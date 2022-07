Nur noch eine Nanosekunde bis zum Armageddon

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Metastrategie „Nukleare Vorherrschaft“ der US-Regierung besagt, dass das Ausmaß der Zerstörung Amerikas in einem Atomkrieg gegen Russland und/oder China „akzeptabel“ ist, solange Amerika am Ende weltweit „als Sieger“ dasteht.

Brian Berletic erläutert den Plan der Rand Corporation für einen Angriff des Pentagons auf China in dem engen Zeitfenster bis 2025 und vielleicht 2030 (3 bis 8 Jahre ab heute), in dem die USA vermutlich immer noch über eine Überlegenheit verfügen, die es ihnen ermöglicht, einen Krieg zu gewinnen, bei dem es „unwahrscheinlich“ (undefiniert und kaum mehr als eine Wunschannahme) ist, dass er atomar geführt wird. Mit anderen Worten, die Annahme, auf der Washingtons geplanter militärischer Angriff auf China beruht, ist, dass China eher eine Niederlage akzeptieren wird als Atomwaffen einzusetzen.

Würde eine vernünftige Regierung einen Krieg aufgrund einer solch riskanten Annahme beginnen?

In den Kriegsplänen des Pentagons gibt es noch zwei weitere höchst riskante Annahmen. Die eine ist, dass die USA die Meere beherrschen können, von denen aus sie mit Flugzeugen oder Raketen die chinesische Industrie und soziale Infrastruktur zerstören können. Offensichtlich hat man den chinesischen Langstreckenraketen, die die US-Flugzeugträgerflotten obsolet machen, keine Beachtung geschenkt.

Die andere riskante Annahme ist, dass Russland sich heraushält. In Anbetracht der Verwirrung im Kreml, der Unfähigkeit der russischen Regierung, die Hoffnung auf eine friedliche Zusammenarbeit mit dem Westen aufzugeben, und der Unfähigkeit des Kremls, die neokonservative Doktrin der US-Hegemonie über die Welt als etwas anderes als ein Hirngespinst und ganz sicher nicht als operative Doktrin zu betrachten, ist es möglich, dass der Kreml einem Krieg zwischen den USA und China tatenlos zusieht.

Der Kreml lässt viele Gelegenheiten ungenutzt, aber es ist schwer zu glauben, dass Putin so dumm wäre, sich nicht mit China gegen die USA zu verbünden. In diesem Fall sind die USA Geschichte.

Die Analyse von Berletic können Sie hier lesen:

Was die Sorge des Pentagons um die Amerikaner für den Fall betrifft, dass die Annahme, Washington könne China ohne den Einsatz von Atomwaffen erobern, falsch ist, so besagt die „Nukleare Vorrangstellung“-Metastrategie der US-Regierung, dass es ein „akzeptables“ Maß an Zerstörung Amerikas in einem Atomkrieg gegen Russland und/oder China gibt, solange Amerika weltweit „als Sieger hervorgeht“.

Die Doktrin des Pentagons sagt nicht, wie viele amerikanische Städte und wie viele Millionen Amerikaner zu den „akzeptablen Zerstörungsgraden“ gehören. Aber es reicht, um zu zeigen, dass die Amerikaner von ihren Machthabern als Kanonenfutter betrachtet werden.

Denn in der herrschenden neokonservativen Doktrin ist nur die Hegemonie der USA wichtig, nicht das eigene Leben. Für die Neokonservativen haben wir gewonnen, solange Amerika über ein Ödland ohne Leben herrscht. Die Neokonservativen sind wahrhaftig Wahnsinnige, und sie haben die Kontrolle über die Außen- und Militärpolitik der USA.

