Nicht-russische Pro-Russen müssen Putins COVID- und Impf-Haltung anerkennen

Diejenigen im Ausland, die sich selbst als pro-russisch betrachten, und vor allem alle, die Präsident Putin bewundern, müssen seine COVID- und Vaxx-Haltung anerkennen, auch wenn sie damit nicht einverstanden sind, denn es ist kontraproduktiv für sein internationales Ansehen, wenn man sich weiterhin der Illusion hingibt, dass er gegen den vorherrschenden wissenschaftlichen Konsens in diesen Fragen ist.

Viele Leute, die sich selbst als nicht-russische Pro-Russen (NRPR) bezeichnen, haben offenbar die Illusion, dass Präsident Putin gegen den vorherrschenden wissenschaftlichen Konsens zu COVID-19 und Impfstoffen ist. Man muss nur häufig pro-russische und -Putin-Gruppen in den sozialen Medien besuchen, um zu sehen, wie viele Menschen diesen falschen Glauben haben. Es ist unklar, wie sie zu diesen Schlussfolgerungen kommen, wenn man bedenkt, dass der russische Führer immer sehr offen über seine Ansichten zu diesen Themen war, aber es könnte sehr gut sein, aufgrund der gefälschten Nachrichten, die sich wie ein Lauffeuer über ihn in der Alt-Media Community (AMC) verbreiten. Leider gibt es einige Leute, die von der Verbreitung dieser falschen Geschichten profitieren, indem sie durch Clickbait Werbeeinnahmen für ihre Seiten generieren und/oder um Spenden von naiven, aber wohlmeinenden Anhängern bitten.

Auf jeden Fall versuchte Präsident Putin wieder einmal, alle Spekulationen über seine Ansichten während der Live-Q&A-Sitzung mit dem russischen Volk am Mittwoch zu beenden. Fast vier Stunden lang, wie es für diese jährlichen Veranstaltungen typisch ist, sprach das Staatsoberhaupt natürlich über eine breite Palette von Themen. Eines der Themen, auf das er die meiste Zeit verwendete und mit dem die Diskussion begann, war COVID-19. Präsident Putin beschwor nicht nur sein Volk, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen, sondern er verurteilte auch auf das Schärfste all jene, die das offizielle Narrativ über das Virus und die Impfstoffe in Frage stellen. In seinen eigenen Worten, wie von TASS berichtet, „Ich habe viele Dinge gehört: dass es nichts gibt, dass keine Epidemie existiert. Manchmal höre ich, was Menschen, erwachsene, gebildete Menschen, sagen. Ich weiß nicht, warum sie sagen, dass <…> es eine Verschwörung der Führer aller Länder ist. Verstehen sie denn, was in der Welt vor sich geht, mit wie vielen Widersprüchen die heutige Welt lebt? Sie sind einfach aufgestanden und haben sich verschworen – das ist absoluter Blödsinn.“

Erwähnenswert ist auch, dass der Leiter der Überwachungsgruppe, die Aktionen zur Einmischung in die souveränen Angelegenheiten Russlands in der Zeit der Vorbereitung und Durchführung der russischen Parlamentswahlen verfolgt, Wladimir Dschabarow, Anfang der Woche öffentlich spekulierte, dass die Anti-Vaxx-Narrative, die sich in der russischen Gesellschaft verbreiten, das Werk westlicher Agenten sein könnten, um sich in die bevorstehenden Parlamentswahlen des Landes einzumischen. Zusammen mit den jüngsten Äußerungen von Präsident Putin ist es sehr klar, dass die russische Regierung unbeirrbar gegen jeden ist, der versucht, die russische Bevölkerung davon abzuhalten, die Pandemie ernst zu nehmen und sich impfen zu lassen. Die NRPRs haben das Recht, mit dieser Haltung nicht einverstanden zu sein, aber sie dürfen sich nicht länger einbilden, dass der russische Staatschef „heimlich auf ihrer Seite“ ist. Das ist er ganz und gar nicht. Tatsächlich ist er eifrig gegen die Anti-Vaxxer in diesen Reihen und betrachtet sie als Bedrohung für die epidemiologische Sicherheit Russlands.

Ich habe bereits im Januar geschrieben, wie „Präsident Putins Davos-Rede die Ära des Weltkrieges C definiert“, in der die Rede des russischen Führers vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) analysiert wurde, an dem er seit Jahren stolz teilnimmt, wie er während dieser Rede selbst zugab. Nichtsdestotrotz hat Präsident Putin seine eigene Vision für die Post-COVID-Weltordnung, insbesondere in Bezug auf ihre sozioökonomische Struktur, weshalb die NRPRs lesen sollten, was er zu sagen hat, bevor sie sich reaktiv einbilden, dass er jetzt „auch mit drinsteckt“, nur weil er ihre spezielle Interpretation der Ereignisse nicht teilt. Genau wie er es während seiner gesamten Karriere immer war, befindet er sich eigentlich in der Mitte der beiden Extreme, was ihn zum ultimativen Gemäßigten macht. Er unterstützt den vorherrschenden wissenschaftlichen Konsens zu COVID-19 und Impfstoffen, und er glaubt auch an den scheinbar unvermeidlichen sozioökonomischen Wandel, den viele als „Great Reset“/“Vierte Industrielle Revolution“ (GR/4IR) bezeichnen, aber er konzeptualisiert letztere auf eine andere Weise als viele seiner WEF-Kollegen.

Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Artikel ist, dass NRPRs Russland und insbesondere Präsident Putin im Allgemeinen unterstützen können, während sie mit dem Land und seinem Führer nicht übereinstimmen, was auch immer es sein mag, dass sie sich am kompetentesten fühlen, einschließlich COVID-19 und Impfstoffe. Was sie jedoch nicht tun sollten, ist, weiterhin falsche Behauptungen und Andeutungen darüber zu verbreiten, dass er angeblich ihre Ansichten über diese beiden Themen teilt. Das nährt nur ungewollt die Informationskriegskampagne der westlichen Mainstream-Medien, die in betrügerischer Weise behaupten, dass Russland für die Verbreitung sogenannter Desinformationen über das Virus und die vielen experimentellen Behandlungsmethoden dafür verantwortlich ist. Moskau hat nie hinter solchen Kampagnen gesteckt, aber wenn westliche Durchschnittsbürger sehen, wie NRPRs unwissentlich diesen Behauptungen Glaubwürdigkeit verleihen, indem sie sich öffentlich einbilden, dass Präsident Putin ihre skeptischen Ansichten über COVID-19 und Impfstoffe teilt, erweisen sie in Wirklichkeit genau den Dingen einen Bärendienst, die sie angeblich unterstützen.