsschleife des Verderbens“ schaffen, die zu Hyperinflation führt

Joe Biden versucht, die ganze Inflation Putin in die Schuhe zu schieben, aber die einfache Wahrheit ist, dass ein Großteil der Inflation, die wir jetzt erleben, eine direkte Folge des Gelddruckens in Billionenhöhe ist, das während der Covid-Plandemie sowohl unter Trump als auch unter Biden stattfand.

Die neueren Auswirkungen der Knappheit sind eher das Ergebnis von Biden und den westlichen Nationen, die russische Banken finanziell entmachten und ihnen den Handel in Dollar oder Euro verbieten, wodurch Importe und Exporte aus Russland effektiv abgeschnitten werden. Dies hat zu einer nahezu sofortigen Verknappung von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wie Dünger sowie zu einer Verknappung von Nahrungsmitteln wie Weizen, Mais, Soja, Sonnenblumenöl und anderen geführt.

In Verbindung mit der bizarren Tatsache, dass das USDA die US-Landwirte dafür bezahlt, ihre Ernten zu vernichten, anstatt sie zu ernten, sind wir Zeugen einer totalen Bewaffnung der Nahrungsmittelknappheit gegen die Menschheit geworden. Nach den Biowaffen der Entvölkerungsimpfung stehen wir nun vor einer Bombardierung des Planeten mit einem Hungerteppich durch künstlich erzeugte Nahrungsmittelknappheit und Inflation, die durch noch mehr Gelddrucken nur noch verschlimmert wird. Bidens Haushaltsvorschlag für das Jahr 2023 sieht zum Beispiel Haushaltsausgaben von etwa 1 Billion Dollar alle zwei Monate vor. Dazu kommen natürlich noch weitere „Notfall“-Rettungsgelder, so dass die Vereinigten Staaten bald eine Billion Dollar pro Monat verbrauchen werden.

Dies ist das letzte Kapitel der endgültigen Zerschlagung des US-Imperiums und seiner auf Schulden basierenden Währung, die 1971 vom Gold abgekoppelt wurde. Mit 30 Billionen Dollar Schulden, die bereits aufgelaufen sind – und vielleicht weiteren 9 bis 10 Billionen Dollar, die im nächsten Haushaltsjahr der Regierung ausgegeben werden – nähern wir uns sehr schnell einem Schuldenstand von 50 Billionen Dollar in nur ein paar Jahren. Wenn wir es überhaupt so weit schaffen, wird der Zusammenbruch des Dollars nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Jeder, der noch einen Rest an IQ-Punkten hat, flieht jetzt aus dem Dollar und investiert in Lebensmittel, Gold, Silber, Land, gebrauchte Fahrzeuge, Munition, Schusswaffen und Ähnliches. Niemand, der einen Funken Verstand hat, will mit Dollars dastehen, wenn die Musik aufhört zu spielen.