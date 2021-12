Mandate ermächtigen eine entstehende „Neue Technokratische Weltordnung“

Die Mandate haben nichts mit der öffentlichen oder persönlichen Gesundheit zu tun, sondern mit der Förderung und Ermöglichung der entstehenden globalen Technokratie. Wie TN Anfang 2020 feststellte, war die „Große Panik von 2020“ der Staatsstreich der Technokratie auf dem gesamten Planeten Erde. Dies wird nun von Experten auf der ganzen Welt offen anerkannt, da nicht rechenschaftspflichtige und nicht gewählte „Experten“ die Gesellschaft aus den Fugen reißen. TN-Redakteur

Je mehr ich die moralische Panik des Establishments in Bezug auf COVID-Impfstoffe beobachte, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es bei Mandaten weniger darum geht, eine nützliche öffentliche Gesundheitspolitik zu etablieren, sondern vielmehr darum, einer aufkommenden Technokratie die Möglichkeit zu geben, autoritäre Kontrolle zu übernehmen.

Betrachten wir den aktuellen Fall von Dr. Aaron Kheriaty, Professor für Psychiatrie an der University of California Irvine School of Medicine.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Kheriaty seiner Institution Ehre macht. Er hat eine florierende klinische Praxis. In den letzten zehn Jahren erhielt er mehrere Auszeichnungen für hervorragende Leistungen in der Lehre. Er ist Direktor des Programms für medizinische Ethik an der UCI Health (dem mit der medizinischen Fakultät verbundenen Krankenhaus). In dieser Funktion berät er Patienten, Familien und medizinisches Fachpersonal bei der Lösung schwieriger Fragen im Zusammenhang mit der Behandlung am Lebensende.

Er ist auch ein bekannter Intellektueller, der Bücher und Artikel für Fachleute und Laien über Bioethik, Sozialwissenschaft, Psychiatrie und Religion verfasst hat. (Um es ganz offen zu sagen: Ich bin mit Kheriaty persönlich bekannt, weil wir beide ein gemeinsames Interesse an der Ablehnung des legalisierten assistierten Suizids haben).

Trotz Kheriatys zahlreicher Qualifikationen hängt sein Job an einem seidenen Faden. Was hat er getan? Ein Fehlverhalten begangen? Ein unethisches Verhalten an den Tag gelegt? Nein. Er hat das Impfstoffmandat der UCI in Frage gestellt.

Es ist nicht so, dass Kheriaty ein „Impfgegner“ ist. Er hat nie versucht, jemanden davon abzubringen, sich impfen zu lassen. Er ist sogar der Meinung, dass Menschen, die am meisten von COVID bedroht sind, weniger wahrscheinlich eine schwere Infektion erleiden, ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen oder sterben, wenn sie geimpft sind.

Aber. Kheriaty ist gegen eine gesetzliche Regelung. Erstens sieht er Vorschriften, die COVID-Impfungen vorschreiben, als Verstoß gegen die individuelle Freiheit an. Er ist außerdem der Ansicht, dass die COVID-Mandate das Recht der Patienten auf „informierte Zustimmung“ bedrohen – eine bioethische Doktrin, die verhindert, dass Ärzte in den meisten Fällen unfreiwillige medizinische Behandlungen durchführen, indem sie den Patienten die endgültige Entscheidung darüber überlassen, ob sie einen vorgeschlagenen Eingriff akzeptieren oder ablehnen.

Aber Wesley. Bei Impfstoffen geht es nicht nur um den Schutz des Einzelnen, sondern auch um die Förderung der öffentlichen Gesundheit – wobei das Schlüsselwort „öffentlich“ lautet -, indem die Ausbreitung einer übertragbaren Krankheit verhindert wird.

Das stimmt. Aber hier ist das Problem, wenn es um COVID geht. Durch die Vorschriften wird ein einheitlicher Ansatz vorgeschrieben, unabhängig davon, ob der Schutz der Öffentlichkeit – aus wissenschaftlicher Sicht – tatsächlich eine allgemeine Impfung erfordert oder nicht.

Kheriaty glaubt, dass dies in seinem Fall nicht der Fall ist. Er hält es sogar für medizinisch unnötig, sich impfen zu lassen, sowohl zu seinem Schutz als auch aus Gründen der öffentlichen Gesundheit. Und warum? Kheriaty hatte eine COVID-Erkrankung und verfügt nun über eine natürliche Immunität, die ihn vor weiteren Infektionen schützt.

Zwar gehen die wissenschaftlichen Meinungen zu diesem Punkt auseinander – schließlich handelt es sich um eine sehr neue Krankheit, und die Impfstoffe gibt es erst seit weniger als einem Jahr -, doch einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass die natürliche Immunität der durch die Impfung verliehenen überlegen sein könnte.

Da er Antikörper gegen die Krankheit besitzt, geht von Kheriaty nur ein minimales Risiko für seine Patienten, Kollegen – oder irgendjemanden sonst – durch COVID aus. Aus diesem Grund möchte er nicht, dass eine fremde Substanz in seinen Körper injiziert wird, und er macht von seinem Recht auf informierte Zustimmung Gebrauch und weigert sich, sich impfen zu lassen.

