Neue Patente für eine Technologie zur Verbesserung der Bildqualität für berührungslose biometrische Fingerabdrücke, die mit „mobilen Geräten“ erfasst werden

Sciometrics, strategischer Partner von Integrated Biometrics, hat Patente für eine Technologie zur Verbesserung der Bildqualität für berührungslose biometrische Fingerabdrücke, die mit mobilen Geräten erfasst werden, angemeldet.

Die Unternehmen planen, die neue Technologie in das Slapshot Touchless SDK Produkt von IB zu integrieren.

Die Patentanträge wurden sowohl beim U.S. Patent and Trademark Office als auch beim Europäischen Patentamt eingereicht. Einer der Anträge befasst sich mit der Verbesserung berührungsloser Fingerabdrücke durch Minimierung der Fehlerraten auf unter 2 Prozent, um die PIV-Anforderungen des FBI zu erfüllen, sowie mit „intelligenter“ Fokussierung und verbesserter Bildwiedergabe zur Erfassung von Level-3-Merkmalen wie Poren und Gratformen. Die in diesem Patent beschriebenen Methoden führen zu berührungslosen Fingerabdrücken, die Kontaktabdrücken sehr ähnlich sind, heißt es in der Ankündigung. Eine zweite Patentanmeldung beschreibt das Konzept der „archivierten Identität“, wobei der Fingerabdruck als Transaktionsdatensatz dient.

„Unsere Partnerschaft mit Sciometrics erweitert die Reichweite von IB als weltweit führender Anbieter von mobilen Fingerabdruck-Scannern durch die sich entwickelnde Arena der hochauflösenden, qualitativ hochwertigen kontaktlosen Identität“, kommentiert Shawn O’Rourke, CEO von Integrated Biometrics. „IB und Sciometrics werden unseren Kunden gemeinsam helfen, die Standards für kontaktlose Plattformen zu definieren, die Interoperabilität mit bestehenden Datenbanken bieten, die mit herkömmlichen Scannern erstellt wurden.“

„Wir haben einen großen Schritt getan, um die Lücke zwischen kontaktbehafteten und berührungslosen Fingerabdrücken zu schließen“, sagt Mark Walch, CEO von Sciometrics. „Die fortschrittliche Technologie, die in den neuen Patentanmeldungen enthalten ist, wird sowohl die Qualität der berührungslosen Fingerabdrücke verbessern als auch neue Möglichkeiten für die Nutzung von Fingerabdrücken zur Verknüpfung von Identität mit Transaktionen eröffnen. Die berührungslose Fingerabdruckerfassung ist schon jetzt ein Meilenstein, und das neue IP schafft ein völlig neues Spiel.“

Integration Biometrics und Sciometrics gaben im Juli ihre strategische Allianz zur Entwicklung berührungsloser Fingerabdrucksysteme für Smartphones bekannt.

IB-Fingerabdruckscanner werden bei der Londoner Polizei und der Straßenverkehrsbehörde von Kentucky eingesetzt.

Laut einem LinkedIn-Post unterstützt das Unternehmen auch die Antiterrorismus-Initiative Project Servator der Londoner Polizei mit seinen tragbaren biometrischen Fingerabdruckscannern.

Im Rahmen von Project Servator werden unübersehbare Polizeieinsätze durchgeführt, die unangekündigt an verschiedenen Orten patrouillieren, jedoch nicht an spezifische Bedrohungsinformationen gebunden sind. Bei diesen Einsätzen wird eine Reihe von Ressourcen zum Einsatz kommen, von denen einige gut sichtbar sein werden, während andere, wie z. B. die automatische Nummernschilderkennung und CCTV-Geräte, weniger sichtbar sein können.

IB hat in einem Tweet bekannt gegeben, dass die Idemia IdentoGO-Tablets, die vor kurzem vom DMV in Kentucky eingeführt wurden, mit dem biometrischen Five-O Fingerabdruckscanner von IB ausgestattet sind. Die Tablets werden eingesetzt, um die ID-Ausgabefunktionen des DMV außerhalb der physischen Standorte zu erweitern.