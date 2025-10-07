Andrew Korybko

Der Valdai-Club, Russlands führender Thinktank und elitäre Vernetzungsplattform, an deren jährlichen Treffen Präsident Putin regelmäßig teilnimmt, veröffentlichte eine aufsehenerregende Analyse über den „veränderten Zweck von Kriegen“.

Diese Erkenntnis stammt aus dem gleichnamigen Abschnitt des Berichts „Dr. Chaos oder: Wie man aufhört, sich zu sorgen, und die Unordnung liebt“, verfasst von Oleg Barabanov, Anton Bespalov, Timofei Bordachev, Fyodor Lukyanov, Andrey Sushentsov und Ivan Timofeev – allesamt gelten sie als die einflussreichsten Politikberater Russlands.

Auf Seite 25 schreiben sie:

„Russland würde nicht das Risiko eingehen, seine eigene sozioökonomische Stabilität für einen entscheidenden Sieg in einem militärischen Konflikt zu gefährden.

Eine Ausnahme wäre eine direkte großangelegte Aggression – doch die Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffs gegen eine nukleare Supermacht ist nahezu null.

… Vielleicht hat sich der Zweck von Kriegen verändert. Das heutige Ziel liegt möglicherweise nicht mehr im Sieg – also darin, dass eine Seite all ihre Ziele erreicht –, sondern vielmehr in der Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts, das eine Phase relativer friedlicher Entwicklung ermöglicht.“

Diese überraschende Einschätzung führt zu einer Neubewertung der russischen Spezialoperation, die seit über dreieinhalb Jahren andauert – nicht zuletzt aufgrund von Putins Zurückhaltung, keinen von den USA inspirierten „Shock-and-Awe“-Feldzug zu führen, der unweigerlich irakische Zustände mit massiven zivilen Verlusten unter den – wie er sie nennt – „brüderlichen ukrainischen Menschen“ zur Folge hätte.

Angesichts dessen, was Russlands führende politische Denker nun offenbart haben, könnte jedoch ein weiterer Grund für Putins Vorsicht in der Zurückhaltung seiner Berater liegen, die das Land nicht „für einen entscheidenden Sieg“ sozioökonomisch destabilisieren wollen.

Man kann nur spekulieren, welche Form ein solcher Sieg annehmen würde, sollte Putin seine Zurückhaltung aufgeben – etwa durch die Bombardierung der Brücken über den Dnjepr, die vollständige Zerstörung der ukrainischen Energieinfrastruktur oder Angriffe auf politische Ziele wie die Rada (das Parlament).

Doch das Wesentliche liegt in der impliziten Bewertung des Valdai-Clubs:

Ein „entscheidender Sieg in einem militärischen Konflikt“ – also ein totaler Erfolg auf dem Schlachtfeld – könnte das Risiko einer Destabilisierung Russlands mit sich bringen. Diese Analyse liefert somit einen neuen Kontext, warum Moskau bislang auf solche Schritte verzichtet hat – und womöglich niemals tun wird.

Weitere Einblicke folgen auf Seite 26:

„Das derzeitige System ist für keinen der großen Akteure übermäßig ungerecht; mit anderen Worten, es ist nicht so fehlerhaft, dass es revolutionäre Lösungen erfordern würde.

Die Welt hat auf ihrem Weg zum Selbstverständnis zahlreiche soziale und politische Umwälzungen erlebt und gelernt, die Natur zu beherrschen und die zerstörerischsten soziopolitischen Prozesse zu kontrollieren. Diese Fähigkeit hat mittlerweile ein bemerkenswert hohes Niveau erreicht.“

Und weiter:

„Es scheint, dass die Ära der großen Ideen, der allumfassenden Theorien, der umfassenden Programme und der großen Erwartungen vorbei ist …

Nationale Pläne – selbst die ehrgeizigsten – basieren heute auf bestehenden Möglichkeiten und realistischen, erreichbaren Mitteln zu deren Erweiterung; sie erfordern keine grundlegende Umstrukturierung der Weltordnung.“

Diese Passage deutet auf eine Zufriedenheit Russlands mit den multipolaren Fortschritten seit 2022 hin – und auf eine Zurückhaltung, deren Rückabwicklung durch einen riskanten „entscheidenden Sieg“ zu gefährden, der das neue Gleichgewicht destabilisieren könnte.

Zur Klarstellung:

Der Valdai-Club repräsentiert nur eine politische Strömung innerhalb Russlands, und seine Einschätzungen spiegeln nicht notwendigerweise Putins eigene Kalkulationen wider – die sich jederzeit ändern können.

Dennoch erklärt diese Analyse Russlands Bereitschaft, mit den USA zu verhandeln, um als strategisches Endziel eine Reform der europäischen Sicherheitsarchitektur zu erreichen.

Donald Trump jedoch glaubt, Russland zu Zugeständnissen zwingen zu können – ein Ansatz, der genau jenes Chaos entfesseln könnte, das Putins Zurückhaltung bisher zu vermeiden versucht.