Aber die UCI-Politik nimmt Menschen mit natürlicher Immunität nicht von der Impfpflicht aus. Die Verwaltung besteht darauf, dass er entweder den Ärmel hochkrempelt oder auf die Straße geht.

Kheriaty warf den Fehdehandschuh und klagte, um seinen Job zu behalten. Nachdem sich ein Richter jedoch weigerte, eine einstweilige Verfügung gegen seine Entlassung zu erlassen, wurde Kheriaty wegen Fehlverhaltens und schwerwiegender Verstöße gegen die UC-Richtlinien in „bezahlten Untersuchungsurlaub“ versetzt – ein formeller Schritt zur Kündigung.

In dem Schreiben der UCI an Kheriaty hieß es weiter: „Sie dürfen keine Arbeiten für die Universität ausführen. Sie dürfen sich weder auf dem Campus der UC Irvine noch in einer Klinik aufhalten, die der University of California, Irvine, gehört oder von ihr betrieben wird…“ Da ein Teil von Kheriatys Einkommen aus der klinischen Praxis an der UC Health stammt – es ist ihm untersagt, Privatpatienten anzunehmen -, trifft der Ausschluss den Psychiater direkt in den Geldbeutel.

Noch wichtiger ist, dass ein Verbot der klinischen Arbeit für Kheriaty einen Kollateralschaden für die Patienten bedeuten könnte, die nichts mit seiner Entscheidung bezüglich des Impfstoffs zu tun haben. Denken Sie daran, dass Kheriaty ein Psychiater ist. Seine beruflichen Beziehungen zu den Patienten können sehr persönlich sein, sind oft von langer Dauer und erfordern unter Umständen eine gute und detaillierte Kenntnis der Krankengeschichte, um auf eine Krise wirksam reagieren zu können.

Darüber hinaus ist die intime Beziehung, die sich im Laufe der Zeit zu einem Psychiater aufbaut, oft entscheidend für die Fähigkeit eines Patienten, eine psychische Krankheit oder ein emotionales Trauma zu überwinden. Mit anderen Worten: Wird der Psychiater von seinen Patienten ferngehalten, könnte dies verheerende Folgen für sie haben.

Offenbar dachten das auch einige von Kheriatys Patienten. In einem soeben abgeschlossenen Interview für eine künftige Folge meines Podcasts erzählte er mir, dass die UCI die Bedingungen für seine Suspendierung gerade angepasst hat. Er darf zwar immer noch nicht in einer UCI-Einrichtung anwesend sein, aber er darf telemedizinische Konferenzen mit Patienten abhalten.

Patienten auf einem Computerbildschirm zu sehen, reicht oft nicht aus, um den Bedürfnissen der Patienten wirklich gerecht zu werden, da der persönliche Kontakt in psychiatrischen Kontexten entscheidend sein kann. Außerdem ist es den Patienten möglicherweise unangenehm, sehr persönliche Themen über eine Videoverbindung zu besprechen. Ich weiß, dass es mir so gehen würde.

Das Verrückte an der Sache ist, dass das alles so unnötig ist – wenn das eigentliche Ziel der UCI darin besteht, die Patienten und Kollegen von Kheriaty vor Krankheiten zu schützen. Es gibt viel Spielraum für Kompromisse. Kheriaty könnte sich beispielsweise bereit erklären, seinen Patienten mitzuteilen, dass er nicht geimpft wurde, weil er natürliche Antikörper besitzt, so dass sie selbst entscheiden können, ob sie das Risiko eingehen, sich in seiner Gegenwart aufzuhalten.

Kheriaty könnte sich wie bisher zweimal wöchentlich testen lassen, um Patienten und Kollegen zu versichern, dass er keine Gefahr für ihre Gesundheit darstellt. Angesichts seiner natürlichen Resistenz gegen die Krankheit scheint dies mehr als ausreichend zu sein. Mit anderen Worten: Ein Modus Vivendi, der sowohl die öffentliche Gesundheit der UCI schützt als auch die Freiheitsrechte von Kheriaty respektiert, wäre leicht zu erreichen.

Aber so scheint es nicht zu laufen. Die UCI scheint darauf bedacht zu sein, ihren einst geschätzten Kollegen zu feuern, weil er öffentlich die Wahrheit gesagt und sich geweigert hat, sich dem staatlichen und institutionellen Zwang zu beugen.

Hoffen wir, dass dieser Versuch scheitert. Der Schutz der öffentlichen Gesundheit ist nicht das eigentliche Spiel, das hier im Gange ist. Wie die frühen Christen, die als Ausgestoßene gemartert wurden, weil sie sich weigerten, den römischen Kaiser zu verehren, werden Mandatsgegner ins Visier genommen, um eine neue technokratische Weltordnung zu errichten.

Deshalb verdienen mutige Widerständler wie der UCI-Psychiater unsere Unterstützung. Es mag zwar nur Kheriatys Job sein, aber letztlich steht unsere persönliche Freiheit auf dem Spiel, wie über seinen Fall entschieden wird.