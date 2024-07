Von Caitlin Johnstone

Haaretz hat einen neuen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die IDF mehr als ein Viertel des Gazastreifens beschlagnahmt haben und israelische Siedler dabei unterstützen, auf den von der palästinensischen Enklave abgetrennten Gebieten zu bauen. Diese Gebiete werden nicht nur von den israelischen Streitkräften kontrolliert, sondern wurden vollständig zerstört, und an den Stellen, an denen sich früher palästinensische Wohngebiete befanden, wurden Militärlager der IDF errichtet.

Die israelische Tageszeitung Haaretz hat in letzter Zeit nur Berichte veröffentlicht, die bestätigen, dass die Palästina-Befürworter die ganze Zeit Recht hatten; dasselbe israelische Blatt hat kürzlich bestätigt, dass die IDF am 7. Oktober die Hannibal-Direktive umgesetzt und an zahlreichen Orten das Feuer auf israelische Soldaten und Zivilisten eröffnet hat.

Es gibt leicht Hunderte von toten Israelis, die jetzt noch am Leben wären, wenn ihr Militär das Feuer auf sie nicht eröffnet hätte und ihre Regierung dann rasch über ihre Rückkehr verhandelt hätte. Das ist das Ergebnis eines gewalttätigen Staates, der das menschliche Leben nicht schätzt.

Ja, vergessen Sie nie den 7. Oktober, jenen schrecklichen Tag, an dem über tausend Israelis von den IDF mit Unterstützung der Hamas getötet wurden.