Das sollte Ihnen Angst machen und Sie aufwecken. Aber das wird es nicht. Die jungen Leute können nicht lange genug mit dem Scrollen auf ihren Handys aufhören, um eine Vorstellung von der Realität um sie herum zu haben. Sie leben bereits in einer virtuellen Welt, abgekoppelt von jeder Realität. Ältere Amerikaner sagen, dass sie ihr ganzes Leben lang von der Angst vor einem Atomkrieg gehört haben und dass es ihn nie geben wird, weil es keine Gewinner geben kann. Das ist eine sehr unausgegorene Auffassung, vor allem angesichts einer US-Kriegsdoktrin, die besagt, dass Washington einen Atomkrieg gewinnen kann, solange es nicht über 2025 oder 2030 hinaus wartet.

Eric Zuesse schreibt, angeregt durch Berletic, dass Washington beabsichtigt, sowohl China als auch Russland zu erobern. https://southfront.org/u-s-game-plan-to-conquer-russia-china-is-clarified/ Das erste Schlachtfeld des Dritten Weltkriegs ist der von Washington arrangierte Krieg in der Ukraine. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das russische Militär sehr beeindruckend ist und in der Lage ist, die NATO im Handumdrehen zu zerschlagen. Das Problem für Russland liegt im Kreml, wo Unentschlossenheit und Verwirrung herrschen. Der Kreml ist nicht in der Lage, die Tatsache zu begreifen, dass Washington wahnsinnig ist. Putin dachte tatsächlich, dass Washington Russlands militärische Intervention in der Ukraine akzeptieren würde, da sie sich auf den Schutz der Russen im Donbass beschränkte. Putin und sein Außenminister sind so blauäugig, dass sie glaubten, Washington würde ihnen eine begrenzte Operation gestatten, die sich auf die Säuberung des Donbass von ukrainischen Nazis beschränkt.

Wie kann die wichtigste Militärmacht der Welt einen solchen Fehler begehen? Die einzige Antwort, die mir einfällt, ist, dass Amerikas Gehirnwäsche der russischen intellektuellen Klasse während der Jelzin-Jahre die russische Führung taub, stumm und blind gemacht hat. Man ist versucht, dumm hinzuzufügen. Russlands Führer – Putin, Lawrow – beschreiben die Situation richtig, aber sie können sich nicht dazu durchringen, etwas dagegen zu unternehmen. Es wird viel geredet, aber es wird selten gehandelt. Offenbar wird der Kreml weiterhin Energie an NATO-Länder verkaufen, damit die NATO den Krieg gegen Russland fortsetzen kann. Um es mit den Worten von Alain de Lille aus dem 11. Jahrhundert zu sagen: Jetzt geht es nicht mehr um Souveränität, sondern nur noch um Geld. Das scheint für Russland zu gelten.

Zuesse, der so ehrlich ist, wie ein Linker nur sein kann, ist nicht immer verlässlich. Die Linken haben ihre eigenen Mythen über Reagan, und hier ist Zuesses Aussage zu einem von ihnen:

„Ich habe dokumentiert, dass der Plan der amerikanischen Regierung darin bestand, die russische Regierung [Gorbatschow] glauben zu machen, dass Amerika den Kalten Krieg auf unserer Seite beendete, als Russland 1991 seinen Teil des Kalten Krieges beendete, dass aber die US-Regierung in Wirklichkeit plante, Russland durch eine Erweiterung der NATO bis an die Grenzen Russlands einzukreisen.

Ich nehme an, der Wahrheitsgehalt der Aussage von Zuesse hängt davon ab, wer die US-Regierung ist. Ist es der Präsident oder die Neokonservativen und der Militär-/Sicherheitskomplex?

Wenn die Regierung der Präsident als Vertreter des Volkes ist, weiß ich mit Sicherheit, dass Präsident Reagan die Absicht hatte, den Kalten Krieg zu beenden und nicht zu gewinnen.

