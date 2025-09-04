Der Aufruf des obersten NATO-Kommandeurs, die Ukraine als Testgelände für neue Waffen zu nutzen, offenbart die zynischen Abgründe der westlichen Werte. Während jede Woche zigtausende Soldaten getötet oder verwundet werden, wird das Schlachtfeld zum Schaufenster für innovative Rüstungskonzerne.

Rainer Rupp

Die Ukraine, ein Land im Krieg, wird vom SACEUR, dem NATO-Oberbefehlshaber und US-General Alexus Grynkewich, als ultimatives Testgelände für neue Waffentechnologien angepriesen. In einer Rede am 28. August 2025 in Washington forderte er Rüstungsfirmen auf, ihre Technologien im „realen Krieg“ gegen einen „gleichstarken Gegner“ zu erproben. Deshalb forderte er die Unternehmen auf, die bevorstehende Waffen-Messen „Defense Tech Valley 2025“ im westukrainischen Lwow zu nutzen, um „die Zukunft des Schlachtfelds“ zu erleben. Angesichts des Leids in der Ukraine – Hunderttausende Tote, Millionen Vertriebene – ist dieser Aufruf eine zynische Spitzenleistung.