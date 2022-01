Nonne in Italien verweigert die „Impfung“: „Wenn ich eine Geldstrafe bekomme, werde ich nicht zahlen, ich glaube die Lügen nicht“ (Video)

Schwester Rosalina Ravasio ist bereit, die „Impfung“ zu überdenken, wenn der Staat ihr 7 Millionen Euro Entschädigung garantiert, falls ihr etwas zustößt.

Am 5. Januar 2022 erklärte Italien die Covid-„Impfung“ für Menschen ab 50 Jahren für obligatorisch. Die verehrte Schwester Rosalina Ravasio weigert sich jedoch, der staatlichen Anordnung Folge zu leisten. Die tapfere Nonne ist bereit, ihre Entscheidung zu überdenken, allerdings unter einer Bedingung: Der Staat muss ein Schreiben unterzeichnen, das ihr eine Entschädigung von 7.000.000,00 € (7 Millionen Euro) garantiert, falls ihr etwas zustößt.

Schwester Ravasio ist die Gründerin der Shalom-Gemeinschaft von Palazzolo. Seit 1986 engagiert sie sich für die Genesung von drogenabhängigen Jungen und Mädchen. Die Schwester ist eine historische Figur der Gemeinschaft und eine enge Freundin des Trainers der Fußballnationalmannschaft, Roberto Mancini.

Am 8. Januar 2022 sprach sich die Nonne während des traditionellen Eremitage-Konzerts in Anwesenheit des Generalvikars der Diözese Brescia, Don Gaetano Fontana, gegen die verpflichtenden Gentherapie-Impfungen aus,

Sie haben die Impfung für Menschen über 50 Jahre zur Pflicht gemacht. Ich werde mich [im Dialekt] nicht impfen lassen. Aber nicht, weil ich gegen oder für Impfungen bin. Sondern weil ich all die Lügen nicht glauben kann, die sie über diese Impfstoffe erzählen. Bitte, Herr Generalvikar, sagen Sie das dem Bischof, falls Sie jemals in der Zeitung lesen sollten, dass sie mich festgenommen haben. Sagen Sie ihm dies: Morgen gehe ich zu einer unserer Anwältinnen, Mombelli. Ich sage ihr, sie soll einen Brief schreiben. Wenn ich eine Geldstrafe bekomme, weil ich nicht geimpft bin, werde ich sie nicht bezahlen.

„Die Vorsehung ist viel größer als der Staat“

„Wenn ich gezwungen werde, mich impfen zu lassen, werde ich meine Anwältin anrufen“, fuhr Schwester Rosalina fort, „ich werde ihr sagen, sie soll einen Brief schreiben. Denn die Vorsehung ist viel größer als der Staat“.

„Wir leben seit 36 Jahren dank der Vorsehung. Ohne einen Cent vom Staat zu bekommen, und darauf bin ich stolz“, rief die Nonne. „Und der Staat könnte uns niemals so gut unterstützen, wie es die Vorsehung tut. Ich meine es also sehr ernst: Ich werde den Anwalt einen Brief schreiben lassen, in dem ich bestätige, dass mein D-Dimer-Wert hoch ist. Dass ich bereits Covid hatte, ich hatte nur die Grippe.“

Entschädigung für Impfgeschädigte

Nach massivem Druck der konservativen Lega-Partei von Matteo Salvini wird das italienische Impf-Entschädigungsprogramm nun auch diejenigen einschließen, die durch die vorgeschriebenen „Impfstoffe“ geschädigt wurden. Das Gesetz sieht vor, dass die Entschädigung denjenigen zusteht, „die aufgrund der von der italienischen Behörde empfohlenen Anti-Sars-Cov-2-Impfung Verletzungen oder Gebrechen erlitten haben, die zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der psycho-physischen Integrität geführt haben“. Fünfzig Millionen wurden dem Fonds für das Jahr 2022 zugewiesen, weitere hundert Millionen für das darauffolgende Jahr.

Schwester Ravasio warnte, sollte sie gezwungen werden, sich impfen zu lassen und die lebensbedrohlichen Nebenwirkungen der Injektion zu spüren bekommen, den Staat auf eine beträchtliche finanzielle Entschädigung verklagen werde. Alles Geld, das sie erhält, würde an ihre Kirche und ihre Gemeinschaft gehen.