Das hat er uns immer wieder gesagt. Er bildete ein streng geheimes Präsidialkomitee, das der CIA unterstellt war, um eine unabhängige Meinung über die Behauptung der CIA zu erhalten, dass die USA ein Wettrüsten verlieren würden, wenn sie Russland mit seiner kaputten Wirtschaft an den Verhandlungstisch brächten. Reagans Plan war, dass, sobald seine angebotsseitige Politik die Stagflation in Amerika beseitigt hatte, Amerikas wiederhergestellte Wirtschaft Russlands kaputte und nicht reparierbare Wirtschaft in einem Wettrüsten begraben würde. Der Sinn des angedrohten Wettrüstens war es, Gorbatschow an den Verhandlungstisch zu bringen, um den Kalten Krieg zu beenden, nicht um ein Wettrüsten zu gewinnen.

Wir untersuchten die CIA-Dokumente und berichteten Präsident Reagan, dass es der CIA um den Schutz ihres Budgets und ihrer Macht ging. Wenn Reagan den Kalten Krieg abschaffen würde, wäre das Budget der CIA und des militärischen Sicherheitskomplexes ohne einen Feind auf ihrem hohen Niveau schutzlos.

Ronald Reagan war ein Außenseiter für das republikanische Establishment, das damals von George H. W. Bush, dem Vizepräsidenten und ehemaligen Direktor der CIA, vertreten wurde. Reagan wurde als eine Herausforderung für die Kontrolle der Republikanischen Partei durch das republikanische Establishment gesehen. Acht Jahre Reagan, gefolgt von acht Jahren Jack Kemp, bedeuteten das Ende des republikanischen Establishments, das organisierten Interessen dient. Den politischen Parteien geht es um Macht und Kontrolle, nicht um das nationale Interesse. Hier waren Reagan und seine wenigen Unterstützer in seiner Regierung, die die Macht und den Profit der Besitzstandswahrer um des Weltfriedens willen herausforderten.

Die amerikanischen Medien, Huren der CIA, stürzten sich auf uns. Aber es hat nicht gepasst. Das Narrativ war noch nicht konstruiert. James Baker, der wichtigste Mitarbeiter von George H. W. Bush, gab zu, dass er Gorbatschow versprach, sich nicht östlich der NATO zu bewegen. Es gibt jedoch kein schriftliches, unterzeichnetes Dokument, so dass die Geschichte von späteren Washingtoner Verwaltungen geändert wurde.

Zuesse verkennt die wahre Geschichte, weil er der Ideologie erliegt und nicht in der Lage ist zu verstehen, dass Reagan, wie auch Trump, ein Außenseiter war, der die Hoffnung vermittelte, dass das politische System wieder unter die Kontrolle des Volkes gestellt werden könnte.

Die amerikanischen Medien und die amerikanische Linke haben dafür gesorgt, dass dies nicht geschehen ist.

Folglich stehen wir jetzt vor einem nuklearen Armageddon. Es ist nur noch einen Tick entfernt, es sei denn, Putin beschließt, sich zu ergeben.

Die USA sind heute viel stärker gespalten als 1860. Die Demokraten betrachten die Weißen als Rassisten und als Hindernis für soziale Gerechtigkeit und die Herrschaft der unterdrückten Schwarzen und sexuell Perversen. In den Medien und im Bildungssystem werden weiße Amerikaner mehr verteufelt als die Juden in Nazideutschland. Sobald weiße Amerikaner zu einer Minderheit werden, was das Hauptziel der Demokratischen Partei ist, wird ihr Schicksal dasselbe sein wie das der Franzosen in Das Lager der Heiligen.

Die Republikaner sind hilflos. Ihr Ziel ist es, Amerika wieder groß zu machen, was der neokonservativen Agenda der US-Hegemonie entgegenkommt.

Um die Herausforderungen zu bewältigen, vor denen Amerika steht, muss man sich der Fakten bewusst sein, aber Fakten sind nicht mehr politisch korrekt. Sie passen nicht in die Erzählungen und werden daher als unwahr und als Fehlinformation abgetan.

Im Laufe meines Lebens habe ich miterlebt, wie mein Land in Degeneration, Ignoranz und Übel versinkt. Die Nation, in die ich hineingeboren wurde, existiert nicht mehr, außer als geografischer Ort.