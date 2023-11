Netanjahus „Politische Tage sind gezählt“: Weißes Haus

Joe Biden und hochrangige Berater des Weißen Hauses haben die Wahrscheinlichkeit diskutiert, dass Benjamin Netanjahus „politische Tage gezählt sind“ und mögliche Nachfolger in Betracht gezogen, da die Popularität des israelischen Premierministers nach dem erfolgreichen Angriff der Hamas auf Israel im vergangenen Monat weiter sinkt, berichtete Politico am 2. November.

Das Thema des wahrscheinlichen Sturzes Netanjahus sei bei den jüngsten Treffen im Weißen Haus zur Sprache gekommen, unter anderem nach Bidens jüngstem Besuch in Israel, bei dem er Netanjahu nach dem überraschenden Hamas-Angriff am 7. Oktober getroffen habe, sagten zwei hochrangige Regierungsbeamte.

Biden habe Netanyahu sogar vorgeschlagen, darüber nachzudenken, welche Lehren er mit seinem möglichen Nachfolger teilen wolle, fügten die beiden Regierungsbeamten hinzu.

Unabhängig davon bestätigten sowohl ein amtierender als auch ein ehemaliger US-Beamter, dass die Biden-Administration davon ausgehe, dass Netanyahu nicht lange im Amt bleiben werde. Der derzeitige Beamte glaubt, dass Netanyahus Amtszeit als Premierminister nur wenige Monate dauern könnte, da die israelische Öffentlichkeit über den Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober und die Geheimdienstpannen, die diesen Angriff offenbar ermöglicht haben, verärgert ist.

Während des Hamas-Angriffs starben etwa 1.400 Israelis, darunter Soldaten und Zivilisten. Einige wurden von Hamas-Kämpfern getötet, andere starben im Kreuzfeuer, als Israel mit überwältigender Gewalt Hamas-Kämpfer ausschaltete, die viele Israelis gefangen genommen hatten.

Die israelische Öffentlichkeit und sogar die Gefangenen selbst haben Netanyahu und seine rechtsgerichtete Siedlerregierung scharf kritisiert, weil sie dem Kampf gegen die Hamas und der Tötung palästinensischer Zivilisten in Gaza Vorrang vor der sicheren Rückkehr der Gefangenen einräumten.

Viele Israelis glauben zudem, dass die Regierung den Angriff der Hamas bewusst zugelassen hat. Sie verweisen auf die langsame Reaktion von Armee und Polizei, als Hamas-Kämpfer tief in israelisches Gebiet eindrangen und sowohl Militärstützpunkte als auch Siedlungen im Gazastreifen angriffen.

Netanyahu hat versprochen, die Versäumnisse des Geheimdienstes zu untersuchen, weigert sich aber, dies vor dem Ende des Krieges zu tun, was Monate oder sogar Jahre dauern kann.

Es wird in der israelischen Gesellschaft eine Abrechnung mit den Geschehnissen geben müssen, sagte der Beamte, dem wie anderen auch Anonymität gewährt wurde, um Details aus privaten Gesprächen zu erfahren. Letztlich liegt die Verantwortung beim Premierminister

Bidens Reise nach Tel Aviv im vergangenen Monat diente in erster Linie der Unterstützung, aber der derzeitige US-Beamte sagte, dass Netanjahus schwache Machtposition bei den internen Diskussionen der Biden-Administration über Westasien immer „im Hintergrund“ sei. Und Bidens Berater sind bereits dabei, eine Reihe anderer israelischer Politiker, sowohl in der Regierung als auch in der Opposition, in die Kriegsbemühungen einzubinden.

Laut den beiden hochrangigen Regierungsvertretern sowie dem amtierenden und dem ehemaligen US-Beamten dienten die Gespräche auch dazu, die Denkweise verschiedener Israelis einzuschätzen, die an die Spitze des Landes kommen könnten“, schreibt Politico.

Dies deutet darauf hin, dass die USA Netanyahus Nachfolger auswählen wollen, wie sie es in der Ukraine nach dem Putsch gegen den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch 2014 getan haben.

US-Beamte haben Netanyahus sinkende Popularitätswerte zur Kenntnis genommen und sagen voraus, dass jede kommende israelische oder amerikanische Bewertung des Versagens der Geheimdienste wahrscheinlich noch vernichtender für den Premierminister ausfallen wird.

Beamte der Biden-Administration haben öffentlich ihre Solidarität mit der israelischen Regierung bekundet, obwohl Menschenrechtsgruppen Israels „massive“ Angriffe auf palästinensische Zivilisten verurteilen. Dennoch machen sie sich Gedanken darüber, wer Netanyahus Nachfolger werden könnte und wie der „Tag danach“ in Gaza aussehen wird, wenn die Hamas besiegt ist.

Die israelische Regierung hat Pläne für eine ethnische Säuberung und Annexion des Gazastreifens ausgearbeitet, die die 2,3 Millionen Bewohner des Gazastreifens zwingen würden, als Flüchtlinge nach Ägypten zu gehen und nie mehr zurückzukehren. Das Weiße Haus hat in seinem jüngsten Antrag auf zusätzliche Finanzmittel an den Kongress Gelder für die Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens in den ägyptischen Sinai vorgesehen, was darauf hindeutet, dass ein solcher Plan gebilligt wird.

Gleichzeitig haben Beamte des Weißen Hauses auch die Möglichkeit ins Spiel gebracht, die Palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas an die Macht im Gazastreifen zu bringen oder eine multinationale Truppe, wenn auch nicht notwendigerweise US-Truppen, zur Kontrolle des Gebiets zu entsenden.

Netanyahu und Biden waren schon vor dem Krieg zerstritten. Netanjahu war ein starker Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und zeigte sich unzufrieden, dass Biden ihn bei den Wahlen 2020 geschlagen hatte. Biden distanzierte sich auch von Netanjahu, nachdem der Premierminister bei den Wahlen im Dezember letzten Jahres das israelische Justizsystem umgestaltet hatte. Netanyahu kritisierte auch die Bemühungen der USA, mit dem Iran zu verhandeln, sowie die laxen Bemühungen des Weißen Hauses unter Biden, Sanktionen gegen iranische Ölexporte durchzusetzen. Dies ist vermutlich auf den Einfluss Chinas, des größten Ölabnehmers des Iran, auf Biden zurückzuführen, der mit seinem Sohn Hunter geschäftliche Beziehungen unterhält.