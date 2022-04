Putin bricht sein Schweigen: Russland wikrd in der Ukraine triumphieren

Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag, dass Russland in seinem Konflikt mit der Ukraine triumphieren werde, und äußerte sich damit zum ersten Mal seit mehreren Tagen zu dem seit Wochen andauernden Krieg.

„Der Blitzkrieg, mit dem unsere Feinde gerechnet haben, hat nicht funktioniert“, sagte Putin über die lähmenden Sanktionen des Westens, die nach Putins Befehl zum Einmarsch in das Land am 24. Februar verhängt wurden, wie die staatliche Medienagentur TASS berichtete. Putin äußerte sich neben dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, einem Verbündeten, auf dem Kosmodrom von Wostotschny in der Region Amur.

Russlands Wirtschaft wird 2022 um mehr als 10 Prozent schrumpfen. Dies wäre der stärkste Rückgang des Bruttoinlandsprodukts seit den Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991, sagte der ehemalige Finanzminister Alexej Kudrin am Dienstag, wie Reuters berichtete. Russland sieht sich mit einer steigenden Inflation und Kapitalflucht konfrontiert, während es gleichzeitig mit einer möglichen Zahlungsunfähigkeit infolge der Sanktionen zu kämpfen hat.

Putin, der in den ersten Tagen des Krieges im russischen Fernsehen allgegenwärtig war, hatte sich seit dem Rückzug Russlands aus der Nordukraine in diesem Monat weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Der russische Staatschef behauptete trotz der Rückschläge, dass die Operation in der Ukraine nach Plan verlaufe, und sagte, dass eine Kollision mit der Ukraine aufgrund der nationalistischen Gruppierungen, die im Lande agieren, unvermeidlich sei.

„Wir werden die Militäroperationen in der Ukraine nicht einstellen, bis sie erfolgreich sind“, sagte Putin und fügte hinzu, dass die Ukraine von den in früheren Gesprächsrunden getroffenen Vereinbarungen „abgewichen“ sei, so die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Die Ziele des Konflikts seien „absolut klar und edel“, sagte Putin ebenfalls, wie staatliche Medien berichteten. „Es besteht kein Zweifel, dass die Ziele erreicht werden.“

„Das Hauptziel ist es, den Menschen im Donbass [Region in der Ostukraine] zu helfen, deren Unabhängigkeit wir anerkannt haben. Wir waren dazu gezwungen, weil sich die Kiewer Behörden unter dem Druck des Westens weigerten, die Minsker Vereinbarungen einzuhalten, die auf eine friedliche Lösung der Probleme im Donbass abzielen“, so Putin weiter.

Ebenfalls am Dienstag erklärten ukrainische Beamte, sie prüften Berichte über einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol und anderen Gebieten. Außerdem forderten sie die Zivilbevölkerung auf, vor der erwarteten Offensive aus den östlichen Gebieten zu fliehen, während der Kampf um die südliche Hafenstadt Mariupol in eine entscheidende Phase eintritt, in der sich ukrainische Marinesoldaten im Industriegebiet Azovstal verschanzt haben.

„Es gibt eine Theorie, dass es sich um Phosphormunition handeln könnte“, sagte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malyar in einer öffentlichen Stellungnahme.

Der Vorfall ereignete sich wenige Stunden, nachdem Präsident Wolodymyr Zelenskyy am Montagabend erklärt hatte, dass Russland auf chemische Waffen zurückgreifen könnte, wenn es seine Truppen im Donbass für einen neuen Angriff zusammenzieht. Er sagte nicht, ob sie tatsächlich eingesetzt worden waren. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien erklärten, sie würden versuchen, die Berichte zu überprüfen.