Mysteriöses Geräusch im Zusammenhang mit dem Havanna-Syndrom aufgedeckt

Von einem ehemaligen US-Beamten veröffentlichtes Tonband enthüllt die Assoziation eines mysteriösen Geräuschs mit dem Havanna-Syndrom. Die Tonaufnahme wurde von einem ehemaligen US-Beamten in Kuba gemacht.

Am Sonntag veröffentlichte ein ehemaliger US-Beamter gegenüber CBS News ein Tonband, auf dem angeblich ein Geräusch zu hören ist, das mit dem Havanna-Syndrom in Verbindung steht, einer seltsamen Krankheit unbekannten Ursprungs, an der US-Beamte und Geheimdienstmitarbeiter erkrankt sind.

Der ehemalige Beamte, der nicht identifiziert werden wollte, sagte, er sei in seinem Haus in Havanna, Kuba, krank geworden und habe CBS 60 Minutes darüber informiert. Er berichtete, das Geräusch sei „einfach nur laut“ gewesen und habe „mein ganzes Zimmer erfüllt“.

Seit der ersten Meldung im Jahr 2016 sollen fast 200 US-Beamte von der Krankheit betroffen gewesen sein, aber die Ursache wurde von den amerikanischen Geheimdiensten noch nicht entdeckt.

Das Geräusch im Video unten verursacht nicht das Havanna-Syndrom, ist aber laut CBS ein Nebenprodukt davon. Das Geräusch ist ein hoher Ton, der sehr störend sein kann.

A former US official recorded a sound outside his home in Havana, Cuba. Injured officials 60 Minutes spoke with said the sound or a feeling of pressure came from one direction.



NOTE: Listening to a recording of the sound will not injure, it is a byproduct https://t.co/7KvSMPKtWT pic.twitter.com/nW9CsaBJxZ