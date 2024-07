Neue Videos am Dienstag

Lassen Sie sich heute von einer breiten Auswahl an neuen und fesselnden Videos inspirieren, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie zahlreiche Beiträge, die unterschiedlichste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

“Diese sozialistische Politik beraubt uns” | Dr. Markus Krall

Locker durch die Deindustrialisierung: Geht das? | Volkswirt Folker Hellmeyer

Trumps Agenda: Project 2025

Boeing: Strafrechtliche Ermittlung, Vertuschung „vorsätzlicher Sabotage“ an Flugzeugen. Agenda 2030

Ulrich Schlüer | Warum Beamte und Politiker die Schweiz in die EU führen wollen! | Ja zur Schweiz

Tucker reagiert auf Trumps Attentatsversuch und JD Vance als VP

Geschlechtswechsel ab 14? Ich bin überfordert…

Wir nutzen das Bargeld immer häufiger gegen das Interesse der Banken und ihre digitale Währung CBDC

Joe Biden: Alle wissen, dass es alle wissen – Common knowledge | Prof. Dr. Christian Rieck

Kriegsbereitschaft und Gegnerdämonisierung ǀ Gabriele Krone-Schmalz

100% Realtalk 188 | @MarcFriedrich7 | Geld & Bitcoin | EM 2024 | Ampel vs. AFD | Spaltung & Krieg

Schäden und Todesfälle: kein britischer Abgeordneter sagt mehr, Impfungen seien „sicher und wirksam“

Douglas Macgregor | JEMEN IST DAS NÄCHSTE OPFER

Kreml-Insider lässt Bombe platzen: NATO-Plan eskaliert! (Alexander von Bismarck im Interview)

NATO drängt auf Krieg mit Russland inmitten inoffizieller Friedensgespräche The Reese Report-Deutsch