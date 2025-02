Nur 3% der jüdischen Israelis halten Trumps Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens für unmoralisch

Drei Prozent. Wenn das kein Zeichen für eine moralisch kranke Gesellschaft ist, dann weiß ich nicht, was es sein könnte.

Caitlin Johnstone

Eine Umfrage des Jewish People Policy Institute hat ergeben, dass mehr als acht von zehn jüdischen Israelis den von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens von Palästinensern durch Umsiedlung in Ägypten und Jordanien unterstützen.

Die Umfrage ergab auch, dass von der Minderheit der Israelis, die Trumps Plan nicht unterstützen, nur 13 Prozent ihn ablehnen, weil sie ihn für unmoralisch halten. Speziell unter den jüdischen Israelis liegt die Zahl derer, die die ethnische Säuberung des Gazastreifens aus moralischen Gründen ablehnen, bei nur drei Prozent.

Drei Prozent. Wenn das kein Zeichen für eine moralisch kranke Gesellschaft ist, dann weiß ich nicht, was es sein könnte.

Trumps Plan zur „Säuberung“ des Gazastreifens stößt bei Israelis auf überwältigende Unterstützung

Um es klar zu sagen: Es geht darum, eine einheimische Bevölkerung massenhaft und dauerhaft aus ihrer Heimat zu vertreiben, damit ihr Gebiet von Siedlern beansprucht werden kann. Dies ist die Art von Verbrechen, die selbst ein halbwegs gebildetes Gewissen sofort als zutiefst unmoralisch erkennen würde, aber unter den jüdischen Israelis liegt diese Zahl bei gerade einmal drei Prozent.

Die moralische Entartung, die einen so weitreichenden Mangel an grundlegender menschlicher Empathie möglich macht, ist die natürliche Folge von allem, was der Staat Israel ist und immer war. Jüdische Israelis werden von Geburt an indoktriniert, Palästinenser als weniger als Menschen zu betrachten, denn sonst macht das moderne Israel keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass ein Apartheidstaat, in dem eine Gruppe gegenüber anderen bevorzugt behandelt wird, auf eine bereits existierende Zivilisation geworfen wurde, deren Land, Rechte und Würde ihnen dann gewaltsam gestohlen wurden – wenn man alle beteiligten Parteien als gleichwertig betrachtet. Also werden sie darauf trainiert, sie nicht als gleich zu betrachten.

Diese systematische Vergiftung des Gewissens hat aber auch Auswirkungen auf alle möglichen anderen Bereiche. Eine 2011 von Haaretz veröffentlichte Umfrage ergab, dass 61 Prozent der israelischen Männer erzwungenen Sex mit einer Bekannten nicht als Vergewaltigung ansehen und nur sieben Prozent glauben, dass Vergewaltigung in der Ehe eine reale Sache ist. Vergewaltigung ist im israelischen Militär weit weitverbreitetwird fast nie bestraft. Die Jerusalem Post berichtete im Jahr 2022, dass bei den IDF im Jahr 2020 1.542 Beschwerden über sexuelle Übergriffe eingingen und davon nur 31 Anklagen erhoben wurden.

Durchschnittliche israelische Anzeige: „Zu tun, was wir wollen, bis wir mit Gewalt daran gehindert werden, ist tatsächlich Teil unserer Kultur!“ Wenn jemand anderes dies posten würde, würde es als Antisemitismus gekennzeichnet werden.

Durchschnittliche israelische Anzeige: „Zu tun, was wir wollen, bis wir gewaltsam daran gehindert werden, ist eigentlich Teil unserer Kultur!“



Wenn irgendjemand anderes dies gepostet hätte, würde es als Antisemitismus gekennzeichnet werden. pic.twitter.com/07etDfPtVi — Wyatt Reed (@wyattreed13) January 26, 2025

Man braucht den Israelis nur zuzuhören, wenn sie über Werte sprechen, die ihrer Kultur eigen sind, wie „shitat hamatzliah“ (einfach über die Leute hinweggehen und tun, was man will, um zu sehen, ob man damit durchkommt) oder die Sünde, ein „Freier“ zu sein (jemand, der sich an die Regeln hält und keine Gelegenheit auslässt, andere zu betrügen), um zu verstehen, dass dies eine Nation von Soziopathen ist.

Und das muss auch so sein. Wären die Israelis ein zutiefst moralisches Volk mit einem gut ausgebildeten Gewissen, gäbe es kein Israel, denn die Missbräuche, die notwendig sind, um die Existenz des Staates aufrechtzuerhalten, würden von der Bevölkerung niemals demokratisch unterstützt werden. Israel kann ohne ununterbrochene Gewalt, Tyrannei und Ungerechtigkeit nicht existieren, daher ist es für die Interessen des Staates von entscheidender Bedeutung, dass die Israelis die Art von Menschen sind, die diese Dinge unterstützen würden.

Und für den Fall, dass jemand verwirrt ist: Bei dieser Unmoral geht es eigentlich nicht um Juden oder das Judentum. Jede Gruppe, die durchdringend indoktriniert wird, dass eine benachbarte Gruppe missbräuchlich behandelt werden muss, wird zu grausamen und ignoranten Menschen geformt – jeder, der mit Gewissenhaftigkeit jemals mit weißen Südafrikanern ab einem gewissen Alter zu tun hatte, hat wahrscheinlich eine Kostprobe davon bekommen. Das hat nichts mit der Religion oder der ethnischen Zugehörigkeit von irgendjemandem zu tun, es ist einfach die Art und Weise, wie die Missstände der Apartheid aufrechterhalten werden.

Dies ist das verkommene Gebilde, von dem der gesamten westlichen Welt gesagt wird, sie müsse es bedingungslos unterstützen. Ein Apartheidstaat, der sein eigenes Volk zu Monstern macht, damit es sich an den monströsen Taten beteiligt.