Plötzlich findet Israel die „verlorene“ Vereinbarungen mit Pfizer und das ist, was er zeigt

Im Jahr 2020 erhielt Israel Vorrang bei der Lieferung der Coronaimpfstoffe im Austausch gegen epidemiologische Daten über seine Bevölkerung.

Ende letzten Jahres schrieben wir, dass das israelische Gesundheitsministerium vor Gericht erklärt hatte, es sei nicht in der Lage, mit Pfizer eine Vereinbarung über die Weitergabe dieser Daten zu treffen. Das Ministerium erklärte sogar, es wisse nicht, ob die Vereinbarung überhaupt unterzeichnet worden sei.

Die ehemalige Pharmamanagerin Sasha Latypova schreibt, dass die Vereinbarung nun „wiederhergestellt“ sei. Nach monatelangem Rechtsstreit wurde sie veröffentlicht, obwohl ein Großteil des Textes geschwärzt war.

Wie sich herausstellt, hat das israelische Gesundheitsministerium mindestens vier Vereinbarungen mit Pfizer unterzeichnet.

Die Vereinbarungen wurden getroffen, bevor der Impfstoff von der US-Arzneimittelbehörde FDA für den Notfall zugelassen wurde. Die israelische Regierung versuchte, den Zeitpunkt der Unterzeichnung zu verschleiern.

Die Vereinbarung über den Austausch epidemiologischer Daten wurde bereits am 1. Dezember 2020 unterzeichnet. Erst am 11. Dezember dieses Jahres wurde der Impfstoff von Pfizer für den Notfall zugelassen. Nach der Lektüre der Dokumente kommt Latypova zu dem Schluss, dass die israelische Bevölkerung von der israelischen Regierung in die Irre geführt wurde.

Die Passagen, in denen es um Verantwortung geht, sind komplett geschwärzt.

Das israelische Gesundheitsministerium genehmigte den Import von Pfizer-Spritzen, noch bevor diese von der FDA für Notfälle zugelassen waren. In der Zwischenzeit lieferte das Ministerium Pfizer medizinische Daten über die Auswirkungen der Substanz auf die israelische Bevölkerung. Das Ministerium hat gelogen und behauptet, das Produkt sei getestet und zugelassen worden.

Die Bevölkerung sei gezwungen worden, an einem Experiment teilzunehmen, sagte Latypova. Sie kann dabei auf die Unterstützung des Anwalts Gal Gur zählen: „Es ist sehr schwierig, die Behauptung ernst zu nehmen, dass es sich hier nicht um ein Menschenexperiment handelt“.

Latypova fällt es schwer, zwischen dem Vorgehen der israelischen Regierung und den Geschehnissen in Deutschland während der Nazizeit zu unterscheiden.

Sie geht davon aus, dass die Injektion allein in Israel 100.000 Todesopfer fordern wird.

Hier noch ein interessantes Video zu Israel.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu träumt von einer biotechnischen Industrie, in der Israel eine führende Rolle übernehmen soll. (21.12.2022)

