US Indo-Pacific Command will weitere 27 Milliarden Dollar für den Kampf gegen China

Da sich die US-Außenpolitik zunehmend auf Asien konzentriert, um der Kette entgegenzutreten, sucht das Kommando des US-Militärs in der Region nach mehr Geld. In einem neuen Bericht, der am Montag dem Kongress vorgelegt wurde, fordert das US-Kommando für den indopazifischen Raum (INDOPACOM) zusätzliche Ausgaben in Höhe von etwa 27 Milliarden Dollar für die Jahre zwischen 2022 und 2027, um Peking besser entgegentreten zu können.

Der Bericht, der von INDOPACOM-Chef Admiral Philip Davidson erstellt wurde, ähnelt einem Vorschlag, den das Kommando letztes Jahr herausgegeben hat, obwohl er einige wichtige Änderungen aufweist. Der letztjährige Bericht wurde von der sogenannten Pacific Deterrent Initiative (PDI) gefordert, die im 2020 National Defense Authorization Act (NDAA) enthalten war.

Die PDI wurde auch in das NDAA 2021 aufgenommen. Sie wurde in die Gesetzesentwürfe zu den Militärausgaben eingefügt, um sicherzustellen, dass das INDOPACOM über das verfügt, was es braucht, um Peking zu bekämpfen und die Nationale Verteidigungsstrategie von 2018 zu erfüllen, die die Verlagerung des Militärs weg von der Terrorismusbekämpfung im Nahen Osten hin zum sogenannten „Großmacht-Wettbewerb“ mit Russland und China skizziert.

Der diesjährige Bericht erneuerte die Forderung des INDOPACOM nach einem 1,6 Milliarden Dollar teuren Luftabwehrsystem auf der US-Militärbasis in Guam. Das Guam-Verteidigungssystem erfordert ein 200 Millionen Dollar teures Radarsystem auf Pulau und 2,3 Milliarden Dollar für weltraumgestützte Radare.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorschlag aus dem Bericht beinhaltet ein bodengestütztes Langstrecken-Raketensystem im Wert von 3,3 Milliarden Dollar, um „hochgradig überlebensfähige Präzisionsschlag-Netzwerke entlang der First Island Chain“ zu bilden. Die Erste Inselkette ist eine Inselkette, die Archipele in der Nähe von Japan, Taiwan, den Philippinen und Indonesien umfasst.

Der INDOPACOM-Bericht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Pentagon seine Haltung in Asien und die allgemeine China-Politik des Militärs überprüft. Die Überprüfung wird von Ely Ratner geleitet, einem China-Falken, der ernannt wurde, um Verteidigungsminister Lloyd Austin in Asienfragen zu beraten.

Seit dem Amtsantritt von Präsident Biden sind mehrere US-Kriegsschiffe in das Südchinesische Meer und durch die Straße von Taiwan gesegelt und haben die Spannungen mit Peking angeheizt.