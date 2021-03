Polens angebliches Scheitern bei den antirussischen Kriegsspielen vom letzten Monat zeigte, dass ein Paradigmenwechsel notwendig ist

Polens angebliches Scheitern bei den antirussischen Kriegsspielen im letzten Monat hat gezeigt, dass das Land die eurasische Großmacht in einem konventionellen Konflikt nicht besiegen kann, was somit einen Paradigmenwechsel im Denken über die Zukunft der gegenwärtigen Politik Warschaus gegenüber dem Nachbarn anregen sollte.

Anfang dieser Woche häuften sich die Medienberichte, wonach Polen seine jüngsten antirussischen Kriegsspiele im letzten Monat katastrophal verloren habe, so dass die Übung angeblich damit endete, dass Moskaus Streitkräfte an den Ufern der Weichsel nach nur fünf Tagen virtueller Feindseligkeiten um die Kontrolle über Warschau kämpften.

Dies ist nicht so genannte „russische Propaganda“, wie einige instinktiv behaupten könnten, wie sie in der Regel als Reaktion auf jede „politisch unbequeme“ Entwicklung, die in Europa passiert heutzutage tun, aber darüber wurde sogar vom The Center for the National Interest berichtet, einem prominenten US-Think Tank.

Scott Ritter von RT und Patrick Armstrong von der Strategic Culture Foundation schrieben ebenfalls aufschlussreiche Kommentare zu diesen Berichten und argumentierten, dass sie zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden könnten bzw. dass Polen als amerikanische Laborratte missbraucht wird. Dies sind nachdenklich stimmende Beobachtungen, aber was benötigt wird, um ein vollständigeres Bild der Situation zu erhalten, ist ein glaubwürdiger Aktionsplan für Polen, dem es in Zukunft folgen kann, ergo der Zweck dieser Analyse.

Eine längst überfällige Lektion

Die längst überfällige Lektion, die aus Polens gemeldeter Niederlage im letzten Monat gelernt werden muss, ist, dass das Land Russland in einem konventionellen Konflikt nicht besiegen kann, nicht einmal mit hochmodernen amerikanischen Waffen, wie sie bei der Übung in das Szenario eingebaut wurden, obwohl sie noch nicht einmal geliefert wurden.

Obwohl es die empfindliche polnische Psyche trösten mag, zu wissen, dass sie solche Waffen in ihrem Besitz haben, haben sie sich bisher als unfähig erwiesen, ihren beabsichtigten Zweck zu erfüllen, nämlich die Abschreckung einer so genannten „russischen Aggression“ für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass sie jemals stattfindet.

Auch wenn es verständlich ist, warum Polen historisch gesehen Russland misstraut und die meisten Menschen auf der Welt mit dem Spruch vertraut sind, dass sich „die Geschichte wiederholt“, gibt es keine glaubwürdige Chance, dass die eurasische Großmacht heutzutage in das mitteleuropäische Land einmarschieren wird. Es hat wohl die militärischen Fähigkeiten dazu, aber die Absicht fehlt, sowohl aufgrund der Tatsache, dass ein Angriff auf ein NATO-Mitglied wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg auslösen würde, als auch weil Russland ohnehin keinen Grund dazu hat.

Die Entlarvung des Mythos „Russische Invasion“

Selbst diejenigen, die nur flüchtig mit der komplizierten Geschichte der russisch-polnischen Beziehungen vertraut sind, wissen, dass die Polen niemals akzeptieren werden, von ihrem regionalen Rivalen militärisch besetzt zu werden. Das wissen auch die russischen Strategen, weshalb sie das Schreckensszenario einer Annexion polnischen Territoriums pragmatisch als unhaltbar und damit als unmöglich ansehen würden. Es würde nichts für ihr Land bringen. Russland hat keinen Bedarf an zusätzlichem Territorium um des Territoriums willen, und es gibt auch keinen Grund, fremde Bürger, die nicht dazugehören wollen, mit Gewalt in die eigene Nation einzugliedern. Es ist ein Verlustgeschäft für Russland, egal, wie man es auch betrachtet. Das einzige halbwegs plausible Szenario, über das einige spekulieren könnten, ist, dass Russland einen Präventivschlag gegen Polen führen würde, wenn es davon überzeugt wäre, dass Warschau kurz davor stünde, seine Streitkräfte in Kaliningrad in Abstimmung mit Washington und dem Rest der NATO anzugreifen. Doch selbst dann könnte den angreifenden Kräften angemessen begegnet werden, ohne dass russische Truppen polnisches Gebiet betreten, geschweige denn auf Warschau marschieren würden.

