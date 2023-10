Nanotechnologie im menschlichen Körper darf nicht länger ignoriert werden, warnen Ärzte

Ana Maria Mihalcea, MD, PhD

9. Oktober 2023 – Die meisten Menschen müssen sich noch der Tatsache bewusst werden, dass lebensbedrohliche Nanotechnologien durch Impfstoffe, Insulin, verschiedene andere Medikamente, Lebensmittel, Wasser und sogar die Luft in ihre Körper gelangt sind, sagten drei Mediziner in einem Online-Symposium am 6. Oktober.

„Die Transformation von Menschen durch synthetische Biologie und Nanotechnologie findet derzeit in vollem Umfang statt, und die menschliche Spezies ist gefährdet“, sagte Ana Mihalcea, MD, PhD, eine der Rednerinnen. Dr. Mihalcea ist Fachärztin für Innere Medizin mit einem PhD in Pathologie.

Ein weiterer Redner, Dr. David Nixon, präsentierte ein Video von mikroskopischen Bildern von Blutzellen. Das Video zeigte einen sich schnell bewegenden, mehrfarbigen, nanogroßen Punkt, der die Bewegung einer weißen Blutzelle zu steuern schien. (Siehe Abbildung 1.) Dr. Nixon ist ein Arzt aus Australien, der zu den Pionieren der Dunkelfeldmikroskopie zur Auswertung von C19-Proben gehört.

Dr. Len Ber, ebenfalls Redner, zeigte ein Video von Schwärmen von Mikrorobotern, die rote Blutzellen angreifen. Schließlich werden die Zellen leer, was laut Dr. Ber eine Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung der Homöostase widerspiegelt. Er beobachtete mikroskopische Bilder von ungeimpftem Blut, gemischt mit Carbocain, einem von Abbott Laboratories hergestellten Dentalanästhetikum. (Siehe Abbildungen 2 und 3.)

Dr. Ber sagte, er habe das Video sowohl an die FDA als auch an Abbott Laboratories geschickt. Obwohl beide Organisationen bestätigten, dass sie es erhalten haben, wollte keine von ihnen erklären, was die Mikrostrukturen waren. „Das deutet für mich darauf hin, dass es sich um eine bewaffnete Technologie handelt“, sagte Dr. Ber.

Dr. Ber ist ein in der ehemaligen UdSSR in Endokrinologie ausgebildeter Arzt. Er setzt sich leidenschaftlich dafür ein, den Einsatz von gerichteten Energiewaffen als ein öffentliches Gesundheitsproblem zu etablieren. Er ist Vorstandsmitglied von Targeted Justice.

Dr. Mihalcea zeigte, wie Nanostrukturen wachsen können, indem sie die Energie von roten Blutzellen nutzen. Sie zeigte ein Video von diesen Zellen, die sich inmitten eines Schwarms von nanogroßen Quantenpunkten verschlechtern. „Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass Nanobots ATP-Moleküle extrahieren können, die den Zellen Energie liefern“, sagte sie. (Siehe Abbildung 4.)

Dr. Mihalcea zeigte auch das kontinuierliche Wachstum von Nanostrukturen in einer Blutprobe von jemandem, der acht Monate zuvor gestorben war. „Große Kugeln voller Quantenpunkte wuchsen und replizierten weiter“, stellte sie fest. „Es war, als ob diese Kugeln einer toten Blutprobe eine gewisse Lebenskraft verliehen. Der Begriff ‚Zombie-Blut‘ scheint angemessen.“ (Siehe Abbildung 5.)

Dr. Mihalcea überprüfte auch die Erkenntnisse von Clifford Carnicom, Präsident des Carnicom Instituts. Er konnte zum Beispiel künstliches Blut aus Filamenten von Morgellons-Krankheitsfasern züchten, die den Nanostrukturen in aktuellen Blutproben ähnlich sind.

Dr. Mihalcea behandelt regelmäßig Patienten wegen Nano-Kontamination in ihrer klinischen Praxis. Sie hatte bedeutenden Erfolg mit intravenösem Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) und hoch dosiertem Vitamin C. Kürzlich zeigte sie, dass der oxidativer Stress von roten Blutkörperchen mit Plaquex (einer patentierten Form von Phosphatidylcholin) geholfen werden kann. Sie bietet auch EDTA über Nahrungsergänzungsmittel, transdermale Cremes und Zäpfchen an. Weitere hilfreiche Behandlungen sind Nattokinase, Huminsäure und Fulvinsäure, Methylenblau, Stickstoffmonoxid und NAC (N-Acetylcystein).

Dr. Mihalcea empfiehlt auch dringend, die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern wie 5G und WLAN zu reduzieren sowie den engen Kontakt mit Mobiltelefonen zu vermeiden. Diese EMFs fördern das Wachstum der Nanotechnologie im Körper, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass die Menschen sich definitiv selbst helfen können, indem sie das WLAN komplett ausschalten und stattdessen Kabel verwenden.

„Aufgrund der neuen Patienten, die ich in meiner klinischen Praxis sehe, hat die Kontamination im menschlichen Blut exponentiell zugenommen“, sagte Dr. Mihalcea. „Seit Januar dieses Jahres habe ich niemanden mehr gesehen, der mit sauberem Blut in meine Praxis gekommen ist.“

Ein Video des Symposiums:

Alle drei Vortragenden haben Substack-Konten.

Dr. Mihalcea’s Substack is Dr. Ana Mihalcea Humanity United Now

Dr. Nixon is at Nixonlab and Dr. Nixons Substack

Dr. Ber is at Dr. Len Ber Substack

Abbildung 1. Dr. David Nixon präsentierte dieses mikroskopische Bild eines sich schnell bewegenden, nano-großen, mehrfarbigen Punktes inmitten roter Blutkörperchen, der eine ungesunde Rouleax-Bildung zeigte. Der Punkt schien die Bewegung der weißen Blutkörperchen in der Mitte zu lenken. [Siehe Video, 22:58]

Abbildungen 2 und 3. Dr. Len Ber zeigte einen Schwarm schwarzer Mikroroboter, die gegen die Wand einer roten Blutzelle drücken (links). Diese Blutzellen werden schließlich leer (rechts). „Das Leuchten dieser Zellen zeigt ihre Fähigkeit an, die Homöostase aufrechtzuerhalten“, sagte er. Das Bild zeigt ungeimpftes Blut in Kombination mit dem Zahnbetäubungsmittel Carbocain. [Siehe Video, 46:57 und 50:11]

Abbildung 4. Dr. Ana Mihalcea zeigte drastisch deformierte rote Blutkörperchen, die mit Quantenpunkten befallen waren. „Sie saugen buchstäblich die gesamte Lebenskraft aus dem Blut“, sagte sie. [Siehe Video, 1:30:10]

Abbildung 5. Dr. Mihalcea präsentierte ein Zeitraffervideo einer Blutprobe, das Kugeln mit mehrfarbigen Quantenpunkten in Nanogröße zeigt. Die Kugeln wuchsen weiter und vermehrten sich, obwohl die Blutprobe von einer Person stammte, die acht Monate zuvor gestorben war. [Siehe Video, 1:19:57]