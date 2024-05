NATO-Medien geben zu: Die Ukraine weiß, dass sie am Ende ist

Wurde kurz danach wieder geändert auf: Ohne westliche Rüstung bleiben der Ukraine vielleicht nur noch Monate

Während Großbritannien sich auf die Parlamentswahlen konzentriert, beugt sich Kiew der Gewalt von Putins brutalem Angriff

Während sich die Politiker in Großbritannien in Predigten ergehen, eskaliert tausend Meilen entfernt, außerhalb der Stadt Charkiw, der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Kiew war gezwungen, Tausende Truppen in den Nordosten der Frontlinie zu verlegen, um Putins Angriff abzuwehren, und hat seine Verteidigungsanlagen anderswo ungeschützt gelassen.

Der Krieg erreicht einen kritischen Punkt, da das Interesse des Westens an der Unterstützung der Ukraine wieder zu schwinden droht. Präsident Zelensky scheint sich bewusst zu sein, dass der Ukraine die Zeit davonläuft: Am Wochenende lud er US-Präsident Joe Biden und den chinesischen Premierminister Xi Jinping ein, am bevorstehenden Friedensgipfel für die Ukraine in der Schweiz teilzunehmen, um einen “echten Frieden” zu erreichen.

Vergangene Woche berichtete Reuters, dass russische Quellen behaupteten, Putin selbst sei bereit, die Idee eines Waffenstillstands zu erwägen. “Putin kann so lange kämpfen, wie es nötig ist, aber er ist auch zu einem Waffenstillstand bereit – um den Krieg einzufrieren”, sagte eine Quelle. Auf diese Behauptungen angesprochen, sprach sich Putin für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen aus, sofern diese auf den “Realitäten vor Ort” basierten. Mit anderen Worten: Putin wäre bereit, den Krieg zu beenden, solange er die besetzten Gebiete behalten kann.

Dieser Optimismus sollte uns nicht überraschen. Putin weiß, dass er im Moment im Vorteil ist. Die Umgehung der Sanktionen und die Stärkung der Beziehungen zu Ländern wie China, Iran und Nordkorea haben es ihm ermöglicht, seine Wirtschaft auf eine kriegstaugliche Basis zu stellen. Während die ukrainische Armee gezwungen ist, auf westliche Hilfe und Waffen zu warten, holt Russland in seiner Fähigkeit auf, Munition zu produzieren, die qualitativ mit der ukrainischen westlichen Technologie mithalten kann und sie quantitativ weit übertrifft.

Die Verzögerung bei der Verabschiedung des US-Hilfspakets für Kiew in Höhe von 60 Milliarden Pfund ist sicherlich zum Teil für die Schwierigkeiten der Ukraine verantwortlich, den russischen Vormarsch auf Charkiw abzuwehren. Putins Generäle sahen die Schwäche und nutzten ihre Chance.

Während in der Ukraine dank der im vergangenen Monat verabschiedeten neuen Gesetzgebung zur Anhebung des Wehrpflichtalters bald neue Rekruten in die Streitkräfte strömen werden, macht sich das zahlenmäßige Gefälle bereits bemerkbar. Die Bevölkerung Russlands ist etwa dreieinhalbmal so groß wie die der Ukraine, und Putin hat sicherlich keine Skrupel, junge Männer in den Fleischwolf zu stecken. Die harte Realität ist, dass der Ukraine schlicht die Männer zum Kämpfen ausgehen.

Zelenskys Team scheint besorgt zu sein, dass der Kampf der Ukraine gegen Putin auf der Strecke bleiben könnte, wenn sich die Aufmerksamkeit auf beiden Seiten des Atlantiks den nationalen Wahlen zuwendet und die Politiker gezwungen sind, zwischen außen- und innenpolitischen Prioritäten zu wählen. Er hat gute Gründe für diese Annahme. Trotz Zelenskys Appellen wird Biden den geplanten Friedensgipfel wahrscheinlich ausfallen lassen und stattdessen an einer Spendengala in Kalifornien mit Prominenten wie George Clooney und Julia Roberts teilnehmen.

In seiner gestrigen Rede verurteilte Zelensky Bidens angebliche Absicht, die Konferenz zu schwänzen, mit den Worten: “Seine Abwesenheit würde von Putin nur mit Applaus quittiert werden”. Doch während diese Worte früher noch Gewicht gehabt hätten, werden sie heute wahrscheinlich in den Wind geschlagen.

Während Putin seine Macht konsolidiert und der Westen das Interesse verliert, sieht es immer mehr so aus, als blieben der Ukraine nur noch wenige Monate des Widerstands. Während die Parlamentswahlen hier weitergehen, sollten wir den Krieg im Osten nicht vergessen. Ein russischer Sieg in der Ukraine würde die Landkarte Europas neu zeichnen und den Kontinent mit einer Bedrohung konfrontieren, wie es sie seit mehr als 80 Jahren nicht mehr gegeben hat. Das dürfen wir nicht vergessen.