Soldaten der polnischen Verbündeten führen eine Sicherheitskontrolle mit Soldaten der U.S. Army durch, die der Kompanie A, 6. Schwadron, 8. Kavallerie- 2.Regiment

Das gefährliche russisch-polnische Sicherheitsdilemma

Das Problem, um das es hier geht, ist, dass Russland und Polen in einem gefährlichen Sicherheitsdilemma gefangen sind, das größtenteils durch historisches Misstrauen und den schädlichen Einfluss der USA hervorgerufen wird. Beide Seiten fürchten, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass die andere Seite einen Präventivschlag gegen sie führen könnte. Angesichts der jüngsten militärischen Aufrüstung der NATO in der Region und der gelegentlichen Veröffentlichung provokanter so genannter „Berichte“ und „Studien“ über die Möglichkeit der Einnahme Kaliningrads sind die Sorgen Russlands berechtigter als die Polens. Was Polen anbelangt, so beruhen seine Befürchtungen vor allem auf historischen Erfahrungen und der daraus resultierenden Neigung der polnischen Führung, in jedem Fall das Schlimmste von den russischen Absichten zu erwarten. Der amerikanische Blickwinkel ist insofern relevant, als die USA die polnische Paranoia provozieren, um das polnische Territorium als Sprungbrett für die Stärkung ihrer offensiven militärischen Positionierung gegenüber Russland zu nutzen und sich so auf den schlimmsten Fall eines Konflikts vorzubereiten. Polen macht das bereitwillig mit, weil es glaubt, dass dies – wieder einmal, ob zu Recht oder zu Unrecht – in seinem besten Interesse liegt.

Ist Amerika ein verlässlicher Verbündeter?

Die objektivste Schlussfolgerung, die man aus den jüngsten Berichten über Polens desaströses Abschneiden bei den Kriegsspielen im letzten Monat ziehen kann, ist, dass die Politik des Landes, seine konventionellen militärischen Fähigkeiten zu stärken, ihren Zweck bei der Verteidigung gegen die sogenannte „russische Aggression“ nicht erreicht hat. Diese „politisch unbequeme“ Realität sollte einen Paradigmenwechsel im Denken über die Zukunft der polnischen Politik gegenüber Russland anregen. Es ist unnötig teuer, den gegenwärtigen Kurs fortzusetzen, wenn die jüngsten Kriegsspiele beweisen, dass diese militärisch getriebene Politik wahrscheinlich niemals die erwarteten Ergebnisse liefern wird. In der Tat sollte man sich fragen, warum diese Politik überhaupt verfolgt wird, wenn Polen wirklich Vertrauen in das Bekenntnis der USA zu Artikel 5 der NATO-Charta hat, wonach alle Mitglieder einander auf Ersuchen zu Hilfe eilen müssen. In Anbetracht der Launenhaftigkeit einiger amerikanischer Präsidenten könnte es sein, dass Polen sich nicht wohl dabei fühlt, seine gesamte Sicherheit in die Hände der USA zu legen, und stattdessen hofft, im Falle eines Krieges lange genug durchzuhalten, um seinen Verbündeten unter Druck zu setzen, endlich zu handeln.

Etwas für Pole zum Nachdenken

Das würde die Konzentration auf die Verbesserung seiner konventionellen militärischen Fähigkeiten erklären, anstatt sich ausschließlich auf den nuklearen Schutzschirm der NATO als ultimative Abschreckung gegen die sogenannte „russische Aggression“ zu verlassen. Diese Beobachtung ist sicherlich provokativ und wird wahrscheinlich von den meisten Polen in der Öffentlichkeit wütend angefochten werden, aber wenn man darüber nachdenkt, scheint definitiv etwas Wahres daran zu sein, das es wert ist, in Betracht gezogen zu werden, auch wenn die Polen dies nicht öffentlich zugeben. Wie dem auch sei, es ist wichtig, auf den Punkt zurückzukommen, dass die einzige realistische Chance eines Krieges zwischen Russland und Polen darin bestünde, dass ihr Sicherheitsdilemma gefährlich außer Kontrolle gerät. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Russland keinen Grund hat, in polnisches Territorium einzumarschieren oder es zuerst anzugreifen, es sei denn, es befürchtet einen unmittelbar bevorstehenden Angriff, liegt es wohl an Polen, den ersten Schritt zur Minderung dieses Dilemmas zu tun, indem es vielleicht nicht so aktiv US- und NATO-Truppen ins Land holt. Dies gilt insbesondere, wenn es um ihre Präsenz in unmittelbarer Nähe zu Kaliningrad und Russlands OVKS-Verbündetem Weißrussland zur gegenseitigen Verteidigung geht.

