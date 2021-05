Neue Studie: COVID-19 ist wirklich saisonal

In einem wärmeren Klima zu leben, könnte besser für Ihre Gesundheit sein, besonders während der Pandemie. Eine neue Studie zeigt, dass Orte mit mehr Sonnenschein, wärmeren Temperaturen und tropischem Klima niedrigere Raten von COVID-19 in ihrer Bevölkerung haben.

Die Wissenschaftler verglichen wärmere Klimazonen, die näher am Äquator liegen, mit Ländern, in denen kältere Temperaturen und kälteres Wetter herrschen, und ihre Ergebnisse waren konsistent und wurden nicht davon beeinflusst, wie viel auf COVID -19 getestet wurde oder wie stark das Land urbanisiert war.

Die Ergebnisse bedeuten nicht, dass man in den Sommermonaten unvorsichtig sein sollte, aber sie bedeuten, dass Menschen in wärmeren Klimazonen einen Vorteil gegenüber denen haben, die in kälteren Gebieten leben, so die Forscher.

„Unsere Ergebnisse implizieren nicht, dass die Krankheit im Sommer verschwindet oder Länder in Äquatornähe nicht betrifft“, schrieben die Autoren der Studie. „Vielmehr dürften die höheren Temperaturen und die intensivere UV-Strahlung (Ultraviolettstrahlung) im Sommer Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit unterstützen, um SARS-CoV-2 einzudämmen“, das neuartige Coronavirus, das COVID-19 verursacht.