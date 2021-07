Premierminister von Israel will die Bürger spalten und behauptet: „Ungeimpfte stellen eine Bedrohung für die Gesellschaft dar“

Der israelische Politdarsteller Naftali Bennett rief am Donnerstag alle Israelis auf, sich impfen zu lassen. Er sagte auch, dass Menschen, die noch nicht geimpft worden sind, „den Rest des Landes gefährden“, schreibt die Times of Israel.

Er warnte, dass die Verweigerer dazu führen könnten, dass die Regierung bald eine weitere Abriegelung einrichten müsse. „Wenn Sie einen Impfverweigerer kennen, überzeugen Sie ihn und erklären Sie ihm, dass er die Gesundheit anderer gefährdet“, sagte der Ministerpräsident.

Die Pfizer-Spritze, die Israelis erhalten, ist nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums nur noch zu 39 Prozent wirksam gegen Infektionen und nur noch zu 41 Prozent wirksam gegen symptomatische Infektionen.

Prime Minister Bennett: Dear citizens, those who refuse vaccines are endangering their health, those around them and the freedom of every Israeli citizen. They are endangering our freedom to work, the freedom of our children to learn and the freedom to hold celebrations… pic.twitter.com/f0QoDQqx36