Hybrider Wettbewerb in den postsowjetischen Grenzregionen

Das soll nicht heißen, dass Russland und Polen einander „vertrauen“ sollten – oder jemals können -, sondern nur, dass es von höchster Wichtigkeit ist, dass kein Krieg durch eine Fehlkalkulation von einer der beiden Seiten ausgelöst wird, was im wahrscheinlichsten Fall aus Moskaus legitimen Missverständnissen über den Zweck ausländischer Truppen auf polnischem Boden so nahe an seinen und den Grenzen seines weißrussischen Verbündeten resultieren könnte. In Wirklichkeit werden Russland und Polen wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit in einem hybriden Wettbewerb um die Länder innerhalb ihrer sich überschneidenden „Einflusssphären“, Belarus und die Ukraine, miteinander verstrickt bleiben. Diese beiden Staaten liegen zwischen Moskaus Eurasischer Union und der OVKS (wobei Minsk Teil von beiden ist, während Kiews pro-westliche Regierung nach dem Putsch in keinem von beiden ist) und Warschaus „Drei-Meere-Initiative“, was sie zu den geopolitischen Bruchlinien der europäischen Front des Neuen Kalten Krieges macht. Weder Russland noch Polen werden wahrscheinlich von der Durchsetzung ihrer jeweiligen Einflussansprüche ablassen, die sie beide als untrennbare Bestandteile ihrer nationalen Sicherheitsstrategien betrachten.

Der russisch-polnische Hybrid-Wettbewerb soll nicht kinetisch werden

Dennoch muss dieser vorhersehbar langwierige hybride Wettbewerb nicht kinetisch und schon gar nicht konventionell-militärisch verlaufen, wie Polen befürchtet. Sein laufendes militärisches Modernisierungsprogramm sollte abgeschlossen werden, da das Budget bereits zugewiesen wurde und die langfristige Planung des Landes auf dieses Ergebnis ausgerichtet ist, aber im Vorfeld dieses Meilensteins sollte Polen einen Paradigmenwechsel im Hinblick auf seine Beziehungen zu Russland in Betracht ziehen. Die beiden Staaten befinden sich bereits in einem unkonventionellen Konflikt mit hybriden Mitteln in den weißrussischen und ukrainischen „Grenzgebieten“ zwischen ihnen, der keine weitere konventionelle militärische Beteiligung auf einer der beiden Seiten erfordert, abgesehen von ihrer derzeitigen Haltung in dieser Hinsicht. Es ist wahrhaftig in beider Interesse, das sich gefährlich zuspitzende Sicherheitsdilemma zwischen ihnen zu managen, um das für beide Seiten katastrophale Szenario eines Krieges durch Fehlkalkulation zu verhindern, weshalb Polen überlegen muss, wie es den ersten Schritt tun könnte, um dieses positive Ergebnis herbeizuführen.

Polens friedensstiftende Prärogative

Es ist auch keine Schande, wenn Polen dies tut, denn es sollte eigentlich als eine Sache des nationalen Stolzes angesehen werden, wenn das Land die Initiative ergreift, seine militärischen Beziehungen zu Russland pragmatisch zu gestalten, insbesondere wenn man die große strategische Bedeutung eines solchen Schrittes in Bezug auf die globale Sicherheit bedenkt, ganz zu schweigen von den unmittelbaren Auswirkungen auf Europa. Polen strebt eine Führungsrolle in Europa an, wird diese aber nie erreichen, solange es weiterhin auf andere reagiert, in diesem Fall auf die Wahrnehmung der angeblich drohenden Gefahr einer so genannten „russischen Aggression“ und den Druck, den sein amerikanischer Verbündeter auf das Land ausübt, um mit einer robusteren konventionellen Militäraufrüstung zu reagieren, die nur dazu dient, das gefährliche Sicherheitsdilemma mit Moskau zu verschärfen (das theoretisch aufgrund des nuklearen Schutzschirms der NATO überflüssig sein sollte). Indem Polen proaktiv die Initiative zur friedlichen Bewältigung seines Sicherheitsdilemmas mit Russland ergreift, würde es seine politische Reife, seine strategische Unabhängigkeit und seine kontinentalen Führungsfähigkeiten unter Beweis stellen.

Abschließende Überlegungen

Der Paradigmenwechsel im Denken, den Polen als Reaktion auf seinen gemeldeten Misserfolg bei den antirussischen Kriegsspielen im letzten Monat einleiten muss, besteht darin, die Weisheit der Verdoppelung seiner konventionellen militärischen „Abschreckungs“-Fähigkeiten ernsthaft zu überdenken, da diese unbeabsichtigt ein zunehmend gefährliches Sicherheitsdilemma mit Moskau provozieren. Es wäre eine Sache, wenn die jüngsten Kriegsspiele einen polnischen militärischen Sieg im Falle eines Konflikts zwischen den beiden Ländern vorausgesagt hätten, aber da sie tatsächlich zum genauen Gegenteil geführt haben, zeigt dies, dass Polens derzeitige Politik nicht den beabsichtigten Zweck erfüllt hat. Beide Länder werden wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit in einem hybriden Wettbewerb um Weißrussland und die Ukraine miteinander verstrickt bleiben, aber diese Dynamik könnte sich fortsetzen, ohne dass sich ihr konventionelles Sicherheitsdilemma verschlimmern müsste. Da Polen einen regionalen Führungsstatus anstrebt, sollte es im Interesse des globalen Friedens und der Sicherheit den ersten Schritt zur Bewältigung des für beide Seiten nachteiligen Sicherheitsdilemmas mit Russland in Betracht ziehen.