Projekt Veritas: FDA-Beamter will „Nazi-Register“ für ungeimpfte Amerikaner

Ein Beamter der U.S. Food and Drug Administration (FDA) fordert in einem von Project Veritas veröffentlichten Undercover-Video Zwangsimpfungen gegen COVID und ein Register für alle ungeimpften Amerikaner.

In Teil 2 der Serie #COVIDVaxExposed von Project Veritas ist der FDA-Ökonom Taylor Lee zu sehen, der die US-Regierung auffordert, Nazi-Deutschland in Bezug auf die Massenverabreichung des COVID-Impfstoffs nachzuahmen.

„Die Volkszählung geht von Tür zu Tür, wenn man nicht reagiert. Wir haben also die Infrastruktur, um das zu tun [Zwangsimpfungen gegen COVID]. Ich meine, es wird eine Menge Geld kosten“, sagte Taylor. „Aber ich denke, dass es zu diesem Zeitpunkt ein Register für Menschen geben muss, die nicht geimpft sind. Auch wenn das sehr nach Nazi-Deutschland klingt“.

Deutsche Untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden.

„Nazi-Deutschland… Ich meine, denken Sie darüber nach wie über den Judenstern [für ungeimpfte Amerikaner].“

„Wenn man also jeden Anti-Impfgegner wie ein Schaf nach Texas sperrt und Texas vom Rest der Welt abschottet und sagt: ‚Okay, ihr bleibt in Texas, bis wir mit dieser [Pandemie] fertig sind'“, fügte er hinzu.

Lee forderte die Regierung außerdem auf, die COVID-Injektion in die impfscheue schwarze Gemeinschaft in Amerika zu „sprengen“.

„Ich erinnere mich, dass ich gelesen habe, dass es bei den COVID-Versuchen ein Problem mit der Rekrutierung afroamerikanischer Menschen gab. Das lag an einem anderen Medikament, das die Regierung ausprobieren wollte und das speziell für Afroamerikaner gedacht war“, sagte Lee einem PV-Journalisten.

„Ja. Ich kann es ihnen [den Afroamerikanern] nicht verdenken“, antwortete der PV-Journalist.

Lee gab auch zu, dass die FDA mehr aus politischen Bürokraten als aus wissenschaftlichen Experten besteht.

„Es gibt politische Beauftragte [bei der FDA], die in der Regel wissenschaftliche Berater sind oder vom Präsidenten oder der Kommission ernannt werden… Sie werden danach bezahlt, ob die anderen Leute an der Macht bleiben“, sagte er.

„Unglücklicherweise spielt jeder am Ende Politik, aber ich glaube nicht, dass es die Berufswissenschaftler sind – ich denke, dass es die Leute sind, denen sie unglücklicherweise Bericht erstatten müssen, weil diese politischen Beauftragten eingesetzt werden, und das ist ein Teil davon – der Senat bestätigt die Leute, um dann einfach ihre Leute auszuwählen“, fügte er hinzu.

Dies kommt nur 24 Stunden, nachdem Project Veritas Teil 1 seiner #COVIDVaxExposed-Serie veröffentlicht hat, in der ein HHS-Whistleblower aufgedeckt hat, dass die Bundesregierung die Daten zu den Nebenwirkungen von Impfstoffen vor der Öffentlichkeit verbirgt. Hier zu finden.